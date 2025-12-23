ממוצע המשכנתאות בנובמבר - הנמוך ביותר ב-7 החודשים האחרונים

ירידות מסוימות בהיקפי המשכנתא הממוצעת שנלקחה בחודש שעבר, ואף ירידה קלה בהיקף המשכנתאות בפיגור - אלה המסרים העיקריים שעולים מדוח בנק ישראל על המשכנתאות שנלקחו בנובמבר 2025.

ממוצע כלל המשכנתאות שנלקחו בנובמבר הגיע ל-1.023 מיליון שקל, שהוא הנמוך ביותר מאז אפריל השנה.

המגזר הגדול ביותר של לוקחי המשכנתאות (80% מהלווים בחודש שעבר) הוא רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים. אלה לקחו בחודש שעבר משכנתא ממוצעת של 1.03 מיליון שקל, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מרץ האחרון.

המשקיעים, שהיוו בחודש שעבר 7% מהלווים לקחו את המשכנתאות הגבוהות ביותר, 1.34 מיליון שקל בממוצע. מדובר בסכום גבוה מאוד, שקשה להסביר במציאות של ריביות גבוהות, מיסוי גבוה ותשואות נמוכות, אך כנראה מדובר במימוש התחייבויות מהעבר.

רוכשי דירות מסובסדות במסגרת "דירה בהנחה", שהיוו 5% מכלל לוקחי המשכנתאות, בלטו בהורדת המשכנתא הממוצעת שלקחו בחודש נובמבר, שהגיעה ל-650 אלף שקל, ההיקף הנמוך מאז חודש ינואר. עם זאת, קשה להסיק מזה יותר מדי, שכן העסקאות על דירות מסובסדות שונות מאוד האחת מהשנייה, ושינויי הממוצעים אינם מורים בהכרח על שינויי מגמות של לווי המשכנתאות במגזר זה.

יתרת לווי המשכנתאות היו לצורך מיחזורי משכנתאות בבנקים אחרים.

לראשונה מאז ספטמבר 2024 נרשמה ירידה קלה בהיקפי המשכנתאות בפיגור, ובנובמבר 2025 הן הגיעו ל-4.31 מיליארד שקל, לאחר שבאוקטובר כבר עמדו על 4.33 מיליארד שקל. האם יש כאן שינוי מגמה כלשהו? עוד מוקדם לומר, אך לא נראה לנו. בפעם האחרונה שיתרת המשכנתאות בפיגור ירדה, בספטמבר אשתקד, היא קפצה ב-9% בחודש שלאחר מכן.