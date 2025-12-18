אתמול (ד') ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר דיווח לפרלמנט הבריטי על פתיחת חלון ההזדמנויות האחרון לאוליגרך רומן אברמוביץ' לעמוד בהתחייבותו ולהעביר 2.5 מיליארד ליש"ט לטובת נפגעי הפלישה הרוסית לאוקראינה. "המסר שלי לאברמוביץ' הוא זה", אמר סטארמר, "השעון מתקתק".

במרץ 2022, בעקבות פתיחת המלחמה באוקראינה, ממשלת בריטניה הטילה סנקציות על אברמוביץ', הנחשב למקורב לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בעלותו על מועדון הכדורגל צ'לסי יצרה אתגר מיוחד. כדי לאפשר לקבוצה להמשיך לשחק, הוחלט לאפשר לאברמוביץ' למכור אותה, בתנאי שלא הוא יבחר את המנצח במכרז לרכישתה ושכספי המכירה לא ילכו לכיסו אלא למטרות צדקה. בסופו של דבר, הוסכם שהם ייטיבו עם קורבנות המלחמה.

אלא שמאז הכספים מוקפאים בחשבון בנק בריטי עקב חילוקי דעות כיצד לחלק את הכסף: בעוד שממשלת בריטניה מעוניינת שהסכום של 2.5 מיליארד יעבור רק לאוקראינים שזקוקים למענה הומניטרי, אברמוביץ' אמר שברצונו שהכסף ישמש את "כל קורבנות המלחמה", ולמעשה דרש שגם רוסים ייהנו מהתרומה. למרות שחשבון הבנק מוקפא תחת הסנקציות, הכסף בו עדיין שייך לאברמוביץ', כך שההעברה תקועה ולא מתבצעת כבר קרוב לארבע שנים.

90 יום לבצע את ההעברה

כעת, ממשלת בריטניה הנפיקה רישיון מיוחד להעברת הכסף למטרה עליה הוסכם, ומשרד האוצר הבהיר שתנאי הרישיון לא יאפשרו לאברמוביץ' להעביר את הכסף לעצמו או לגורמים אחרים עליהם הוטלו סנקציות, אלא רק למטרת תמיכת נפגעי המלחמה באוקראינה. הדוברות של דאונינג 10 הסבירה שהנפקת הרישיון הייתה הצעד הראשון, ושכעת אברמוביץ' יצטרך להקים קרן ייעודית אליה יוכנס הסכום, ויהיה ניתן להפנות הכנסות עתידיות שלה גם למקרים הומניטריים אחרים ברחבי העולם. לפי כלי התקשורת בבריטניה, יעמדו בפני האוליגרך 90 יום לבצע את ההעברה.

סטארמר הזהיר את אברמוביץ': "שלם עכשיו, ואם לא, אנחנו מוכנים ללכת לבית המשפט כדי שכל פני יגיע לאלו שחייהם נקרעו בגלל המלחמה הלא חוקית של פוטין". זו לא הפעם הראשונה בה הרעיון הזה באוויר: כבר במרץ דווח שהממשלה שוקלת לתבוע את אברמוביץ', וביוני כבר איימה בכך במפורש. אלא שהליך משפטי עלול להימשך שנים, ולא ניתן לשלול את האפשרות שאם במהלכו אכן יושג הסכם לסיום המלחמה יהיה צורך להסיר את הסנקציות מעל אברמוביץ' ואחרים.

ההודעה של סטארמר הגיעה יום לפני תחילתן של שיחות בין מנהיגי האיחוד האירופי, שמטרתן בחינת אפשרויות שונות לשימוש בנכסים רוסיים מוקפאים ששוויים יותר מ-185 מיליארד אירו, לצורך מימון תקציב המלחמה של אוקראינה. ממשלת רוסיה איימה שצעד מסוג זה יביא להקפאת נכסים של משקיעים אירופאים פרטיים ברוסיה.