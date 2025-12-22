ועדת הכספים דחתה היום שוב את הצעת האוצר להעלות את מס הקנייה על רכב חשמלי מ-45% ל-51% מינואר 2026 ולהותיר ללא שינוי את מתווה ההטבות החודשיות בשווי השימוש של רכב צמוד עם הנעה "ירוקה" - חשמלית, היברידית או פלאג-אין. מנגד האוצר סירב הלגמיש את עמדתו וטען כי לא נמצאו מקורות כספיים למימון המשך ההטבות הקיימות.

יצוין כי גם הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי וגם הטבת שווי השימוש לרכב ירוק ניתנות מתוקף צווים זמניים, שתוקפם יפקע אוטומטית בתחילת ינואר אלא אם כן יוארכו. המשמעות היא, שאם התקנות לא יוארכו כ-5-6 ימי העבודה שנותרו עד סוף השנה יזנק בינואר מס שווי השימוש החודשי של כ-140-160 אלף מקבלי רכב צמוד בישראל, שנוסעים ברכב ירוק, בשיעור של בין 500 שקל בחודש (לרכב היברידי) לכ-1300 שקל בחודש (לרכב חשמלי). במקביל צפויה עלייה חדה מאד במחירי כלי הרכב החשמלי.

ועדת הכספים קבעה דיון נוסף בנושא "בימים הקרובים" אך לא ברור אם אכן תימצא פשרה ברגע האחרון. יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי, שדורש מהאוצר לא להעלות את מס הקניה על רכב חשמלי, אמר בפתח הישיבה כי "לא רק שלא קידמנו את חדירת כלי הרכב לפי החלטת הממשלה לקידום החדירה של הרכבים החשמליים, אלא הלכנו אחורה. אנחנו במצב בו כל מי שקשור בשוק הזה צריך להיות דבוק לשידורי הוועדה מידי שנה כדי לראות איך הוא מתארגן לשנה הבאה. העלאת המס ל-52% לא תעודד חדירת רכבים, ומהצד השני המדינה מסבסדת ב-170 מיליון ₪ בשנתיים כלי רכב, שוכשים בעיקר עשירונים גבוהים. אני תוהה מי נהנה מזה - האם אלו יבואני הרכב?".

"אין מקור תקציבי למימון הארכת ההנחה"

נציג משרד האנרגיה ציין בוועדה כי בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הם תומכים ברעיון, שהציע יו"ר הוועדה, לקבוע כי יורחב המיסוי על רכבי יוקרה כמקור תקציבי למימון הותרת מס הקנייה על רכב חשמלי על כנו, בגובה 45%. עם זאת, לשאלת יו"ר הוועדה האם למשרדים יש מקור תקציבי מתוך תקציבם למימון הארכת ההנחה, השיבו המשרדים בשלילה.

נציגי משרד האוצר ציינו כי בעיניהם העלאה מדורגת של מס הקנייה על רכב חשמלי היא המדיניות הנכונה מול נוכח הרצון להשוות בין שיעורי המס לבין ההבנה שמדובר בתעשייה הולכת ומתבססת, כאשר ההנחה היא שעם השנים גם היצור של הרכבים החשמליים מוזל, וישנו קיזוז בין הירידה בעלויות למדרוג המיסוי. כן ציינו את האמון ברכב החשמלי המצריך תקופת הסתגלות מצד הציבור.

גם בסוגיית שווי השימוש לא נרשמה התקדמות לאור קריאת הוועדה להבחנה בשווי השימוש בין רכבי עבודה לרכבים פרטיים רגילים. לאור הדברים הקריאה הוועדה את נוסחי התקנות אך טרם הצביעה עליהם.

בענף הרכב מעריכים כי אם אכן יעלה מס הקניה על כלי רכב חשמליים ל-83% בינואר זו תהיה מכה אנושה למכירות בפלח כולו, שגם כך איבד בשנה החולפת מכירות רבות לטובת אלטרנטיבות מזהמות יותר וחסכוניות פחות.