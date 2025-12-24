עליות קלות באירופה; נובו נורדיסק מזנקת ב-9% נוספים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:24

באירופה כעת עליות קלות - בורסת פרנקפורט עולה ב-0.3%, פריז ב-0.2% ולונדון ללא שינוי.

מניית חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק עולה ב-9% נוספים לאחר שאתמול זינקה לאחר שהגלולה שלה ממשפחת GLP-1 קיבלה אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

09:56

חברת BP הבריטית הסכימה למכור החזקה של 65% בעסקי חומרי הסיכה שלה, Castrol, תמורת 6 מיליארד דולר, חודשים לאחר שענקית האנרגיה החלה לחפש רוכש לפעילות זו.

העסקה מתבצעת במסגרת מהלך של "איפוס אסטרטגי" בחברה, הכולל שינוי כיוון במדיניות הירוקה ומכירת נכסים בהיקף של 20 מיליארד דולר עד סוף 2027. העסקה משקפת שווי של 10.1 מיליארד דולר ל-Castrol.

לפי בלומברג, מספר גורמים בהם Reliance Industries מהודו, ענקית הנפט הסעודית Aramco, וכן קרנות הפרייבט אקוויטי Apollo ו-Lone Star, הוזכרו כמועמדים לרכישת היחידה.

מנכ״לית BP הזמנית, קרול האול, אמרה כי עם השלמת העסקה החברה כבר השלימה או הכריזה על יותר ממחצית מתוכנית המימושים שלה, וכי התקבולים יחזקו משמעותית את המאזן. לדבריה, המכירה מהווה אבן דרך חשובה ביישום האסטרטגיה החדשה, שמטרתה לצמצם מורכבות, להתמקד בפעילויות הליבה הרווחיות ולהאיץ את יישום התוכנית העסקית.

08:20

באסיה הבוקר עליות קטנות - בורסת טוקיו ללא שינוי, שנגחאי והונג קונג עולות ב-0.2%, בהודו עליות של 0.1%.

היום, ערב הכריסמסט, המסחר יינעל מוקדם (20:00) שעון ישראל, וול סטריט נכנסת לשבעת ימי "ראלי סנטה קלאוס", החוזים נסחרים כעת ללא שינויים. מאז 1950, ה-S&P 500 הניב בתקופה זו תשואה ממוצעת של כ-1.3%, עם תוצאה חיובית ב-78% מהמקרים, לפי אדם טרנקוויסט מ-LPL Financial. עם זאת, הוא ציין כי עונתיות משקפת נטיות היסטוריות - ולא ערובה לביצועים.

אתמול נמשכו העליות בוול סטריט זה היום הרביעי ברציפות. מדד S&P 500 עלה ב-0.5% וננעל בשיא חדש, ה-38 השנה, נאסד"ק עלה ב-0.5%, בהובלת מניות הטכנולוגיה, אנבידיה עלתה ב-3%, מדד דאו ג'ונס עלה ב־108 נקודות, או 0.2%.

אתמול התקבל הנתון הכלכלי האחרון לפני חופשת חג המולד. וול סטריט קיבלה הצצה ראשונה לנתוני התוצר של הרבעון השלישי, שהראו כי כלכלת ארה״ב צמחה בקצב שנתי של 4.3% - הרבה מעל התחזית.

נשיא ארה״ב טראמפ התאכזב ככל הנראה מהתגובה הצוננת של השוק לנתונים. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב כי "החדשות הפיננסיות היום היו מצוינות… אבל בשוק המודרני, כשיש חדשות טובות, השוק נשאר במקום או אפילו יורד, כי הראשים בוול סטריט חושבים אחרת מבעבר".

טראמפ הוסיף כי הוא רוצה שיושב ראש הפד הבא, שאותו הוא צפוי למנות בתחילת השנה הבאה, יטפל בכך: "אני רוצה שנגיד הפד החדש יוריד ריבית כשהשוק מתפקד היטב - ולא יהרוס את השוק בלי סיבה. מי שלא מסכים איתי, לעולם לא יהיה יו״ר הפד".

לאור נתוני הכלכלה החזקים בארה"ב, בבלומברג מציינים שמשקיעים מחפשים חלופות להשקעות בתחום הבינה המלאכותית, בעוד שהצרכן האמריקאי ממשיך להוציא כסף. מדובר במתכון כמעט מושלם למניות של חברות הקשורות באופן הדוק למחזור הכלכלי. בנקים כמו ג'יי.פי.מורגן, יצרניות ציוד כמו קטרפילר וקמעונאיות כמו גאפ ו-דולר טרי נמנות עם החברות שאסטרטגים ואנליסטים מעריכים שיציגו ביצועים טובים ב-2026.

בבלומברג מציינים שהצמיחה הכלכלית בארה״ב צפויה להאיץ הודות למחירי נפט נמוכים יותר, בעוד שהפדרל ריזרב עשוי להתחיל להוריד ריבית עם התמתנות האינפלציה. אסטרטגים צופים שחברות המחוברות למחזור הכלכלי, במיוחד במגזרי הפיננסים, התעשייה ומוצרי הצריכה, יובילו את העליות בשוק המניות האמריקאי בשנה הקרובה. "המשקיעים מתחילים לזהות את תחילתו של שיפור בתחומים המחזוריים של הכלכלה," אמר מייקל קנטרוביץ, אסטרטג ההשקעות הראשי ומנהל אסטרטגיית התיקים ב-Piper Sandler.

