תכנון

הוועדה המקומית תל אביב אישרה לחברת מטרופוליס תב"ע לפרויקט התחדשות עירונית

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה לחברת מטרופוליס את התב"ע לפרויקט התחדשות עירונית רחב־היקף בשכונת הדר יוסף בעיר. המתחם, ברחוב קהילת לודג', משתרע על שטח של כ־31.6 דונם וממוקם בין הרחובות שטרית, בני אפרים, הדר יוסף וגינת לודג'. כיום מצויים בו 35 בנייני מגורים בני שתי קומות, הכוללים 258 יחידות דיור שנבנו בשנות ה־50.

התוכנית כוללת הקמת 740 יחידות דיור חדשות וכ־1,200 מ"ר שטחי מסחר. בהתאם לתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, 111 דירות - כ־15% מהפרויקט - יוקצו לדיור בהישג יד להשכרה ארוכת־טווח. תמהיל הדירות שם דגש על דירות קטנות, כך שכ־40% מהדירות יהיו בנות 2 עד 3.5 חדרים, לצד דירות 4-5 חדרים ופנטהאוזים.

● דירה סמוך לבלומפילד עולה חצי מדירה בצפון תל אביב

● המכות שנופלות על יזמי הנדל"ן אחת אחרי השנייה

הבינוי משלב בנייה מרקמית עם בנייה גבוהה, וכולל שלושה מגדלים בני 19 קומות ושבעה בניינים בני 10 קומות עם קומות מסד. התוכנית כוללת הוספת מעברים להולכי רגל ושבילי אופניים, לרבות דרך חדשה שתחבר את רחוב קהילת לודג' לרחוב שטרית בכור, כחלק מחיבור השכונה לרשת העירונית ולקו הירוק של הרכבת הקלה.

נוסף, יישמרו הגינות הציבוריות וחורשת האשלים, תוקצה קרקע להקמת בית ספר, ובאחד המגדלים יוקצו כ־2,200 מ"ר לשטחי ציבור. התכנון נערך על ידי משרד ישר אדריכלים.

קידום הפרויקט עד לשלב זה ארך כעשור. בין היתר נדרשה החברה היזמית להוסיף דירות בנות השגה. כמו כן הוגשו התנגדויות מצד תושבי הפרויקט ומצד גורמים אחרים, שדרשו לשמר את חורשת האשלים הכלולה בתחום התוכנית, ולוותר על כריתה של חלק מהעצים.

לתוכנית תקן חניה של 0.8, כלומר פחות מחניה אחת לכל דירה, וגם התנגדויות שדרשו להוסיף חניות לשטחי המסחר נדחו. חלק מהדיירים התנגדו לתוספת הגדולה של יחידות הדיור בטענה שהאזור לא יוכל להכיל את כולן, אולם כאמור ההתנגדויות נדחו והתוכנית אושרה.

במקביל החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, בראשות מ"מ יו"ר הוועדה ומתכנן המחוז אדר' ארז בן אליעזר, להפקיד תוכנית להתחדשות עירונית והעצמת זכויות בשכונת נווה יהושע ברמת גן. התוכנית, ביוזמת קבוצת כנען, כוללת הקמה של 378 יחידות דיור חדשות על שטח של כ־7 דונם, תוך ניצול הקרבה לקו הרכבת הקלה.

במתחם המרכזי ברחוב נווה יהושע 41-51 ייהרסו שני מבנים עם 96 דירות, ובמקומם יוקמו שלושה מגדלים בני עד 30 קומות עם 330 דירות, שטחי ציבור ושטחים פתוחים. במתחם נוסף ברחובות נווה יהושע והירדן יוקם מבנה מרקמי בן עד 10 קומות עם חזית מסחרית ו־48 דירות קטנות, ללא חניה. התוכנית כוללת גם הרחבת צומת הכניסה לשכונה ושדרוג תשתיות ציבוריות.

שוק ההון

קטה גרופ גייסה כ־103 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה בתל אביב

חברת הנדל"ן קטה גרופ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב, במסגרתה גייסה כ־103 מיליון שקל מסדרת אג"ח א'. ההנפקה זכתה לביקושי יתר של כ־223 מיליון שקל והשתתפו בה גופים מוסדיים מובילים. מח"מ האג"ח עומד על 2.9 שנים, והגיוס בוצע ללא שעבודים או בטוחות.

אגרות החוב ייפרעו בשלושה תשלומים לא שווים בסוף כל שנה בין השנים 2027 ל־2029. הריבית השקלית על קרן האג"ח עומדת על 6.36% ותשולם פעמיים בשנה. את ההנפקה הובילו אוריון חיתום ואי.בי.אי חיתום.

על פי הדוחות הכספיים שפרסמה החברה בחודש האחרון, ההון העצמי של קטה גרופ עומד על כ־515 מיליון שקל, ושווי נכסיה מסתכם בכ־1.709 מיליארד שקל - נתונים המשקפים יחס הון עצמי למאזן של כ־30%.

גיל קטה, מייסד החברה ויו"ר הדירקטוריון, ציין כי מדובר בצעד אסטרטגי ראשון כהיערכות לקראת הנפקת מניות בעתיד. לדבריו, לחברה תזרים חזק גם ללא הגיוס, עם יתרת עודפים צפויה של כ־450 מיליון שקל מפרויקטים שבביצוע בשנתיים הקרובות, וכן מסגרות אשראי בנקאיות שאינן מנוצלות במלואן.

קטה גרופ, שנוסדה בשנת 2004, פועלת בתחומי היזמות, התכנון, הביצוע והניהול של נכסים מניבים. לחברה כיום 22 פרויקטים בביצוע ו־14 פרויקטים נוספים בתכנון מתקדם, לצד פעילות בהתחדשות עירונית הכוללת כ־6,000 יחידות דיור. ברבעון השלישי של 2025 דיווחה החברה על הכנסות של כ־727 מיליון שקל ורווח נקי של כ־60 מיליון שקל.

מימון

רובי קפיטל והפניקס ליווי בנייה יממנו את פרויקט J-URBAN של קבוצת בית ירושלמי BY

רובי קפיטל חתמה עם הפניקס ליווי בנייה מקבוצת הפניקס גמא והפניקס ביטוח על עסקת מימון עם קבוצת בית ירושלמי BY להקמת פרויקט המגורים החדש J-URBAN ברחוב חזון איש, בשכונת רמת שלמה בירושלים.

במסגרת העסקה תעמיד רובי קפיטל יחד עם הפניקס מסגרות אשראי בהיקף כולל של כ־613 מיליון שקל הכוללות אשראי כספי ומסגרות פוליסות חוק מכר.

במסגרת הפרויקט ייבנו שלושה בניינים בני 10 קומות מגורים עם 162 יח"ד מעל 2 שתי קומות מסד למסחר ושטחי ציבור, וכן שבע קומות חניון ומחסנים.