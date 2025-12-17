מהלך משמעותי ראשון של ערן אופיר בקומפיוג'ן: שינוי הסכם אסטרהזנקה

חברת פיתוח התרופות קומפיוג'ן הודיעה על שינוי עסקת המסחור שלה מול חברת אסטרהזנקה, במסגרתה היא ממירה חלק מהתמלוגים העתידיים הפוטנציאליים להם היא זכאית בעסקה, למזומן ביד עכשיו.

קומפיוג'ן תקבל 65 מיליון דולר במיידי ועוד 25 אם תעמוד באבן-דרך קרובה יחסית, והמזומנים הללו צפויים להספיק למימון פעילות החברה עד 2029. בעבור זאת, במקרה של הצלחת המוצר היא תהיה זכאית לקבל מאסטרהזנקה תמלוגים מעט נמוכים יותר מכפי שנקבע בהסכם המקורי.

בעקבות ההודעה עולה כעת מניית קומפיוג'ן בכ-16% בבורסה בתל אביב.

מוצר מבטיח

קומפיוג'ן מפתחת תרופות לטיפול בסרטן, ספציפית טיפול בסרטן באמצעות מערכת החיסון (אימונותרפיה), על בסיס מערכת ביולוגיה חישובית שהיא מתפתחת עוד משנות ה-90 של המאה ה-20. אין לה עדיין הכנסות קבועות ממוצריה, אך היא חתמה לאורך השנים על מספר הסכמים אסטרטגיים עם חברות תרופות, שמממנות ומבצעות ניסויים במוצריה במטרה לשווק אותם בהמשך ולחלוק עם קומפיוג'ן את התמלוגים.

המוצר שהעבירה קומפיוג'ן לאסטרזנקה נחשב גם על-ידי התאגיד הבריטי למוצר מבטיח, וזו עורכת בו 11 ניסויים קליניים בסוגי סרטן שונים, ביניהם סרטן ריאות, סרטן מערכת העיכול וסרטן של רירית הרחם.

מדובר בנוגדן התוקף בו-זמנית גם מטרה פופולרית בתחום האימונותרפיה, PD1, וגם מטרה נוספת שעליה קומפיוג'ן מתחרה עם מספר קטן של חברות נוספות, TIGIT. קומפיוג'ן מאמינה כי רכיב ה-TIGIT של המוצר, אותו פיתחה בעצמה, הוא הטוב ביותר בקטגוריה.

קומפיוג'ן הדגישה כי היא משמרת את רוב התמלוגים העתידיים מן המוצר. היא תוכל לקבל 195 מיליון דולר בגין עמידה באבני-דרך שונות, ועוד תמלוגים מן ההכנסות בשיעור חד-ספרתי בינוני. 25 מיליון דולר מתוך ה-195 מיליון הפוטנציאליים הוקדמו במסגרת העסקה הנוכחית וכעת יינתנו אם וכאשר המוצר יוגש לאישור על-ידי ה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקאית.

על-פי ההסכם המקורי שנחתם ב-2018, קומפיוג'ן הייתה אמורה לקבל עד 200 מיליון דולר בתשלומי אבני-דרך וכן תמלוגים מן המוצר שהולכים וגדלים על-פי הצלחה. כלומר, הרכיב העיקרי שהיא מוותרת עליו הוא כנראה התמלוגים הגבוהים במקרה של הצלחה גדולה מאוד. קומפיוג'ן כבר קיבלה 40 מיליון דולר במזומן במסגרת העסקה סביב מוצר זה.

עוד תמלוגים בדרך?

לקומפיוג'ן יש עוד הסכם אסטרטגי משמעותי עם חברת גיליאד, במסגרתו קיבלה 60 מיליון דולר, והיא יכולה לקבל 30 מיליון נוספים באבן-דרך קרובה ועד 758 מיליון דולר בתשלומי אבני-דרך וכן תמלוגים במקרה של הצלחת המוצר.

בנוסף, יש לה שני מוצרים עצמאיים משלה בניסויים קליניים ועוד צנרת מוצרים מוקדמת יותר. הסכום שגויס בעסקה זו צפוי לאפשר לה להמשיך לפתח בעיקר את המוצרים העצמאיים שלה.

בקופתה של קומפיוג'ן נכון לסוף הרבעון השלישי היו 86.1 מיליון דולר, אשר על-פי דיווחי החברה היו צפויים להספיק לה עד אמצע 2027, אם לא הייתה חותמת על העסקה הנוכחית.

מהלך זה הוא המהלך העסקי המשמעותי הראשון של המנכ"ל הנכנס ד"ר ערן אופיר, שהחליף במאי האחרון את ד"ר ענת כהן-דייג, שכיהנה כמנכ"לית קופיוג'ן במשך כ-15 שנים. כהן-דייג היא כיום יו"ר החברה.