מגמה מעורבת באירופה; עליות בחוזים בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:42

המסחר באירופה מתנהל כעת במגמה מעורבת - בורסת פרנקפורט עולה בכ-0.4%, לונדון ופריז יורדות מעט.

08:50

באסיה עליות הבוקר - טוקיו עולה ב-1.9%, שנגחאי ב-0.6% והונג קונג עולה ב-0.2%, בהודו עליות של כ-0.5%.

הבנק המרכזי של סין הותיר ביום שני את הריבית ללא שינוי, זאת למרות שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם מציגה נתונים כלכליים חלשים וממשיכה להתמודד עם מיתון ממושך בענף הנדל"ן.

בנק העם של סין (PBOC) השאיר את ריבית הפריים להלוואות לשנה ולחמש שנים ללא שינוי, ברמות של 3% ו-3.5% בהתאמה - בפעם השביעית ברציפות - בהתאם לציפיות בסקר של רויטרס. הריבית לשנה משמשת כמדד ייחוס להלוואות חדשות, בעוד שהריבית לחמש שנים משמשת כעוגן לקביעת ריביות המשכנתאות. החלטת הבנק מגיעה על רקע נתונים כלכליים מאכזבים מסין בחודש נובמבר, בהם מכירות קמעונאיות וייצור תעשייתי שהיו נמוכים מהצפוי.

גם החוזים בוול סטריט עולים הבוקר, נאסד"ק ב-0.4%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס בעלייה קטנה.

אחר הצהריים יפתחו שלושת המדדים המרכזיים יפתחו את שבעת ימי המסחר האחרונים של 2025 והם במרחק של פחות מ-3% מהשיאים שלהם.

בשבוע הקרוב, המשקיעים (אלה שיישארו במהלך החג) יתמקדו בציפיות לראלי סנטה קלאוס ראלי, בעוד שמספר נתונים כלכליים שיפורסמו השבוע ינקו חלק מהנתונים שהצטברו לאחר עיכובים עקב סגירת הממשלה.

במסחר ביום שישי נמשכה המגמה החיובית לאחר שיממה קודם לכן, נתון אינפלציה נמוך מהצפוי אם כי שנוי במחלוקת חיזק את הציפיות להמשך הורדות ריבית בשנה הבאה. אם כך זה ימשך, אולי בכל זאת נחווה את ראלי סנטה קלאוס. מסורתית, שוק המניות בארה"ב נוטה לרשום עלייה בשבוע שבין חג המולד לראש השנה האזרחית. תקופת סנטה קלאוס היא חמישה ימי המסחר האחרונים של דצמבר ושני ימי המסחר הראשונים של ינואר, זו תחל ביום רביעי הקרוב.

בוול סטריט מאמינים שהסחר במניות טכנולוגיית ה-AI עדיין לא הסתיים, אבל המשקיעים פשוט הפכו לבררנים יותר לגבי מי עשויים להיות המנצחים לקראת 2026.

מניות הטכנולוגיה חוו לאחרונה רכבת הרים, לאחר שחששות סביב מימון מרכזי הנתונים של אורקל טלטלו את מניות ה-AI. "אני בהחלט סבור שאלו חששות לגיטימיים מאוד עבור התחום, וכעת כשהשוק שולף את ‘אזמל הביקורת’, אנחנו סוף-סוף רואים הבחנה נכונה בין ‘מנצחים ומפסידים’ - וזה דבר חיובי", כתב אנליסט בנומורה, צ’רלי מקאליגוט.

עם זאת, תוצאות חזקות במיוחד של מיקרון הציתו התאוששות במסחר במניות ה-AI. יצרנית שבבי הזיכרון עקפה את תחזיות וול סטריט בהכנסות וברווח למניה ברבעון הראשון, בסיוע ביקוש מואץ מצד תחום הבינה המלאכותית. מקאליגוט השווה את ההפתעה החיובית בדוחות של מיקרון לתוצאות של אנבידיה במאי 2023, ששימשו כזרז לבום ה-AI הרחב. "בשורה התחתונה - עדיין יש לא מעט ערך שניתן להפיק מאבן ה-AI הזו," כתב מקאליגוט.

