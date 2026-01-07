בעלות של 8 מיליארד שקל: נתיבי ישראל בבליץ חריג של מכרזים

רגע לפני סיום 2025 יצאה חברת נתיבי ישראל בגל מכרזים חריג בהיקפו: 17 מכרזים פורסמו בתוך שבועות ספורים, באומדן תקציבי כולל של כ־8 מיליארד שקל.

● מהאמירויות ומסין: המהלכים שמאפשרים יבוא דגמים מוזלים חדשים לשוק הרכב

● למחפשי רכב חדש: האם "אפס ק"מ" מתאים לכם?

בין הפרויקטים בגל המכרזים: שדרוג כביש 44 במקטע שבין בית דגן לניר צבי ובאזור מחלף בית דגן, בהשקעה כוללת של כ־2-2.4 מיליארד שקל. כביש 44 סובל מריבוי צמתים מרומזרים, עומסי תנועה כבדים בשעות השיא ומתקשה לתת מענה לגידול באוכלוסייה ובתעסוקה באזורי רמלה, באר יעקב, ראשון לציון וצריפין.

במסגרת העבודות ישודרג הכביש בחתך מלא, יבוצעו עבודות תשתית נרחבות לאורך הציר, ויוקמו שני מחלפים - מחלף בית דגן ומחלפון כפר חב״ד. בנוסף יבוטלו צמתים קיימים, יורחבו נתיבי הנסיעה ותבוצע הפרדת תנועות. זאת במטרה לשפר את זרימת התנועה ואת רמת הבטיחות.

לאורך הציר מתוכנן מסלול תחבורה ציבורית רציף, שיתחבר לנתיבי תחב"צ קיימים ומתוכננים, לצד הקמת מסוף אוטובוסים בבית דגן וחניון תפעולי לאוטובוסים. בנוסף, ייסללו שבילי אופניים, יוסדרו מעברים להולכי רגל ויבוצע פיתוח נוף

עוד פרויקט מרכזי הוא עוקף כפר יונה בכביש 57, באומדן של כ־2 מיליארד שקל. בכביש הצטברה לאורך השנים בעיה מבנית: בחלק מהמקטעים הוקצו נתיבי תחבורה ציבורית שאינם רציפים ומסתיימים באמצע הציר, מה שיוצר צווארי בקבוק והאטות פתאומיות. במקביל, התפתחות כפר יונה משני צדי הכביש הפכה ציר בין־עירוני לציר עירוני ראשי החוצה את היישוב.

השילוב בין השניים יוצר עומסי תנועה כבדים, ריבוי צמתים ופגיעה ברציפות התנועה. עוקף כפר יונה נועד להוציא את התנועה הבין עירונית מהמקטע העירוני, לאפשר נסיעה רציפה ובטוחה יותר ולהפחית עומסים וחיכוך בתוך תחומי היישוב.

להפוך את כביש 60 לבטיחותי יותר

גם כביש 4 נכלל בגל המכרזים, עם פרויקט במקטע שבין מחלף רעננה דרום למחלף הדרים, באומדן של כ־1.2 מיליארד שקל. הפרויקט כולל השלמת רצף נתיבי התחבורה הציבורית לאורך כביש 4, בין בצרה בצפון לרמת השרון בדרום, במקטע של כ־6 ק״מ החסרים כיום. בנוסף מתוכנן מיחלוף של צומת רעננה מרכז (אחוזה), שייתן מענה משולב לתנועה הארצית בציר צפון־דרום ולתנועה העירונית מזרח־מערב של תושבי רעננה וכפר סבא, תוך שיפור הבטיחות והפחתת עומסים.

עוד ישודרגו: כביש 60 (עוקף אל־ערוב־בני נעים), כביש 446 (לפיד־שילת) וכביש 89 (מפרידן־חוסן). כך למשל, בפרויקט עוקף אל־ערוב־בני נעים בכביש 60, יושקעו למעלה מ־500 מיליון שקל, כולל הרחבת הכביש לקטע דו־מסלולי דו־נתיבי, שנועד לשפר את הבטיחות, באזור שסובל כיום מזריקות אבנים ובקבוקי תבערה על רכבים חולפים.

משך הביצוע של מרבית הפרויקטים עשוי לנוע בין שנתיים לארבע שנים. עם זאת, בענף התשתיות לוחות הזמנים נוטים להשתנות, בשל עיכובים תכנוניים, התנגדויות, תיאומים עם הרשויות ועוד. כל אלו גורמים לא פעם להתארכות הפרויקטים ולהתייקרותם.

בפועל, המשמעות עבור הנהגים היא תקופה ממושכת של עבודות ושיבושי תנועה בטווח הקצר, מול תקווה לשיפור תשתיתי בטווח הארוך; כזה שמבחן התוצאה שלו יימדד רק לאחר שהעבודות יושלמו.