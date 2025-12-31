החל מ-1 בינואר 2026 עסקאות שסכומן עולה על 10,000 שקל יחייבו דיווח בזמן אמת לרשות המסים וקבלת אישור לעסקה. עסקה שלא תאושר, לא תאפשר לעסק לקזז את המע"מ ששילם עבור הרכישות לצורכי העסק (ניכוי תשומות). בנוסף, אותו בעל עסק חשוף לחקירה פלילית בחשד להוצאת חשבוניות פיקטיביות.

הרף לאישור עסקאות עמד עד כה על 20 אלף שקל, וכעת כאמור נחתכה התקרה למחצית מהסכום. בעוד כחצי שנה, החל מ-1 ביוני 2026, יירד הרף ל-5,000 שקל בלבד, וכל עסקה מעל רף זה תדרוש אישור בזמן אמת.

מ-25 אלף שקל ל-5,000

תקרת העסקאות הדורשות אישור אונליין מרשות המסים נקבעה במסגרת רפורמת "חשבוניות ישראל" של רשות המסים, שנועדה להיאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות וחסכה עד כה לקופת המדינה מיליארדי שקלים.

הרפורמה, שנכנסה לתוקף במאי 2024 לאחר פיילוט קצר, נועדה לשים סוף לתופעת החשבוניות שלא עומדת מאחוריהן עסקה אמיתית, או שפרטי העסקה זויפו או נופחו.

על-פי התוכנית, עוסק שמבקש לבצע עסקה מעל התקרה שנקבעה ולא מקבל מספר הקצאה בזמן אמת מרשות המסים, אינו יכול לקזז את המע"מ ואף לא להגיש את החשבונית כהוצאה מוכרת בדוח למס הכנסה (עסק רשאי לנכות את המע"מ ששילם עבור רכישות לצורכי העסק - תשומות, בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין). התקרה הראשונה שנקבעה עמדה על 25 אלף שקל ומעלה, ואולם בחוק נקבעו מדרגות שלפיהן בכל תקופה תרד התקרה, עד שביוני 2026 תגיע ל-5,000 שקל.

16 מיליארד שקל נחשפו

תוכנית "חשבוניות ישראל" לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות, שמהוות מכת מדינה של ממש, הייתה אחת מתוכניות הדגל של מנהל רשות המסים הקודם, ערן יעקב. לפי ההערכות, מיליארדים רבים של שקלים מועלמים מקופת המדינה מדי שנה באמצעות שיטה זו, הנתפסת כשיטת העלמת מס פשוטה ליישום וקשה לאיתור - לפחות עד כניסתה לתוקף של התוכנית.

לפי נתוני רשות המסים, סכום העסקאות שנחשף עד כה במסגרת התוכנית מגיע לכ-16 מיליארד שקל - הכוללים גם את חסימת החשבוניות הפיקטיביות ואת המסים הנוספים שנכנסו למדינה בעקבות גילוי העסקאות העברייניות, בהם מס הכנסה ועוד.