חברת הגז הישראלית ניו-מד אנרג'י , השותפה הגדולה ביותר במאגר לוויתן, נדרשת לשלם תוספת מס בשיעור כ-198 מיליון דולר לשנות המס 2019-2020, לאחר שרשות המסים קבעה כי ההכנסה החייבת של החברה גבוה במאות מיליוני דולרים מההכנסות עליהן דיווחה.

● הבכירים במנורה שנחקרו בפרשת ההסתדרות: מנכ"ל הקבוצה, יו"ר חברת הביטוח ומנהלת אגף הבריאות

● ויכוח על 185 מיליון שקל: הדרישה של רשות המסים והתגובה של פרטנר

ניו-מד אנרג'י (דלק קידוחים לשעבר) היא שותפות מוגבלת שנוסדה בין דלק ניהול קידוחים ודלק נאמנויות קידוחים לצורך ביצוע פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. מניית החברה נסחרת כיום במחיר של 18 שקל למניה ושווי שוק של 21 מיליארד שקל, כשהיא משלימה זינוק של 530% במהלך חמש השנים האחרונות.

בדיווח המיידי שפרסמה החברה בבורסה צוין כי ביום האחרון לשנת 2025 קיבלה החברה מרשות המסים שומות מס לשנות המס 2019-2020, "על רקע המחלוקות שהתגלעו בין השותפות לרשות המסים ואי ההסכמות בעניין גובה ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנים 2019-2020".

בשומות קבעה רשות המסים כי ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2019 של השותפות הינה כ-406 מיליון דולר, במקום סך של כ-170 מיליון דולר, כפי שדיווחה השותפות בדוח המס של שהוגש לרשות המסים, ורווח ההון לשנת 2019 של השותפות הינו כ-11 מיליון דולר, כמוצהר בדוח אשר הוגש על-ידה.

עוד על פי השומות, ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2020 של השותפות נקבעה על סך של כ-370 מיליון דולר, במקום סך של כ-87 מיליון דולר בלבד כפי שהצהירה החברה בדוח המס שהוגש לרשות המסים.

עניין של פרשנות

עיקר המחלוקות בשנת המס 2019 נוגעות לפרשנות אופן ההכרה בהכנסות מימון והוצאות נוספות בהן נשאה השותפות, וזאת בדומה למחלוקות שבגינן הוצאו שומות לפי מיטב השפיטה לשנים 2016-2018. עיקר המחלוקות בשנת המס 2020 נוגעות לפרשנות אופן ההכרה בהכנסות מימון ואופן ועיתוי ההכרה בהוצאות בגין פיתוח לוויתן.

ככל שתתקבלנה כלל טענות רשות המסים, תידרש השותפות לתוספת תשלום מס (כולל הפרשי הצמדה וריבית), על חשבון בעלי יחידות השתתפות בשותפות, בסך של כ-90 מיליון דולר בגין שנת 2019, ובסך של כ-108 מיליון דולר בגין שנת 2020.

בשל כך דיווחה החברה כי "יתכן עיכוב בהנפקת תעודות מס סופיות למחזיק זכאי בשל החזקת יחידת השתתפות של השותפות לשנות המס 2019-2020, וזאת עד להשלמת ההליכים שיידרשו לקביעת השומות הסופיות".

השותפות הודיעה כי היא חולקת על עמדת רשות המסים ומתנהלים דיונים בנושא לא רק בנוגע לשנים 2019-2020 אלא גם ביחס לשנים קודמות. "השותפות נוקטת בפרשנות דומה בסוגיות שבמחלוקת מאז שנת המס 2016 ועד היום, כאשר סוגיות אלו מתבררות בימים אלו במסגרת הליכים משפטיים בין רשות המסים לבין השותפות ביחס לשנות המס .2016-2018", צוין בהודעת החברה.

לעמדת החברה, לא תהיה השפעה דרמטית להכרעה בסוגיה על סך חבות המס של השותפות לאורך השנים, אלא לעיתוי תשלום המס. בהודעה לבורסה צוין כי "מרביתן המכרעת של הסוגיות שבמחלוקת נוגעת לעיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות בשנים שבמחלוקת ולא להיקפן ולכן, אף אם תתקבל עמדת פקיד השומה בסוגיות אלו, לא צפויה השפעה מהותית על סך חבות המס של השותפות לאורך השנים אלא על עיתוי תשלומי המס במהלכן".

השותפות אף הודיעה כי להערכתה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המקצועיים, סיכויי עיקר טענות השותפות להתקבל גבוהים מ-50%, ולפיכך בכוונתה להגיש השגה על שומות המס ולמצות את ההליכים המנהליים והמשפטיים העומדים לרשותה.