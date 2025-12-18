שופט בית המשפט העליון, עופר גרוסקופף, אישר היום (ה') לפתוח בהליך גישור בין החוסכים שנפגעו בסוכנות הביטוח נטו פיננסים לבין החברות בקבוצות נטו וחברות הביטוח שביטחו את סוכניה בביטוח אחריות מקצועית. הגישור, שאמור להתנהל מול השופט בדימוס איתן אורנשטיין, נועד להסדיר פיצוי אפשרי לחוסכים, אשר ערערו לעליון על הפטור שקיבלו סוכני הביטוח מתביעות.

החלטת העליון התקבלה למרות הביקורת שמתחו רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך על הכוונה לעבור להליך של גישור, וחרף התנגדותם של חלק מהחוסכים למהלך. במסגרת ההחלטה קבע השופט גרוסקופף כי הדיון שאמור היה לקיים בית המשפט העליון בשבוע הבא לגבי הפטור שקיבלו סוכני הביטוח של נטו במסגרת הסדר החוב שאושר בסוכנות - דיון זה יידחה לרבעון השני של 2026.

הסעיף שבמוקד המחלוקת נוגע, כאמור, לפטור מתביעות לסוכני הביטוח של נטו, אשר גייסו משקיעים לקרן וולת'סטון שנקלעה מאז להפסדים כבדים ולחקירה של רשות ניירות ערך. ביולי האחרון סיימה הרשות את החקירה והעבירה את התיק לפרקליטות. 148 חוסכים, שגוייסו דרך סוכני נטו, ערערו לעליון על החלטת המחוזי לאשר את הסדר החוב - ובו את הפטור מתביעות.

אלא, שבאחרונה ביקשו עורכי הדין ליאור להב ועומר נירהוד, המייצגים במצטבר 141 חוסכים מתוך הקבוצה, לדחות את הדיון בערעור לטובת הליך גישור. הגישור נועד, כאמור, להסדיר פיצוי אפשרי לחוסכים מחברות הביטוח של הסוכנים. לדברי להב ונירהוד, חברות אלה הן "גורם שיש ביכולתו להביא לפתרון מהיר לחלק ממצוקתם הגדולה של המערערים, רובם משקיעים מבוגרים מאוד, שניהול הליכים משפטיים ממושכים עומד בעוכריהם, ומכאן חשיבותו של גישור זה".

נציגי המדינה: "הותרת הפטור על כנו עלולה לפגוע בתובעים עתידיים"

עו"ד עידו קוסובר, המייצג שבעה חוסכים, התנגד לבקשה בטענה כי הפנייה לגישור "היא ראשיתו של מהלך שסופו 'קבורת חמור' לפרשה". לדבריו, הבקשה "מצניעה ואף מסתירה את העובדה שהליך הגישור המוצע נועד להתקיים אך ורק מול חברות הביטוח, תוך הפטרה מלאה ומראש של כמאה הסוכנים מאחריותם האישית, כמו גם של בעלי השליטה בנטו וכאשר הפוליסות הרלוונטיות מצד חברות הביטוח מוגבלות מאוד".

עוד טען קוסובר,כי "הפנייה לגישור חושפת את הסדר החוב שבנדון במערומיו ומהווה למעשה הודאה מצד מנהלי ההסדר כי בניגוד מוחלט למצגיהם עד כה, ההסדר חסר היתכנות שכן התנאי המחייב לקיומו - כי יינתן בו דיבידנד של 100% לנושים - לא יכול להתקיים ולא צפוי להתקיים גם לשיטתם. הניסיון לפנות לגישור חלקי וחסר נועד לנסות לחפות על המחדלים והכשלים המהותיים הניצבים ביסוד הסדר החוב ורק ירחיקו את הנושים והנפגעים בפרשה, על אחת כמה וכמה, מן האפשרות לרפא את נזקיהם".

