שני מנהלים בכירים בחברת יזמות חשודים בהגשת תביעה כוזבת לקרן הפיצויים ברשות המסים בגין נזק למבנה בתל אביב, שנמצא בבעלות משותפת של חברת-בת של החברה וחברה יזמית נוספת.

עוד חשודים השניים בקבלת דבר במרמה, לאחר שקיבלו מהמדינה כ-2 מיליון שקל על בסיס התביעה - כך הותר היום (ה') לפרסום, לאחר שהשניים הובאו לדיון שחרור ממעצר בבית משפט השלום בראשון לציון ושוחררו בתנאים מגבילים. בית המשפט נעתר לבקשת החשודים והוציא צו איסור פרסום על שמם ועל פרטים מזהים נוספים.

המבנה המדובר נמצא בסמוך למקום שבו נפל טיל בליסטי במהלך המלחמה עם איראן. בעקבות נפילת הטיל הגישה החברה, שבה מכהנים החשודים כמנהלים בכירים, תביעה לקרן הפיצויים, בטענה כי למבנה נגרמו נזקים בעלות של 40 מיליון שקל כתוצאה מהדף, מתוכם כ-27 מיליון שקל עבור נזקים לחלק הפנימי של הבניין (קירות, ריצוף, מזגנים, חשמל, שירותים וכו'). בעקבות התביעה שולמה לחברה מקדמה בסך 2 מיליון שקל.

מהחקירה, שמנוהלת על-ידי פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים ומפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב, עולה חשד כי מאז מאי 2021 המבנה מוכר על-ידי עיריית תל אביב כלא ראוי למגורים, וזאת לבקשת החברות המחזיקות בבעלות על הנכס, אשר קיבלו פטור מתשלום ארנונה בגין הכרה זאת.

עוד עולה מהחקירה כי ההריסות שאותן ייחסה התביעה להדף שנגרם כתוצאה מנפילת הטיל, נובעות מעבודות הריסה שהזמינו החברות עצמן, במטרה לקבל פטור מארנונה, עוד בשנת 2021.

על-פי החשד, עובדות אלה היו ידועות למנהלים, שבחרו בכל זאת להגיש תביעה כוזבת תוך יצירת מצג כוזב, וכל זאת במטרה להונות את רשויות המס ולקבל כספים שלא כדין - זאת בשעה שהמדינה, וקרן הפיצויים בפרט, נאלצות להתמודד עם ריבוי תביעות כתוצאה מנפילות טילים ברחבי הארץ.

*** חזקת החפות: החשודים לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.