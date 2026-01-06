בישראל קיימת נטייה להתייחס לשוק הרכב המקומי בתור "אי בודד", שמנותק גיאוגרפית ממדינות שכנות ומתנהל לפי חוקי משחק משלו. אבל בפועל השוק מושפע ישירות ובאופן מהותי משינויים ותהפוכות ברגולציית הרכב הבינלאומית.

דוגמאות לכך כבר ראינו בשנה החולפת, כאשר לישראל הגיעו מסות של כלי רכב חשמליים זולים מתוצרת סין, שתוכננו במקור עבור השוק האירופי. אולם שיווקם שם הפך להיות בלתי כדאי בעקבות המכסים הגבוהים שהאיחוד האירופי הטיל על יבוא רכב חשמלי.

אבל זו עשויה להיות רק הקדמה לטלטלות שעשוי לעבור השוק המקומי ב־2026 בעקבות מספר רב של רגולציות רכב בינלאומיות, שנכנסות לתוקף בימים אלה ברחבי העולם. ננסה למפות כאן כמה מהמרכזיות בהן ואת השפעתן האפשרית על השוק.

אירופה | מאמצת את התקינה האמריקנית?

ממש לפני תחילת חופשת החגים השליכה נציבות השוק האירופי "פצצת רגולציה" על תעשיית הרכב המקומית - בדמות טיוטה ובה שורה של המלצות לשינויים מרחיקי לכת ברגולציית הרכב האירופית. ביניהם נסיגה מ"חקיקת הדגל", שקבעה כי החל מ־2035 לא ניתן יהיה יותר לשווק באירופה דגמים עם מנועי בנזין ודיזל.

הצעות אלו עתידות להעסיק הרבה מקבלי ההחלטות וגופי לובי בחודשים הבאים וישפיעו גם עלינו בטווח הארוך. בטווח הקצר תשפיע עלינו דווקא רגולציה שעברה לאחרונה "מתחת לרדאר" באיחוד האירופי.

ב־21 באוגוסט חתמו ארצות הברית והאיחוד האירופי על מסמך בשם "הסכם מסגרת לסחר הדדי, הוגן ומאוזן". זהו שם פורמלי מנומס למה שרבים באירופה מכנים "הסכם כניעה של האיחוד", שנחתם תחת האיום של ארצות הברית במלחמת סחר כוללת.

סעיף ספציפי באותו הסכם מתייחס ליבוא הדדי של רכב ובו נאמר כי "ביחס לכלי רכב, ארצות הברית והאיחוד האירופי מתכוונים לקבל ולספק הכרה הדדית ברגולציה של כל אחד מהצדדים". המשמעות היא, שלראשונה ניתן יהיה לשווק באירופה כלי רכב בתקינה אמריקנית, שנחשבת למקלה משמעותית מזו האירופית בדרישות סביבתיות ובטיחותיות.

הרגולציות החדשות שעשויות להשפיע על שוק הרכב הישראלי הסכם תקינה הדדי בין ארה"ב לאירופה

שיווק באירופה של רכבים בתקינה אמריקנית מקלה.

המהלך יביא להרחבת אפשרויות היבוא לישראל במסלול "עוקף רגולציה אירופית" החמרת רגולציה בתחום הרכב החשמלי בסין

בטווח הקצר: הצפה של השוק בדגמים חשמליים שלא עומדים בתקן שם, במחירי רצפה

בטווח הארוך: עליית מחירים עם דגמים משודרגים ובטוחים יותר תקן סביבתי חדש במדינות המפרץ

החל מינואר 2026 - כל דגם חדש חייב לעמוד בתקינת הפליטה המחמירה Euro 6B.

המהלך עשוי להוביל לפתיחת אפשרות יבוא ממדינות המפרץ, מבלי לפגוע במדיניות הסביבתית

מבחינת האירופים זהו "הרע במיעוטו" מכיוון שפוטנציאל היצוא של כלי רכב אמריקנים ליבשת הוא ממילא מזערי בשל הבדלים מהותיים בטעמים של לקוחות הרכב באירופה ובארה"ב בכל הנוגע לצריכת דלק, ממדי כלי הרכב ורמת הזיהום שלהם.

אבל מבחינת השוק הישראלי, שמכיר כבר מזמן בתקינה האמריקנית לצד האירופית, זו עשויה להיות בשורה חשובה עם פוטנציאל משמעותי להרחבת היבוא של כלי רכב בתקינה אמריקנית מאירופה.

כבר ב־2025 הגיעו אלינו "עודפים" של דגמים בתקינה אמריקנית, שיוצרו בקוריאה, יפן ואירופה, אבל נותבו אלינו בעקבות הטלת המכסים של טראמפ על רכב אירופי מיובא. ביניהם דגמים רבים של קיה, יונדאי, לנדרובר ואפילו קורולה של טויוטה.

אלא שכעת ההיצע של דגמים כאלה והיקף הייצור שלהם על ידי יצרנים לא אמריקנים עשוי להתרחב משמעותית. זאת מכיוון שליצרנים רבים תהיה מוטיבציה לייצר אותם על תקן "מסלול עוקף רגולציה אירופית", מאחר שעלותם ליצרנים נמוכה משמעותית מאשר כלי רכב, שצריכים לעמוד בתקינה האירופית התובענית. לא נופתע אם בישראל היבואנים העקיפים יהיו הראשונים לנצל את הטרנד החדש.