אנליסטים של גולדמן סאקס מעריכים כי רווחי מדד S&P 500 יצמחו ביותר מ-12% ב-2026, כאשר עיקר הצמיחה מונעת על ידי שבע המניות הגדולות במדד: מטא, אנבידיה, אמזון, אלפאבית, מיקרון, אפל וברודקום. יחד, הן אחראיות לכרבע מהרווחים של המדד כולו.

השבוע אנחנו לקראת שבוע מסחר מקוצר, מה שאומר שהמחזורים צפויים להיות נמוכים ואולי יגבירו את התנודתיות. ברביעי ערב הכריסמסט נעילה מוקדמת ובחמישי לא יתנהל מסחר, כך בכל הבורסות בעולם. בשישי המסחר בארה"ב יתנהל כרגיל.

למרות זאת צפויים מספר פרסומי נתונים, ביניהם מדד מחירי הליבה של ההוצאה הפרטית (PCE) לחודש אוקטובר והצצה ראשונה (אם היא מאוחרת) לקצב צמיחת הכלכלה בין יולי לספטמבר. מעבר לכך, צפויים מעט פרסומים מתוזמנים מצד חברות או בנקים מרכזיים, אך המשקיעים יעקבו גם אחר ההתפתחויות במאבק ההשתלטות על וורנר ברדרס וכן אחר תהליך בחירת יושב הראש הבא של הפדרל ריזרב.

בשלישי יתפרסם באיחור אומדן ראשוני של התוצר בארה"ב ברבעון השלישי והמדד החודשי של אמון אמון הצרכנים וברביעי נתונים שבועיים על תביעות חדשות לדמי אבטלה.

בשוק החוב בעולם - כוחות רבים לוחצים לעליית התשואות הארוכות בעולם.

התשואה ל-10 שנים ביפן עלתה לראשונה מאז סוף שנות ה-90 מעל 2% בתגובה לעליית הריבית במדינה. התשואה של צרפת ל-10 שנים עלתה לרמה הגבוהה מאז 2011. גם בגרמניה נשבר שיא מאז 2023, למרות שהאינפלציה באירופה הפתיעה מעט כלפי מטה. בארה"ב שילוב של נתוני שוק העבודה החלשים עם הנפילה המפתיעה באינפלציה הורידו את התשואה ל-10 שנים בכ-0.04% בלבד בסיכום השבועי.

לפי אלכס זבז'ינסקי, הסיבות העיקריות שלוחצות לעליית התשואות הן ההערכת המשקיעים שמתקרבת תפנית במדיניות הבנקים המרכזיים אחרי תקופה של הורדות ריבית. "ה-ECB והבנקים המרכזיים בשבדיה ונורבגיה הותירו בשבוע שעבר ריבית ללא שינוי. הבנק המרכזי של אנגליה החליט להוריד ריבית ברוב דחוק למרות הירידה המפתיעה והמשמעותית באינפלציה. בקנדה, אירופה, שבדיה, אוסטרליה וניו זילנד השווקים מגלמים שהצעד הבא של הבנק המרכזי תהיה עליית ריבית".

זבזי'נסקי אומר שגם צרכי גיוס של הממשלות במדינות G-7 גדלים במהירות. אם בשנים 2017-19 המדינות G7 גייסו יחד כ-1.3-1.5 טריליון דולר בשנה, בשנים 2025-2027 הסכומים צפויים לעלות ל-2.9-3.5 טריליון דולר, "המשקיעים מחוץ לארה"ב קונים פחות אג"ח ממשלתיות אמריקאיות, לאחרונה ניכרת ירידה באחזקות הבנקים המסחריים בארה"ב באג"ח הממשלתיות, גורם נוסף שעשוי להחליש ביקושים לאג"ח הממשלתיות הנו הגידול המהיר בהנפקות אג"ח חברות שהאיצו במחצית השנייה של השנה לשיא, יתכן והגידול בהנפקות נובע מצרכי מימון של תשתיות AI". התנודתיות במטבעות הדיגיטליים נמשכת. הביטקוין נסחר עדיין מתחת ל־90 אלף שקל, רחוק מהשיא אליו הגיע בתחילת חודש אוקטובר עת עקף את רף ה־120 אלף דולר.

