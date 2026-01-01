בשנה ה-50 לפעילותה, קרן הגידור ברידג'ווטר שוברת שיא ומסכמת את 2025 עם תשואה של 33% בקרן המרכזית שלה, Pure Alpha. בכך היא הציגה ביצועי יתר על המדדים המובילים בוול סטריט.

הקרן, שהוקמה ב-1975 על-ידי ריי דליו, ומנוהלת בשנים האחרונות על-ידי ניר בר-דעה, נהנתה בשנה החולפת מהמגמה החיובית במדדים המובילים בוול סטריט. ברויטרס דווח כי גורם שמכיר את הפעילות מסר כי ברידג'ווטר השיגה את הרווח הגבוה בתולדותיה.

ברויטרס צוין כי הקרן נהנתה בשנה האחרונה גם מהעליות במניות הקשורות לתחום ה-AI וגם מהתנודתיות שנוצרה כשהנשיא טראמפ הטיל מכסים. לפי הנתונים שהגיעו לרויטרס, מלבד הקרן המרכזית Pure Alpha, עוד קרנות של ברידג'ווטר הציגו בשנה האחרונה ביצועים בשיעורים דו-ספרתיים: קרן All Weather עלתה ב-20.4%, קרן Asia Total ב-36.9% ו-China Total ב-34.2%.

"זה היה מסע מדהים"

בר-דעה שמנהל את הקרן מאז 2022 (תחילה כמנכ"ל משותף ובהמשך כמנכ"ל יחיד) החל את דרכו במחלקת המחקר של ברידג'ווטר, ולפני מינויו למנכ"ל כיהן כמשנה למנכ"ל ברידג'ווטר, תפקיד שבו היה אחראי על כל התנהלות הקרן בתקופת מגפת הקורונה. לפני שהצטרף לברידג'ווטר בשנת 2015, היה בר-דעה יועץ למשלחת הישראלית לאו"ם, וכן פעל בתחום השקעות הנדל"ן והיזמות . בתקופתו היו מספר שינויים בקרן ובין היתר היא שמה דגש רב יותר על חדשנות והשקעות בתחום ה-AI.

מייסד הקרן, דליו, דווקא הזהיר לאחרונה מכך שבשוק ה-AI נוצרת בועה. לפני מספר חודשים, דליו מכר את יתרת החזקותיו בברידג'ווטר 50 שנה אחרי שהקים אותה. בפוסט שפרסם אז ברשת X דליו כתב שהוא נרגש להעביר את ברידג'ווטר לדור הבא והוסיף כי "זה היה מסע מדהים ואני זוכר בבירור כל רגע ממנו, מההקמה של ברידג'ווטר בדירת שני חדרים ועד להפיכה שלה לקרן הגידור הגדולה ביותר בעולם עם צוות של 1,500 איש ויצירת כסף ללקוחות שלנו יותר מכל קרן גידור אחרת. ועכשיו, הגיע השלב האחרון של העברת הקרן לדור הבא של אנשים נהדרים שאני מאמין בהחלט שיש להם את מה שצריך להפוך את הקרן למוצלחת מאוד ב-50 השנים הבאות".