קושי בעסקת רכישת WOBI? רשות שוק ההון דרשה הבהרות מהפניקס

האם חברת הפניקס תיאלץ לוותר על רכישת סוכנות הביטוח ואתר השוואת המחירים הפופולרי WOBI (וובי)? זו מסתמנת כעת כאפשרות סבירה. לגלובס נודע כי הפניקס סיפקה תשובות לא מספיק מפורטות למכתב של רשות שוק ההון בנושא וכי המשמעות עשויה להיות שהעסקה נקלעה למבוי סתום.

במכתב, שעיקריו נחשפים כעת לראשונה, רשות שוק ההון ביקשה מהפניקס להבין כיצד הציבור הישראלי לא ייפגע מכך שחברת הביטוח תשלוט באתר, שנתפס בציבור כאתר השוואת מחירים אובייקטיבי.

במכתב, ביקשה הרשות להבין וללמוד האם וכיצד ישתנה מודל הפעילות של וובי והאם האתר יישאר אובייקטיבי. ברשות ביקשו לדעת האם יש חברות ביטוח שמקבלות עדיפות בהצגה באתר, שעובד עם כ־11 מתוך 14 חברות ביטוח פעילות. האם תמיד ההצעה הזולה מופיעה ראשונה, האם יש חברות ביטוח שוובי מעניקה הנחה ללקוחותיהן לעומת חברות ביטוח אחרות, והאם הפניקס מתכוונת לאייש כוח אדם מתוכה בוובי.

לא פחות חשוב מכך, ברשות שוק ההון ביקשו הבהרת לגבי המערכת של וובי. כיצד היא עובדת מבחינה טכנולוגית והאם היא למשל מחוברת אונליין לכל חברות הביטוח שפעילות בוובי, כאשר אם זה המצב, להפניקס עלולה להיות גישה בזמן אמת לנתונים של המתחרות שלה, והיא תוכל לבחון כיצד הן פועלות, מה שעשוי לסייע מאוד לה.

"מנהלת דיאלוג עם גורמי הרגולציה"

אלא שכאמור, מכתב התשובה של הפניקס היה חלקי ולא ענה על רוב השאלות. בין אם זה נובע מכך שקבוצת הביטוח בחרה שלא לספק תשובות, ובין אם אינה יכולה לענות - הדבר עשוי להערים קשיים על מתן אישור לעסקה.

כעת הכדור נמצא במגרש של הפניקס והיא תצטרך להחליט אם לספק לרשות תשובות מפורטות יותר. זאת מאחר שבעקבות התשובות החלקיות שסיפקה קבוצת הביטוח לרשות, היא תתקשה לתת את אישורה לעסקת הרכישה, כך שהסיכויים להשלמתה נמוכים.

כזכור, גלובס חשף לפני שלושה חודשים את חתימת העסקה בין בעלות השליטה בוובי, חברת הביטוח האמריקאית White Mountains וכלל ביטוח, לבין סוכנות אורן מזרח של הפניקס, שתרכוש את וובי ב־150 מיליון שקל. עוד חשף גלובס שרשות שוק ההון תבחן את העסקה.

מאורן מזרח נמסר: "עסקת רכישת סוכנות הביטוח וובי על ידי סוכנות אורן מזרח כפופה, כמו כל רכישת סוכנות אחרת, לאישורים רגולטוריים. לפיכך ומטבע הדברים, אורן מזרח מנהלת דיאלוג עם גורמי הרגולציה בעניין כמקובל בעסקאות מסוג זה".