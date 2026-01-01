מנכ"לי משרדי התחבורה והאוצר שלחו אמש (ד') מכתב תגובה רשמי להנהלת נמל אילת, ובו הם דוחים את בקשת הנמל להארכת תקופת ההסמכה להפעלה פרטית. במכתב קובעת המדינה כי נמל אילת אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו בכתב ההסמכה, ולפיכך לא ניתן להאריך את התקופה על־פי התנאים הקיימים.

במכתב נטען כי ממכתבי הנהלת נמל אילת עצמה עולה כי החברה אינה עומדת בדרישות לעמידה ביעדי פעילות, ובראשם היקף טיפול שנתי ממוצע של כ־65 אלף מכולות (TEU). משכך, קובעת המדינה, לא מתקיימים התנאים המאפשרים הארכה אוטומטית של תקופת ההסמכה.

עוד מציינים מנכ"לי המשרדים כי הבקשות שהעלה הנמל משמעותן שינוי של הוראות כתב ההסמכה עצמו, ולא הארכה טכנית בלבד, אך הוסיפו כי בכוונת המדינה לקיים בקרוב ישיבה עם הנהלת הנמל לבחינת הטענות והבקשות שהועלו.

"נסיבות חריגות"

המכתב מגיע בעקבות פניית הנהלת נמל אילת שנשלחה אתמול למנכ"לי משרדי התחבורה והאוצר. בפנייתה טענה הנהלת הנמל כי קביעת המדינה מתעלמת מנסיבות חריגות שאפיינו את פעילות נמל אילת בשנים האחרונות, ובראשן משבר השיט העולמי בים האדום ואיומי ותקיפות החות'ים, שהובילו לצמצום חד ואף להשבתה כמעט מוחלטת של תנועת כלי השיט לנמל.

לטענת הנהלת נמל אילת, פעילות מכולות רחבת־היקף אינה ישימה במבנהו הנוכחי של הנמל, בשל עלויות הובלה יבשתית גבוהות, היעדר חיבור מסילתי ומגבלות עומק שאינן מאפשרות עגינת אוניות מכולה מודרניות. לדבריהם, ניסיונות לפתח פעילות מכולות כשלו לאורך השנים מחוסר כדאיות כלכלית, ומגבלות אלה היו ידועות למדינה בזמן אמת.

בנוסף טוענים בנמל לפערי השקעה תשתיתיים, לאחר שהמדינה השקיעה מיליארדים בנמלי הים התיכון, בעוד נמל אילת נותר ללא חיבור רכבת ותשתיות תואמות.