ועדת הכספים התכנסה היום (ג') ודנה בהכפלת הפטור ממע"מ ביבוא אישי ל-150 דולר, במטרה להעבירו למליאת הכנסת - שם תצביע על המשך תחולתו. חברי הוועדה, בראשות ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), הצביעו בעד העברת החוק להצבעה במליאה.

כאמור, מליאת הכנסת יכולה לבטל את תחולתו של הצו, שנכנס לתוקף בסוף חודש דצמבר האחרון, במידה ויושג הרוב הדרוש. גורמים הבקיאים בפרטים סיפרו לגלובס כי ישנו רוב מסתמן להצבעה נגד המשך תחולת הצו שהעביר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', וכי קיימת תמיכה גם משר הכלכלה ניר ברקת ומסיעות החרדים.

בין הנוכחים בוועדה היו נשיא איגוד לשכות המסחר, שחר תורג'מן, יו"ר להב רועי כהן, ומספר בעלי עסקים קטנים ובינוניים שהגיעו לוועדה כדי לספר לחברי הכנסת את המשמעות של תחולת החוק על עסקיהם. מי שהגנו על עמדת שר האוצר היו נציג רשות המסים ונציג אגף התקציבים, לצד חברי הכנסת שמחה רוטמן ואוהד טל ממפלגת הציונות הדתית.

"זו האופציה האחרונה שנשארה", אומר לגלובס גורם המעורה בפרטים, "אמנם מדובר בהצעה דקלרטיבית בלבד, אבל אנחנו בהמשך הדרך פועלים לקבל עוד תמיכה מחברי כנסת שיגישו בקשות לכינוס המליאה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה". הגורם מסר כי הם דוחפים להעביר את ההצעה להצבעה לסדר היום של המליאה כבר בימים הקרובים.