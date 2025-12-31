בג"ץ הקפיא היום (רביעי) בצו ביניים את העברת הכספים הקואליציוניים, כמיליארד שקלים, למוסדות חינוך חרדיים שלא בפיקוח. מדובר במכה קשה למפלגות החרדיות, שמגיע על רקע עתירת יאיר לפיד וחברי מפלגת יש עתיד.

יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני יצא נגד החלטת בג"ץ וטען כי "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בג"ץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה".

עוד האשים את השופטים ב"רשעות" וטען כי מטרתה "לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו". חה"כ גפני המשיך: "מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכול על מנת להחזיר את המצב לקדמותו".

גם בש"ס הגיבו להחלטת בג"ץ. "בג"ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים", תקפו. "החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".

בש"ס פנו "ליהודי העולם" וקראו "להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

פורסם לראשונה ב-N12