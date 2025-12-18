ברשות החברות חוששים לעתיד חברת מקורות בעקבות שינוי רגולציה

ברשות החברות הממשלתיות מתנגדים לעדכון מנגנון האסדרה שמקדמת רשות המים וטוענים כי המהלך יסכן פיננסית את חברת מקורות.

במכתב ששלח מנהל רשות החברות רועי כחלון לשר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, הוא ציין כי רשות המים התעלמה מהמלצותיו של יועץ מיוחד שמונה לבחון את השפעת עדכון מהלכי הרגולציה על חברת מקורות.

בשנה האחרונה פורסמו מסקנותיה של ועדת קנדל לרגולציה הכלכלית על חברת מקורות, ובהתאם לכך נקבע כעת מנגנון האסדרה עליה שאמור להוביל גם לשינוי בתעריפי המים, אך לעמדת רשות החברות, הדבר עלול להתגלגל דווקא כהתייקרות על הצרכנים.

מועצת המים אמורה לאשר הבוקר (ה') את מסקנות הוועדה, כשברשות החברות סבורים כי בדרך בין מסקנות הוועדה לכללים החדשים שעליהם תצביע המועצה, נעשו שינויים מפליגים המסכנים את מקורות.

הוועדה בדקה את יעילות החברה, את התייעלותה, את תוכניות הפיתוח שלה ואת ההשפעה של כל אלה על תעריף המים.

"בהיעדר קביעה אחרת של הממשלה, מקורות מחויבת לפעול ביעילות ובעסקיות לטובת הגשמת מטרותיה וכן להשיא תשואה לבעליה שהם הציבור במדינת ישראל. בנוסף, מובן כי היותה של החברה מדווחת, מאחר שהנפיקה אגרות חוב בהיקפים משמעותיים, מחייבת משנה זהירות גם כלפי מחזיקי האג"ח שלה", נכתב.

"עדכון הרגולציה עלול להוביל לירדית ערך"

לפי רשות החברות, עדכון הרגולציה תוביל לביצוע בחינת ירידת ערך, אשר עלול להוביל לרישום ירידת ערך חשבונאית בהיקף של כ-1.95 מיליארד שקל, מתוך מעט יותר מ-3 מיליארד שקל. "רישום זה אינו תוצאה של עמדה ניהולית, אלא יישום מחייב של כללי חשבונאות הנובע משינוי רגולטורי מהותי ומהיעדר מענה מבני לפער המתמשך בין העלויות בפועל של החברה לבין הפיצוי התעריפי".

לעמדת הרשות, "רישום ירידת ערך בהיקף זה צפויה להיות השפעה מיידית ומהותית על תפיסת הסיכון של החברה בשוק ההון, לרבות חשש ממשי לפגיעה בדירוג האשראי שלה, לעלייה בפרמיית הסיכון ולהתייקרות עלויות המימון. פגיעה זו באיתנות הפיננסית של החברה צפויה, בסבירות גבוהה, להתגלגל בסופו של דבר לעליית תעריף המים ולפגיעה במשק המים בכללותו".

ברשות ציינו כי "חשוב לציין כי במסגרת סדרת הפגישות שקיימה הרשות לטובת העניין, התקיימו דיונים מקצועיים גם עם פרופ' יוג'ין קנדל. בהתאם להמלצותיו של פרופ' קנדל, הרשות רואה חשיבות בהבטחת תמריץ ממשי לחברה להתייעלות ולשיפור ביצועים. יחד עם זאת, ניכר כי רשות המים בחרה לשנות חלק מהמלצותיו של פרופ' קנדל ואף להחמיר אותן, באופן העלול לפגוע ביציבותה הפיננסית של החברה", נכתב.

עוד צוין כי "נדרש להבטיח כי כללי המים שייקבעו לא יפגעו בשיקול-הדעת העסקי של החברה וביציבותה הפיננסית, זאת בין היתר באמצעות בחינה שתיעשה על-ידי צוות איתנות פיננסית שהוקם מכח החלטת הממשלה".

מקורות מקימה תשתיות מים בכל הארץ, ומכיוון שבמקרים רבים היא מונופול, הרווחים שלה מפוקחים על-ידי רשות המים ורשות החברות. ספציפית, התשואה על ההון שברשותה (בעיקר הצנרת הפיזית שבבעלותה) נקבע בנוסחה שצמודה לתשואה על אג"ח ממשלתי. כך למשל, אם פרמיית הסיכון של ישראל עולה, והתשואה על אג"ח של ישראל עולה - מקורות תרוויח יותר; ואם הריבית יורדת, והאג"ח מניב פחות - מקורות תרוויח פחות.

ברבעון השלישי של 2025, התשואה של מקורות הגיעה ל-6.9%, בשל שילוב של הריבית הגבוהה בישראל ופרמיית הסיכון שייחסו לנו. אך ברבעון הקרוב התשואה דווקא צפויה לרדת, עם ירידת הריבית וצמצום פרמיית הסיכון. זו אחת הסיבות לכך שמקורות רשמה ב-9 החודשים האחרונים של 2025 רווח גדול במיוחד, של 232 מיליון שקל. רווחי החברה מופנים לפיתוח תשתיות המים.

רשות המים: מבטיחים איתנות פיננסית של מקורות

מרשות המים נמסר בתגובה: "חברת מקורות חזקה ואיתנה חשובה לרשות המים ולמשק המים הישראלי. מדובר במהלך משמעותי, שהוכן במסגרת עבודתו והמלצותיו של פרופ' יוג'ין קנדל, כיו"ר הוועדה לעדכון כללי האסדרה הכלכליים של חברת מקורות, שיביא לחיזוק האסדרה הכלכלית במשק המים ויאזן בין הצורך בהשקעות רחבות-היקף בתשתיות לבין שמירה על אינטרס הצרכנים.

"הכללים החדשים יוצרים מסגרת רגולטורית עדכנית שמבטיחה את איתנותה הפיננסית של מקורות, מאפשרת גיוס הון בתנאים טובים ומתמרצת את החברה לפעול ביעילות ולעמוד בנורמות שנקבעו לה. לראשונה נקבע גם מחירון נורמטיבי לפעילות ההשקעה של החברה, צעד שצפוי להפחית את עלויות הפיתוח ולתרום להתייעלות כוללת.

"פירות ההתייעלות צפויים לבוא לידי ביטוי ישיר גם לציבור. רשות המים רואה במהלך זה נדבך נוסף במדיניות ארוכת-הטווח לחיזוק משק מים יציב, יעיל ומתקדם, לטובת כלל הצרכנים".