● פרשנות | איך להשקיע וממה להיזהר: הזהב והכסף הם המנצחים הגדולים של 2025

לאחר העלייה ההיסטורית בשנה שעברה, מחירי הקקאו בדרך לצניחת שיא שנתית. אך אין סימן שהמחירים של הממתקים או חטיפים מצופים השוקולד יירדו בקרוב, כי היצרנים עדיין עובדים עם המלאים (הפולים) שקנו בשיא העלייה. כמו כן, הם ביצעו שינויים במתכונים שאינם קלים להפוך.

היצרנים והאנליסטים מצפים שהקקאו הזול יותר יתחיל להשפיע על מדפי הסופרמרקטים רק במחצית השנייה של השנה הבאה, גם זה ממש לא בטוח. המשמעות היא שמשקי הבית יצטרכו להמשיך לשקול אם שוקולד נשאר חטיף בר השגה.

בשנה שעברה, מחירי הקקאו זינקו לשיא של כמעט 13,000 דולר לטון, כאשר מחלות ותנאי מזג אוויר קיצוניים הרסו את היבולים בחוף השנהב וגאנה, שמספקות יותר מחצי מהקקאו בעולם. המחירים צנחו עם השיפור ביבולים, הביקוש נחלש וכמה מהחששות לגבי מחסור ממושך התפוגגו. השנה הם ירדו בכ-50%, בדרך לירידה השנתית החדה ביותר מאז תחילת הרשומות ב-1960.

הזינוק במחירים הותיר חותם עמוק בתעשייה, כאשר כל אחת מחברות המזון הגדולות ועד שוקולדים אומנותיים קטנים ברחבי אירופה וארה"ב - נלחמו להשיג מספיק קקאו ולתאם עלויות מול רווחים. חלקם נאלצו להיאבק על הישרדותם. עתה, הם לא ימהרו להוריד את המחירים לצרכן.

לפי בלומברג, למברטץ, אחת מיצרניות הממתקים הוותיקות בגרמניה, מחזיקה במלאי קקאו שיספיק כמעט עד אמצע 2026, לאחר שרכשה אותו כשהמחירים היו גבוהים, כך אמר הבעלים הרמן ביולבקר, "מעולם לא הייתה התפוצצות מחירים כזו".

חלק מיצרניות השוקולד הגדולות נמנעות מלתת אינדיקציה לשינויים במחירים, בציון התנודתיות בשוק הקקאו. חברת נסטלה אמרה שלמרות שהשינויים האחרונים במחירים מעודדים, עדיין מוקדם מדי להתייחס לשינויים ספציפיים. חברת הרשי, ציפתה שחלק מה-"דפלציה" תתחיל להתרחש "בעומק 2026", כך אמר סמנכ"ל הכספים סטיב ווסקיל.

מאקרו בארה"ב - בלידר מציינים, כי נתוני האינפלציה לחודש נובמבר שפורסמו בסוף השבוע, אמנם היו נמוכים יחסית לציפיות, אך יש להתייחס אליהם בזהירות.

לדבריהם, השבתת הממשל שנמשכה 43 ימים דחתה את איסוף הנתונים למחצית השנייה של נובמבר, תקופה המאופיינת בריבוי מבצעי מחירים סביב עונת החגים. בנוסף, במרבית הסעיפים לא נמדדו מחירים עבור חודש אוקטובר, מה שמגביל את יכולת ההשוואה. לפיכך, יהיה צורך להמתין למדד דצמבר כדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת יותר של מגמת האינפלציה.