מגמה מעורבת באסיה; בורסת טוקיו יורדת בכ-1%

08:55

באסיה הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי יורד ב-0.5%, קוספי בדרום קוריאה עולה בכ-2%, בהונג קונג הנג סנג יורד בכ-1%, שנגחאי עולה ב-0.3% וניפטי בהודו יורד ב-0.3%.

החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות הבוקר.

לאחר נעילת המסחר אתמול פורסם שמנכ"ל ומייסד מובילאיי , פרופ' אמנון שעשוע, הכריז בכנס מוצרי האלקטרוניקה בלאס וגאס (CES) על רכישת חברת הרובוטים היומנואידים מנטי (Mentee Robotics) שהוא נמנה על מייסדיה, ב-900 מיליון דולר.

אמש בניו יורק מדדי S&P 500 ודאו ג'ונס ננעלו בשיאים חדשים, לאחר שהמשקיעים התגברו על החששות סביב התקיפה האמריקאית האחרונה בוונצואלה. S&P 500 עלה ב־0.6% מדד הדאו, הכולל מניות בלו־צ'יפ, זינק ב־495 נקודות, כ־1%, וגם הוא רשם שיא כשטיפס לראשונה מעל 49,000 נקודות. מדד נאסד"ק הוסיף 0.6%.

מניית אמזון , הובילה את שלושת המדדים לעליות, היא עולה ביותר מ־3%. גם מניות הקשורות לבינה מלאכותית תומכות, בהן מיקרון ופלנטיר. מיקרון זינקה בכ־8% לאחר שעדכנה תחזיות ושדגרה את תחזיות הרווח לרבעון הקרוב.

זה היה רק יום המסחר השלישי של השנה החדשה, וכבר מניות השבבים מציגות ריצה חזקה, כאשר מיקרון נמנית עם המובילות. בעקבות העליות היום, המניה עלתה בכ־18% מתחילת השנה. זאת לאחר שנה יוצאת דופן במיוחד, שבה זינקה ביותר מ־240% במהלך 2025.

● צמיחת ענק ב־2025 והיעד לשנה החדשה: ענקיות השבבים נערכות לשיא חדש

מניית סנדיסק זינקה בכ-27% ובוול סטריט ג'ורנל מציינים שהיא כבר בעלייה של כמעט 900% מאז שפוצלה מווסטרן דיגיטל בפברואר האחרון. הזינוק אתמול מוסבר בדברי מנכ״ל אנבידיה ג’נסן הואנג, שתיאר אתמול את שוק שבבי אחסון הזיכרון כ״שוק לא ממומש״ בעל פוטנציאל צמיחה עצום. מניית ווסטרן דיגיטל זינקה ב־ 17% ,Seagate עלתה ב־ 14%.

אנבידיה הכריזה כאמור במסגרת תערוכת CES 2026, על השקת שבב-העל מהדור הבא שלה, ה-Vera Rubin. השבב, אחד מתוך שישה המרכיבים את מה שאנבידיה מכנה כעת "פלטפורמת רובין" (Rubin platform), משלב מעבד Vera CPU אחד ושני מעבדי Rubin GPU בתוך מעבד יחיד.

גם AMD הציגה פתרונות חדשים לשוק המרכזי נתונים, המנכ"לית ליסה סו, חשפה במהלך נאום הפתיחה שלה ב־ CES 2026 בלאס וגאס את פלטפורמת מרכזי הנתונים לבינה מלאכותית הבאה של החברה, והציגה לראשונה את מערכת Helios, לצד פרטים נוספים על אופן בנייתה. סו אף הצהירה כי מדובר ב־ "מתקן ה-AI הטוב בעולם" - אמירה שנחשבת כירייה ישירה לעבר אנבידיה שקבעה.

מניית טסלה ירדה בכ־ 3%, כאשר המשקיעים שוקלים התפתחויות חדשות בתחום הנהיגה האוטונומית מצד אנבידיה הירידה הגיעה בעקבות דברים שנאמרו בתערוכת CES בלאס וגאס. מנכ״ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, הציג את מערכת Alpamayo החדשה של החברה. הפלטפורמה מספקת יכולת חשיבה עמוקה להתמודדות עם תרחישי נהיגה נדירים.

מניית שברון נפלה במעל 4% נסוגה לאחר זינוק חד שנרשם בעקבות התקיפה האמריקאית בוונצואלה. היא מחקה חלק ניכר מהעלייה של כ־ 5% שנרשמה שלשום.

בארה"ב, האג"ח הממשלתית ל־10 שנים נסחרה גם כן בעליות קלות, עם תשואה לפדיון ברמה של 4.18%.

מחירי הנפט ירדו מעט, כאשר השוק שקל בין הציפיות להיצע עולמי גבוה השנה לבין אי־הוודאות סביב אספקת הנפט מוונצואלה, לאחר לכידתו של ניקולס מדורו בידי ארה״ב, מנהיג המדינה הדרום־אמריקאית.

חוזי הנפט מסוג ברנט ירדו ב־ 25 סנט, או 0.4% , לרמה של 61.51 דולר לחבית, במקביל, הנפט האמריקאי מסוג WTI ירד ב־ 32 סנט , או 0.6%, לרמה של 58 דולר לחבית.

מחירי הכסף (Silver) רשמו שיא חדש ביום שלישי, ונסגרו מעל לרמה של 80 דולר לאונקיה לראשונה בהיסטוריה. הטיפוס המסחרר של המתכת בשיעור של 177% מאז תחילת שנת 2025 כולל עלייה של 15% כבר מתחילת השנה הנוכחית.

מחירי הנחושת טיפסו לשיאים היסטוריים חדשים על רקע שילוב של ביקוש אדיר והידוק בהיצע. בבורסת המתכות של לונדון (LME) הגיעו החוזים לשיא תוך־יומי של 13,387 דולר לטון , לאחר שחצו לראשונה את רף 13,000 הדולר לטון. הנחושת זינקה ב־ 42% במהלך השנה שעברה, העלייה השנתית החדה ביותר מאז 2009.