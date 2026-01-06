עליות שערים באסיה; המניות הביטחוניות קופצות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:00

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים, לאחר העליות שנרשמו בוול סטריט אתמול. מדד הניקיי עלה בכ-1.3%, ההנג סנג קופץ בכ-1.6%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-1.3% ומדד הקוספי טיפס בכ-1.5%.

המניות הביטחוניות באסיה המשיכו את הראלי שלהן מאתמול, על רקע ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, שנותנת רוח גבית לסקטורים הביטחוניים ברחבי העולם. בין המניות שרשמו עליות, ניתן למנות את Kawasaki Heavy Industries ו-IHI היפניות, שקפצו במעל 3%, כמו גם אירוספייס ופונגסן הדרום־קוריאניות, שטיפסו בכ-11% ובמעל 6%, בהתאמה.

וול סטריט

בוול סטריט, המדדים המובילים ננעלו בעליות נאות, ונדמה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תתגלגל לעימותים גיאו־פוליטיים רחבים יותר. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הוסיפו לערכם כ-0.6%, בעוד מדד דאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים.

שוק הנפט הגיב אתמול לראשונה למתקפה האמריקאית על ונצואלה בעליות יחסית מתונות של עד 2%, בהתאם להערכות האנליסטים (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-58.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.6 דולר. גם מחירי הכסף והזהב רשמו עליות נאות של כ-7% וכ-3%, בהתאמה.

"זהו אירוע גיאו־פוליטי משמעותי, אם כי לא סביר שיהיה גורם מרכזי שיניע את השווקים בטווח הקרוב", כתב מת'יו אקס, אנליסט מדיניות ב-Evercore ISI, בסקירה שפרסם. "לעת עתה, המשקיעים נאלצים לנווט בנוף המוכר של העמימות המכוונת של טראמפ בנוגע לצעדיו הבאים. התחושה שלנו היא שטראמפ בדרך כלל אינו מעוניין בשינוי משטר בקנה מידה מלא של כניסה קרקעית ('boots-on-the-ground'), בדומה למלחמות בעיראק ובאפגניסטן שעליהן מתח ביקורת מזה זמן רב. עם זאת, הצהרותיו של טראמפ היום מותירות פתוחה את האפשרות שלא מדובר באירוע נקודתי וחד־פעמי, כמו התקיפה באיראן בשנה שעברה".

מניות הנפט רשמו עליות, על רקע ההערכות כי אלו ירוויחו מהמצב בוונצואלה. בראש העולות, נמצאת שברון , שקפצה במעל 5%. החברה נתפסת כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בוונצואלה, בשל העובדה שלחברה יש כבר פעילות במדינה, שהיא בעלת עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם. אקסון מובייל קפצה בכ-2.5%, בעוד הליברטון ו-SLB קפצו במעל 9%.

בהתאם למגמה ביתר בורסות העולם, גם בוול סטריט המניות הביטחוניות זכו לרוח גבית. בין היתר, נרשמו עליות במניות נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין ו-RTX .

מנגד, חלק מהשמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI סיימו את היום בירידות, לאחר שאלו נהנו בסנטימנט חיובי בסוף השבוע. בין היורדות, ניתן למצוא מניות כמו אנבידיה , מיקרון , ברודקום , ו-AMD . ענקיות טכנולוגיה אחרות כמו טסלה , אמזון , מטא ופלנטיר סיימו את היום בעליות.

בגזרת הישראליות בוול סטריט, מניית מובילאיי קפצה ביותר מ-2%, לאחר שהודיעה אתמול כי סגרה עסקה עם יצרנית רכב אמריקאית משמעותית (ששמה לא נחשף), שתרכוש ממנה את שבב הדור הבא שהיא מפתחת. כמו כן, דווח כי החברה הרימה את תחזית הייצור שלה.

סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, התייחס למגמות ביום המסחר החולף ואמר ל-CNBC כי "השוק בעצם אומר: 'אנחנו הולכים להתמקד בהחזרת הכסף לעבודה אחרי ביצוע קצירת הפסדי מס (Tax-loss harvesting), ביצוע התאמות מחדש בתיקי ההשקעות בסוף 2025, ואז רכישה מחודשת של מניות בתחילת 2026. המשקיעים עדיין מתמקדים במה שהפד עשוי לעשות, ובמה שיעשו רווחי החברות. נכון לעכשיו, הסביבה נותרת סביבת ריסק-און".

