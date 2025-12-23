ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות ממוצע המשכנתאות בנובמבר - הנמוך ביותר ב-7 החודשים האחרונים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משכנתא

ממוצע המשכנתאות בנובמבר - הנמוך ביותר ב-7 החודשים האחרונים

נתוני בנק ישראל מגלים ירידות מסוימות בהיקפי המשכנתא הממוצעת שנלקחה בחודש שעבר, ואף ירידה קלה בהיקף המשכנתאות בפיגור • ממוצע כלל המשכנתאות שנלקחו בנובמבר הגיע ל-1.023 מיליון שקל, שהוא הנמוך ביותר מאז אפריל השנה

אריק מירובסקי 13:03
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

ירידות מסוימות בהיקפי המשכנתא הממוצעת שנלקחה בחודש שעבר, ואף ירידה קלה בהיקף המשכנתאות בפיגור - אלה המסרים העיקריים שעולים מדוח בנק ישראל על המשכנתאות שנלקחו בנובמבר 2025.

ממוצע כלל המשכנתאות שנלקחו בנובמבר הגיע ל-1.023 מיליון שקל, שהוא הנמוך ביותר מאז אפריל השנה.

המוכרים מעדכנים את מחירי הדירות כלפי מטה: באיזו עיר כבר הורידו ב-8%?
תחילתו של גל? יותר מאלף עסקאות לרכישת דירות חדשות בוטלו
המגבלות וההטבות: ההנחיות החדשות של בנק ישראל במשכנתאות

המגזר הגדול ביותר של לוקחי המשכנתאות (80% מהלווים בחודש שעבר) הוא רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים. אלה לקחו בחודש שעבר משכנתא ממוצעת של 1.03 מיליון שקל, הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש מרץ האחרון.

המשקיעים, שהיוו בחודש שעבר 7% מהלווים לקחו את המשכנתאות הגבוהות ביותר, 1.34 מיליון שקל בממוצע. מדובר בסכום גבוה מאוד, שקשה להסביר במציאות של ריביות גבוהות, מיסוי גבוה ותשואות נמוכות, אך כנראה מדובר במימוש התחייבויות מהעבר.

רוכשי דירות מסובסדות במסגרת "דירה בהנחה", שהיוו 5% מכלל לוקחי המשכנתאות, בלטו בהורדת המשכנתא הממוצעת שלקחו בחודש נובמבר, שהגיעה ל-650 אלף שקל, ההיקף הנמוך מאז חודש ינואר. עם זאת, קשה להסיק מזה יותר מדי, שכן העסקאות על דירות מסובסדות שונות מאוד האחת מהשנייה, ושינויי הממוצעים אינם מורים בהכרח על שינויי מגמות של לווי המשכנתאות במגזר זה.

יתרת לווי המשכנתאות היו לצורך מיחזורי משכנתאות בבנקים אחרים.

לראשונה מאז ספטמבר 2024 נרשמה ירידה קלה בהיקפי המשכנתאות בפיגור, ובנובמבר 2025 הן הגיעו ל-4.31 מיליארד שקל, לאחר שבאוקטובר כבר עמדו על 4.33 מיליארד שקל. האם יש כאן שינוי מגמה כלשהו? עוד מוקדם לומר, אך לא נראה לנו. בפעם האחרונה שיתרת המשכנתאות בפיגור ירדה, בספטמבר אשתקד, היא קפצה ב-9% בחודש שלאחר מכן.