המשמעות היא שמגזרים כמו פיננסים, תעשייה וצריכה לא־בסיסית צפויים לעמוד בחזית של מה שוול סטריט מעריכה שתהיה עוד שנה חזקה למניות בארה״ב. סקר של בלומברג בקרב כשישה תריסר כלכלנים מצביע על תחזית צמיחה ממוצעת של כ-2% לכלכלה האמריקאית בשנה הבאה, לא קצב מסחרר, אך כזה שיכול לתמוך בעליות גם מחוץ למגזר הטכנולוגיה. "כדאי להיות ממוצבים במניות שייהנו משיפור הדרגתי ברווחיות בשנה הקרובה, כאשר אנו מצפים שנתונים מחזוריים ישתפרו ויובילו לביצועי יתר של מניות ערך ב-2026, לראשונה זה זמן רב", הוסיף קנטרוביץ.

הרוטציה כבר החלה: לאחר שנעו פחות או יותר יחד עם מדד S&P 500 לאורך השנה, סל מניות מחזוריות של גולדמן זאקס עלה ב-9.3% בחודש האחרון - קצב כפול מזה של השוק הרחב, כאשר מדד S&P 500 עלה רק ב-4.2%.

מניית צים עלתה בכ-6% על רקע עדכון בנוגע לרכישה אפשרית של החברה, המתנהלת ללא בעל שליטה. דירקטוריון חברת התובלה הימית פתח בתהליך בחינה אסטרטגית של חלופות, לאחר שקיבל לפני מספר חודשים הצעת רכישה מידי המנכ"ל אלי גליקמן יחד עם איש העסקים רמי אונגר. ההצעה נדחתה ונפתח תהליך שבמסגרתו זכתה צים לעניין מצד מספר גורמים, וככל הידוע גם קיבלה הצעות מחייבות לרכישה.

מניית חברת התרופות הדנית נובו נורדיסק עלתה בכ-7% לאחר שהגלולה שלה ממשפחת GLP-1 קיבלה אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

בשוק החוב, תשואות איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב עומדות על 4.14% באג"ח לתקופה של 10 שנים ועל 3.7% באג"ח ל־5 שנים.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, התייחס בסקירתו השבועית לריביות בבריטניה וביפן. בבריטניה, לאחר הפוגה קצרה הבנק המרכזי הפחית כצפוי את הריבית ל־3.75%, ובהראל צופים לפחות שתי הפחתות ריבית נוספות במהלך 2026 על רקע ההערכה שהאינפלציה תמשיך להתמתן.

ביפן, קליין מציין שהשוק מתמחר העלאת ריבית אחת ב־2026 אך סבור שהיא תעלה מעבר לכך, בשל האינפלציה העקשנית והחולשה בין. עם זאת, לדבריו "לאור הזהירות שנשקפה מהודעת הריבית והחשש מעלייה נוספת בתשואות אג"ח, הריבית לא תעלה ברבעון הראשון של 2026".הדולר נחלש אתמול בעולם זה היום השלישי ברציפות, ובעיקר מול הין היפני. האחרון מתחזק לאחר ששרת האוצר של יפן, סאטסוקי קטאיאמה, אמרה בראיון כי לממשלה יש "יד חופשית" לנקוט צעדים נחרצים נגד המטבע אם תנועותיו אינן תואמות את הנתונים הכלכליים הבסיסיים. המטבע היפני מתחזק בעד 0.7% לרמה של 155.91 ין לדולר, ומתאושש משפל של כחודש שנרשם לאחר החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן בשבוע שעבר.

הדולר בדרך לשנתו החלשה ביותר זה שמונה שנים, ולפי בלומברג, שוק האופציות מאותת כי סוחרים נערכים להמשך ירידות בימים האחרונים של 2025. "התחזית לדולר נותרת שלילית בבירור", כתבה איפק אוזקרדסקאיה, אנליסטית בכירה ב-Swissquote, בהערה שפרסמה ביום שלישי. "פוזיציות שוריות על הדולר הן נדירות", לדבריה, חששות סביב משמעת פיסקלית ומתיחויות סחר ממשיכים להכביד על המטבע האמריקאי. עם זאת, היא מזהירה כי הדולר פגיע גם לתיקון חד כלפי מעלה, אם נתוני המאקרו הקרובים יובילו להערכה מחודשת וניצית יותר של ציפיות הריבית מצד הפד.

מחירי הזהב עלו מעל 4,500 דולר לאונקיה, והמשיכו רצף שיאים היסטורי, כאשר העלייה המצטברת מתחילת השנה מגיעה לכ־71%.

במקביל, גם מחיר הנחושת חצה את רף 12 אלף הדולר לטון וקבע שיא חדש. בחודשים האחרונים המחיר עלה בשל אתגרי אספקה וסוגיות הקשורות למכסים, ומתחילת השנה המחיר עלה ב־37%, בעקבות שיבושים במכרות מרכזיים ואגירת מלאים בארה״ב. סוחרים הגבירו את משלוחי הנחושת לארצות הברית, מחשש שממשל טראמפ יטיל בשנה הבאה מכסים חדשים וחדים. גם מספר הפחתות ריבית שבוצעו השנה תמכו בעליית מחירי הנחושת, שכן מדיניות מוניטרית מרחיבה נוטה לחזק את מחירי המתכות התעשייתיות. עם זאת, אנליסטים בגולדמן זאקס הזהירו בשבוע שעבר כי הראלי הפך ל״ספקולטיבי מאוד״, וכי הוא פגיע לשינוי בסנטימנט סביב מניות הקשורות לבינה מלאכותית ולתנופת ההשקעות בתשתיות.

מאקרו - בארה"ב הופתעו מנתון התמ"ג שפורסם ביום ג' והצביע על צמיחה גבוהה משמעותית מהצפי. התוצר צמח ב־4.3% ברבעון השלישי (לפני השבתת הממשל), הצמיחה הגבוהה זה שנתיים. התחזיות בשוק היו לצמיחה של 3.3%, זאת בהמשך לצמיחה של 3.8% ברבעון השני.