בסיכום יום המסחר החולף, ניתן לקבוע באופן רשמי כי סנטה קלאוס דילג על וול סטריט השנה. במהלך תקופת ראלי "סנטה קלאוס" - רצף העליות שלרוב מאפיין את חמשת הימים האחרונים של דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר - מדד הדגל האמריקאי ירד קלות בכ-0.1%.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, ציין בתחילת השבוע כי ההיסטוריה מלמדת שהיעדרותו של ראלי סנטה, אינה מבטיחה ירידות בהמשך הדרך, אולם היסטורית הוא כן מעלה את הסיכוי לכך, בעיקר בטווח הקצר. לדבריו, בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר בשבע הזדמנויות. "מתוך אותן שבע שנים, חודש ינואר היה שלילי בחמישה מקרים, עם ירידה ממוצעת של כ-2.5% (כלומר, הסתברות של כ-29% בלבד לינואר חיובי). ההסתברות לרבעון ראשון חיובי עמדה על כ-57%, עם ירידה ממוצעת של כ-0.5%". שטרית סיכם כי "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני־ארוך".

לצד ההתאוששות של הביטקוין, שנסחר כעת במחיר של כ-93 אלף דולר, מניית בורסת הקריפטו קוינבייס גלובל זינקה במעל 7%; זאת, לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זאקס שדרג את המלצתו על המניה מ־"נייטרלי" ל־"קנה". הבנק כתב בהמלצתו כי "קנה המידה של קוינבייס וההיכרות עם המותג שלה ממשיכה להניע צמיחת הכנסות מעל לממוצע' וגידול בנתח השוק, לצד עלות רכישת לקוחות (CAC) שהיא בין הטובות בענף... אלו נתמכות על־ידי מוצרים שהושקו לאחרונה, שהופכים את קוינבייס לתחרותית יותר באופן כללי, ובאופן ספציפי במוצרי צמיחה מבניים חדשים".

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו אתמול ירידות, על רקע ההשתלטות האמריקאית על ונצואלה, אך הבוקר הן מוחקות חלק ניכר מהן. תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.18%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכנקודת בסיס אחת לרמה של 3.46%.

בחזית נתוני המאקרו, מדד ה-ISM למגזר הייצור בארה"ב לחודש דצמבר ירד אתמול, על רקע האטה מתמשכת בהזמנות חדשות. המדד ירד מ-48.2% בנובמבר, ל-47.9% בדצמבר. זאת, כאשר המדד אומד את כמות החברות שמדווחות על התרחבות במהלך התקופה - כך שקריאה של מתחת ל-50% מצביעה על התכווצות ולהפך.

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, כאמור, מחירי הנפט רשמו אתמול עליות מתונות יחסית של עד 2%, בהתאם לציפיות האנליסטים. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.6 דולר.

המשקיעים צפויים להמשיך לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה, יצרנית חברה באופ"ק שנכון להיום מהווה חלק קטן בלבד מההיצע העולמי: "כל שיבוש קצר־טווח בתפוקת הנפט של ונצואלה יכול להתקזז בקלות באמצעות הגברת הייצור במקומות אחרים", כתב ניל שירינג, הכלכלן הראשי של קבוצת Capital Economics , בהערה ללקוחות. "אנו מצפים שצמיחת ההיצע העולמי במהלך השנה הקרובה בערך תדחוף את מחירי הנפט לעבר 50 דולר לחבית".

סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, התייחס להתפתחויות בוונצואלה ואמר ל-CNBC כי "ייתכן שבטווח הקצר, זה ידחוף כלפי מעלה את מחירי הנפט, מכיוון שהשאלה נוגעת להיצע ולאספקת הנפט. בטווח הארוך יותר, ייתכן שבסופו של דבר נראה שיפור [בהיצע], מכיוון שוונצואלה מייצגת 1% בלבד מהיצע הנפט העולמי, והם הלכו ונהיו גרועים יותר לאורך השנים. התשתיות שלהם צריכות להשתפר, וייתכן שזה משהו שארה"ב יכולה לעזור איתו".