משכך, לדבריו, "הדרך הנכונה והראויה היא להתמודד עם הפרשה שבה עסקינן ולהיכנס לעובי הקורה, לא לטאטא את העניין מתחת לשטיח 'במחיר מבצע', כדי לסיים מהר, להכריז על הצלחה מדומה ולהתקדם הלאה".

רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך, המייצגות את המדינה בהליך, מתחו אף הן ביקורת על המעבר האפשרי לגישור. בעמדה שהגישו לבית המשפט העליון נכתב כי "לעמדת המדינה יש קושי בכך שחלק מהמערערים יתחילו מגעים בניסיון למשא-ומתן לפשרה אל מול החברות ומנהלי ההסדר רק בעניינם, וזאת ללא מתן מענה מצד החברות ומנהלי ההסדר בהליך חדלות הפירעון, ביחס לכלל התובעים הפוטנציאליים (ככל שיהיו בעתיד) אשר לכאורה נפגעים כתוצאה מתניית הפטור".

נציגי המדינה הוסיפו כי הותרת הפטור על כנו עלולה לפגוע בתובעים עתידיים וכי גם אם הצדדים יגיעו להסכמות במסגרת הגישור, העליון נדרש לבטל את הפטור או להחריג ממנו את מי שאיננו צד להליך הגישור.

חובות בהיקף של כ-110 מיליון שקל

בינואר 2025 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה את הסדר החוב בנטו, אשר נועד להתמודד עם חובות בהיקף של כ-110 מיליון שקל, שאליה נקלעה סוכנות הביטוח. לפי ההסדר, שגיבשו מנהליו עורכי הדין ליזה חדש וישראל בכר יחד עם עו"ד חובב ביטון, שייצג את בעלי המניות בנטו, פעילות הסוכנות - שבמרכזה פעילותם של 70% מ-200 הסוכנים שעבדו איתה - תירכש על-ידי סוכנות ארבע עונות שבשליטת בית ההשקעות IBI. זו צפויה לשלם סכום כולל של כ-51 מיליון שקל במסגרת העסקה.

שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, בטינה טאובר, אישרה את הפטור מתביעות נגד הסוכנים כחלק מהסדר החוב. לדבריה, "בנסיבות מיוחדות אלה, כאשר הסוכנים הם הנכס העיקרי של החברה, ובהיעדרו לא יוכלו הנושים להיפרע, אין מנוס מלכלול גם את סוכני נטו אשר נתנו הסכמתם להצטרף לארבע עונות, שכן אי-הכללתם תביא למחיקת ערך עצומה ותותיר את כלל הנושים בפני שוקת שבורה". עם זאת, השופטת הבהירה כי הפטור לא יחול על הליכים פליליים ויתייחס רק להשקעות אלטרנטיביות - ולא לאפיקי פנסיה "רגילים".

במרץ 2025 דחה בית המשפט העליון את בקשתם של חוסכים, שגויסו להשקעות אלטרנטיביות בוולת'סטון, לעכב את ביצוע הסדר החוב לנוכח הפטור מתביעות. החוסכים טענו כי לא ניתן לפטור מאחריות את הסוכנים שגייסו חוסכים לקרן וולת'סטון. עוד נטען כי בעוד שחלק מהחוסכים קיבלו התחייבות מנטו להחזר השקעתם בוולת'סטון, אחרים נותרו ללא התחייבות כזו ואף לא הורשו להשתתף כנושים בהצבעה על הסדר החוב.

לצד זאת, גרוסקופף קבע כי "סיכויי הערעור אינם מבוטלים", תוך שהוא מבהיר כי הטענה המרכזית נגד הסדר החוב נוגעת לסעיף הפטור שקיבלו במסגרתו סוכני נטו מתביעות. לגבי טענה זו ציין גרוסקופף כי "סיכויי הערעור משמעותיים". גרוסקופף הבהיר כי ביטול הפטור או צמצומו לא יובילו בהכרח לביטול הסדר החוב כולו. בכך רמז השופט לאפשרות לפיה הסדר החוב יאושר על-ידי בית המשפט העליון - למעט סעיף הפטור מתביעות.