סין | רגולציות לרכב חשמלי ישפיעו על המחירים

רגולציית הרכב הסינית פיגרה במשך עשורים רבים אחרי המערב בכל הנוגע לזיהום, צריכת דלק ובטיחות. אבל בתחילת העשור הבינה ממשלת סין, שהיא חייבת "ליישר קו" עם תקינת הרכב המערבית - כתנאי הכרחי לקצר את מסלול הייצוא של כלי רכב סינים למערב. לשם כך היא פרסמה סט של רגולציות קשוחות ובראשן "CHINA 6" ובתוך שנים ספורות היא סגרה פערי תקינה של כמעט 20 שנים מול אירופה וארצות הברית. בתחילת 2026 היא כבר נערכת לקחת את עמדת ההובלה בכמה תחומים עם מספר רגולציות חדשות.

הרגולציה הראשונה היא ספציפית לרכב חשמלי ומחייבת את כל הדגמים הפרטיים החדשים, שיוצאים לשוק הסיני החל מ־1 בינואר 2026, להפחית את צריכת החשמל שלהם בכ־11% לעומת הדרישה הקודמת. התקנה הזו עתידה לאלץ את כל היצרנים המקומיים, ואת היצרנים זרים שמייצאים לסין רכב חשמלי, לבצע שינויים הנדסיים משמעותיים בדגמים העתידיים שלהם או להסתכן בקנסות ובאיבוד הטבות ממשלתיות. הפחתה כזו תדרוש בין השאר קיטון משמעותי במשקל העצמי של כלי הרכב, אימוץ מנועים יעילים יותר, הפחתה של הספקי המנוע וכדומה.

הרגולציה השנייה, שיצאה בקיץ 2025, מציבה דרישות בטיחות גבוהות לסוללות של כלי רכב חשמליים (ורכבי פלאג־אין) בעת תאונה; השלישית מחייבת הגדלה משמעותית של הטווח החשמלי "נטו" בדגמי פלאג־אין חדשים.

כל השינויים הללו מפעילים כיום לחץ כבד על העלויות של היצרנים הסינים וב־2026 הם ישפיעו לטובה ולרעה, גם על הצרכן הישראלי ועל שוק הרכב הישראלי, ששליש מכלי הרכב, שנמכרו בו ב־2025, היו מתוצרת סין.

ההשפעה לטובה על הצרכנים, לפחות בטווח הקצר, היא "הצפה" של השוק הישראלי בדגמים חשמליים ודגמי פלאג־אין מתוצרת סין, במחירי רצפה, שנראים כמעט חסרי היגיון כאשר בוחנים את המפרט הגבוה שלהם. זאת מאחר ובסין שיווקם הופסק בשל הרגולציה החדשה, עד שיעברו שדרוג וזאת בהנחה ששדרוג כזה יהיה כלכלי. מגמה הזו כבר הורגשה ב־2025 ותורגש ביתר שאת ב־2026.

בטווח הארוך, ככל שהיצרנים הסינים יפנימו את עלות הרגולציות החדשות, ודגמים "משודרגים" יתחילו להגיע לישראל, סביר להניח שנראה לחץ גובר של היצרנים להעלות מחירים ליבואנים בישראל. משם הם יתגלגלו לכיסי הצרכנים. לפחות אפשר להתנחם בכך, שאלה יהיו דגמים בטוחים יותר, קלים יותר ועם טווח חשמלי גדול יותר משמעותית מבעבר.

איחוד האמירויות | סוגרים פער עם אירופה

בימים אלה פועל משרד התחבורה הישראלי להסדיר את ההכרה בתקינת הרכב של מדינות המפרץ, שמכונה GCC. תקינת הרכב הזו הייתה עד לאחרונה רחוקה מאד מהתקינה המערבית ואפילו מהתקינה האמריקנית המקלה. בין השאר היא התמקדה בהתאמת כלי הרכב לתנאי האקלים הקשים במדינות המפרץ ולאיכות דלק ירודה, והציבה את סוגיית הזיהום במקום נמוך מאד בסולם העדיפויות. כתוצאה מכך שוק הרכב במדינות המפרץ הפך למעין "מסלקה בין לאומית" של דגמים עם מנועי בנזין גדולים, מזהמים וצמאים לדלק.

אבל גם מדינות המפרץ נאלצות כיום ליישר קו עם התקינה הסביבתית בעולם. ב־1 בינואר 2026 נכנס שם לתוקף שינוי דרמטי, שמחייב כל דגם רכב חדש שמיובא לעמוד לכל הפחות בתקינת הפליטה יורו 6B התובעניות של אירופה. ביולי 2027 יחויבו בדרישה הזו גם דגמים קיימים.

בשורה התחתונה, אם אכן יחליט משרד התחבורה להתיר את תקינת GCC בישראל, המהלך לא יתפרש בתור "נסיגה סביבתית לאחור" מבחינת ישראל - על פי הסטנדרטים של ארגונים בין לאומיים כגון האו"מ ה־OECD, שעוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות בתחום הזה.

ממשרד התחבורה נמסר כי אימוץ תקינות רכב זרות ידון ברבעון השני של השנה במסגרת הדיונים על הגברת התחרות בשוק הרכב.