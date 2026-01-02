טסלה מדווחת על ירידה של 16% במסירות - ומאבדת תואר יוקרתי

טסלה , שהייתה פעם המוכרת המובילה של רכבים חשמליים, איבדה את המקום הראשון ל-BYD הסינית לאחר שדיווחה על ירידות במשלוחי הרכבים השנתיים לשנה השנייה ברציפות.

מכירות טסלה ירדו ב-9% לכל שנת 2025 וצנחו ב-16% ברבעון הרביעי בהשוואה לשנה קודמת.

יצרנית הרכבים החשמליים מסתגלת לנוף קניות חדש שהופרע על ידי סיום הסובסידיות הפדרליות. החברה ראתה עלייה מפתיעה במכירות ברבעון השלישי כאשר קונים אמריקאים מיהרו לנצל את החזר המס המסתיים בסך 7,500 דולר. ברבעון הרביעי לא היה תמריץ מיוחד.

יצרנית הרכב הסינית BYD, שלא מוכרת רכבים בארה"ב, הודיעה ביום חמישי האחרון שהיא מכרה 2.26 מיליון רכבים חשמליים בשנה שעברה, עלייה של 28% מ-1.76 מיליון בשנה הקודמת. טסלה דיווחה שמכרה 1.64 מיליון רכבים ב-2025, לעומת 1.79 מיליון בשנה הקודמת.

הספירה הרבעונית הסופית של טסלה הייתה 418,227 רכבים שנמסרו. טסלה החטיאה את אומדני האנליסטים שעמדו על 422,850 משלוחים.

בנוסף, החברה גם דיווחה על צמיחה של 49% בעסקי האנרגיה שלה.

מניות טסלה עלו ב-0.5% עם פתיחת השוק.

בדרך לשינוי כיוון?

הירידה במכירות מגיעה כאשר טסלה פועלת לשנות את העסק שלה לכיוון רובוטיקה ורכבים אוטונומיים עם הרובוט ההומניודי Optimus שלה וה-Cybercab ללא הגה. שני המוצרים עדיין בפיתוח, ומכירות מכוניות מהוות כשלושה רבעים מההכנסות של טסלה.

באוקטובר, טסלה הוציאה גרסאות זולות יותר ומופשטות של מכונית הסדאן Model 3 הפופולרית ורכב השטח Model Y כדי לנסות לדרבן את הביקוש. עם זאת, המכירות בארה"ב ירדו בשני החודשים הראשונים של הרבעון, על פי נתוני התעשייה.

בנובמבר, בעלי המניות אישרו חבילת שכר חדשה למאסק שיכולה להפוך אותו לטריליונר הראשון בעולם, אם יצליח להגדיל את שווי השוק של טסלה ל-8.5 טריליון דולר, תוך השגת סדרה של יעדים פיננסיים ותפעוליים, כולל מכירת יותר רכבים והשקת עסק הרובוטיקה שלה.

יו"ר טסלה רובין דנהולם אמרה שהחבילה שוברת השיאים נחוצה כדי לשמור על מאסק ממוקד ומעורב בשלב הבא של צמיחת החברה.

מאסק אמר שהוא מצפה שיהיו מאות אלפי טסלות נוהגות באופן אוטונומי לחלוטין על כבישים בארה"ב עד סוף השנה, רבות מהן יהיו רכבים בבעלות פרטית. החברה מתכננת להתחיל בייצור של הרכב האוטונומי הייעודי שלה, ה-Cybercab, השנה.

טסלה נאבקה באירופה בשנה שעברה. יצרנית הרכב רשמה 25,477 מכוניות ב-2025 בצרפת, ירידה של 37% לעומת שנה קודמת, על פי איגוד הרכב הלאומי. הרישומים של טסלה ברחבי אירופה ירדו ב-39% ב-11 החודשים הראשונים של 2025, על פי איגוד יצרני הרכב האירופי.