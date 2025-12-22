בנק לאומי הודיע היום על סדרה של מינויי בכירים, רובם נוגעים למשרות בתחומי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. הבכיר בין המינויים הוא זה של איל אפרת, המכהן בתור סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת הטכנולוגיות של הבנק בשנתיים האחרונות. אפרת ימונה לראש החטיבה הבנקאית והוא מחליף את אייל בן-חיים הפורש מלאומי לאחר עשרות שנים בבנק.

בלאומי מציינים כי מינוי אפרת נועד להאיץ את הטרנספורמציה הטכנולוגית של התהליכים הבנקאיים ולהשלים את מהפכת השירות בבנק. בתפקידו הקודם בלאומי כיהן כראש חטיבת אסטרטגיה ודיגיטל, כאשר טרם הצטרפותו לבנק, שימש במגוון תפקידים בכירים בקבוצת הביטוח הראל, לרבות משנה למנכ"ל וראש החטיבה הטכנולוגית לצד שורת תפקידי ניהול עסקיים בכירים.

בן-חיים ביקש לפרוש מלאומי לאחר קריירה עשירה ומגוונת של עשרות שנים בבנק. ב-7 השנים האחרונות שימש חבר הנהלה בלאומי, תחילה כראש חטיבת תפעול ולאחר מכן כראש החטיבה הבנקאית.

מינויים נוספים

בנוסף מודיע לאומי על מינויו של ניר עומר לעמוד בראש חטיבת סייבר ותשתיות בבנק. עומר מכהן בשנים האחרונות כראש אגף הסייבר בחטיבת הטכנולוגיות והוא יקודם וימונה לסמנכ"ל בכיר וחבר הנהלה. תחת ניהולו בחטיבה החדשה ירוכזו תחומי הסייבר, תשתיות הענן, ה-CTO ועוד. טרם הצטרפותו ללאומי כיהן עומר, אלוף משנה במילואים, בתפקידים בכירים ומסווגים בצה"ל, ביחידות עילית טכנולוגיות.

בראש חטיבת פיתוח טכנולוגי יעמוד שאולי בר אור, שכיהן בשנתיים האחרונות כראש אגף מוצרי ליבה בחטיבת הטכנולוגיות. בר אור ימונה לסמנכ"ל בכיר וחבר הנהלה, ותחת ניהולו בחטיבה החדשה ירוכזו תחומי מערכות שוקי הון, פיתוח דיגיטל, מערכות ליבה, בנקאות פתוחה ועוד. טרם הצטרפותו ללאומי כיהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות וחבר הנהלה בחברת הביטוח איילון.

בנוסף מודיע הבנק על פיצול חטיבת התפעול שלו. החטיבה שבראשה עמד בשנים האחרונות אבי פולק, תפוצל ואגפיה יועברו בחלקן לחטיבת סייבר ותשתיות וחלקן לחטיבה הבנקאית ולחטיבה העסקית. הוחלט כי פולק יתמנה לתפקיד מנכ"ל החברה הבת "לאומי שירותי שוק ההון", המספקת שירותי תפעול לגופים פיננסיים שונים, מתוך כוונה להרחיב את היצע השירותים של החברה.

בבנק החליטו גם להקים מרכז AI בכפיפות למטה המנכ"ל, חנן פרידמן. בראש המרכז יעמוד אמיר רוזן אשר מכהן כיום כראש אגף מוצרים בנקאיים בחטיבת הטכנולוגיות. לרוזן ניסיון מגוון בתפקידי ניהול בתחום הטכנולוגיה. בין השאר, היה מנהל התשתיות האפליקטיביות בחברת הביטוח מנורה.