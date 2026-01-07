חברת הביטוח מנורה מבטחים חתמה על הסכם לרכישת השליטה (50.1%) בחברת האשראי החוץ בנקאי יסודות תמורת 150 מיליון שקל. זאת, כחלק מהסכם האשראי שנחתם בין הצדדים לפני כשנה.

במסגרת המהלך, מנורה תמיר חלק ממסגרות האשראי שהעמידה ליסודות, בהיקף כולל של של כחצי מיליארד שקל, בתמורה למחצית מההחזקות ביסודות וקבלת שליטה בה. מהלך זה, מהווה הקדמה של לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם המקורי שנחתם בינואר 2025.

במועד ההמרה, שצפוי להתבצע בסמוך לפרסום הדוחות השנתיים של יסודות בחודש פברואר הקרוב, תרכוש מנורה 10% נוספים מהמניות, כך שלאחר ההמרה תחזיק מנורה מבטחים בסך של 60.1% מהחברה. בנוסף, בהסכם ההתקשרות המקורי שנחתם בינואר 2025 נקבעו אופציות הדדיות, אשר ככל וימומשו תחזיק מנורה מבטחים ב-100% ממניות חברת יסודות, והכל בהתאם למועדים הקבועים בהסכם.

מחזקת את פעילות האשראי

המהלך של מנורה מצטרף לשורה של מהלכים אותם ביצעה הקבוצה לחיזוק פעילות האשראי של הקבוצה המבוססת על שני צירי פעילות - אשראי צרכני ועסקי. במסגרתו, הקבוצה מחזיקה ב-70% מחברת 'מנורה ERN' ושותפה גם ב-'אמפא קפיטל' (החזקה בשיעור 47.5%) המעניקה אשראי לעסקים ומימון לפרויקטים בתחום נדל"ן וציוד, וכן מחזיקה הקבוצה בבעלות מלאה ב-'מנורה משכנתאות' המספקת פתרונות מימון דיור.

זאת, על רקע המאמצים שמשקיעות חברות הביטוח להשיג דריסת רגל עסקית נוספת, לצד פעילויות הביטוח והפנסיה של הקבוצה - ובכך מאפשרת גיוון של מקורות ההכנסה והרווח, שיפור התשואה על ההון והפחתת החשיפה לתנודתיות בשווקים.

"מימוש ההשקעה ביסודות מהווה צעד משמעותי נוסף בחיזוק זרוע האשראי של הקבוצה. אנו שמחים על ההתקדמות המהירה ביישום האסטרטגיה שלנו ועל השותפות עם צוות ההנהלה המנוסה של יסודות. צעד זה מצטרף למהלכים נוספים שאנו מקדמים בתחום האשראי, ומחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק האשראי החוץ-בנקאי בישראל" מסר ארי קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים החזקות.

מקבוצת יסודות נמסר, "אנו שמחים על הקדמת מימוש האופציה על ידי מנורה. אנו סמוכים ובטוחים כי הניסיון המקצועי של יסודות יחד עם הגב הפיננסי החזק של קבוצת מנורה יאפשרו לחברה להמשיך ולהוביל את שוק מימון הבניה למגורים בישראל".