לצד העליות שנרשמות אמש בוול סטריט, גם החוזים העתידיים על המתכות היקרות, שנחשבות לנכסי "מקלט בטוח", רושמים עליות שערים. הזהב עלה בכ-3% ונסחר סביב 4,460 דולר לאונקיה, בעוד הכסף זינק ביותר מ-7% ונסחר סביב 76 דולר לאונקיה. מחירי הכסף והזהב סיכמו שנה מצוינת, עם עליות של מעל 150% ו-60%, בהתאמה, אך בימים האחרונים נעו בתנודתיות חריפה, לאחר שעלו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

"המצב סביב ונצואלה באופן ברור הפעיל מחדש ביקושים לנכסי 'מקלט בטוח', אך הדבר מגיע על רקע חששות קיימים באשר למתחים גיאו־פוליטיים, היצע האנרגיה ומדיניות מוניטרית", אמר ל-CNBC אלכסנדר זומף, סוחר מתכות יקרות ב-Heraeus Metals Germany.

בשוק הקריפטו, כאמור, נמשכה אתמול ההתאוששות של הביטקוין, שנסחר אתמול סביב 94 אלף דולר. הבוקר, מחירו נע סביב 93 אלף דולר; זאת, לאחר שבשבועות האחרונים, מחירו נע בין 84 ל-88 אלף דולר.

תחזית

המשקיע הנודע מייקל ברי, שעלה לכותרות לאחרונה סביב הימורים שביצע נגד מניות אנבידיה ופלנטיר, צפוי כנראה לצאת נשכר מהימור אחר שביצע, על שחקנית בתחום הנפט שעשויה להתברר כמרוויחה הגדולה ביותר מההשתלטות האמריקאית על ונצואלה.

המשקיע פרסם אתמול בניוזלטר שלו כי הוא מושקע במניית ואלרו אנרג'י מאז 2020, פוזיציה שהוא מאמין שתלך ותהיה אטרקטיבית יותר ככל שארה"ב תלך לקראת אימוץ תפקיד גדול יותר בהחייאת תעשיית הנפט בוונצואלה. היתרון של החברה נעוץ ביכולתה לעבד נפט גולמי "כבד" (כלומר, דחוס); זאת, כאשר הנפט בוונצואלה נחשב לבין הכבדים בעולם, ולפי CNBC, מספר מוגבל של בתי זיקוק מצוידים כדי לעבד אותו בצורה יעילה.

"צריך להבין שהרבה מזקקות בחוף המפרץ נבנו במיוחד עבור נפט גולמי כבד מוונצואלה. אז הן פעלו עם חומרי גלם לא־אופטימליים במשך שנים. זה [המצב החדש], לאורך הזמן, יוביל לשולי רווח טובים יותר בדלק סילוני, באספלט ובדיזל... אני מחזיק בוואלרו מאז 2020, ועכשיו נחוש להחזיק בה לזמן ארוך יותר אחרי סוף השבוע האחרון".

ב-CNBC מציינים כי לצד ברי, מספר אנליסטים נוספים הצביעו על ואלרו כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בוונצואלה, במקרה של עלייה בהיצע הנפט מהאזור. ברי ציין גם כי הוא מחזיק במניית הליברטון , ורואה אפסייד גם למניות SLB ובייקר יוז , שעשויות לסייע בכל הנוגע לבנייה מחדש של צינורות נפט ובתי זיקוק.

"צינורות הנפט ובתי הזיקוק בוונצואלה ישנים ובמצב גרוע. העבודה הזו תועבר לקבלנים אמריקאיים", כתב ברי. "שברון כבר נמצאת שם. אקסון מובייל ואחרות מנהלות הליכים משפטיים בנוגע לתביעות פיצויים מזה עשורים, וייתכן שיזכו לצדק כלשהו בקרוב יחסית, אם ארה"ב תתחיל לנהל את ונצואלה דה-פקטו, כפי שחלק הציעו. אני מחזיק במניית הליברטון, וייתכן שאקנה מניות נוספות או אופציות לטווח ארוך (LEAPs)".