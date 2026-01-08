חברת השבבים הישראלית היילו מפטרת כ-10% מהעובדים

חברת השבבים הישראלית Hailo, המפתחת מעבדים ייעודיים להרצת יישומי בינה מלאכותית על גבי מכשירי קצה חכמים, מבצעת בימים אלה מהלך פיטורים הכולל כ־10% מכוח האדם שלה, המונה כיום כ-300 עובדים. לפי גורמים בענף, מדובר במהלך נקודתי שנועד להתאים את מבנה החברה לשלב הפעילות הנוכחי, תוך מיקוד בתחומים שבהם היא מזהה פוטנציאל מסחרי מיידי וארוך טווח.

Hailo פועלת בשנים האחרונות בלב אחד הטרנדים החמים ביותר בתעשיית השבבים - העברת עיבוד הבינה המלאכותית מחוות שרתים מרכזיות אל מכשירי הקצה עצמם, בהם מצלמות חכמות, מערכות תעשייתיות, כלי רכב ויישומי IoT. החברה גייסה מאז הקמתה מאות מיליוני דולרים והגיעה לשווי של מעל מיליארד דולר, אך כמו חברות רבות בתחום החומרה, היא פועלת בסביבה תחרותית במיוחד, המאופיינת במחזורי פיתוח ארוכים, השקעות הון גבוהות ולחץ מתמשך מצד שחקניות ענק גלובליות. לטענת החברה, מדובר במיקוד חדש של החברה בהתאם לצרכי השוק, ללא קשר לסבבי גיוס.

הפיטורים, כך לפי גורמים, אינם משקפים שינוי באסטרטגיה או האטה מהותית בפעילות העסקית, וכי Hailo ממשיכה לפעול כרגיל מול לקוחותיה ושותפיה ברחבי העולם. לדבריהם, מדובר בהתאמות נקודתיות שנועדו לחזק את היעילות התפעולית ולשמר את יכולת החברה להוציא לפועל את מפת הדרכים הטכנולוגית שלה בשנים הקרובות.

מהיילו נמסר בתגובה: החברה קיבלה החלטה אסטרטגית להרחיב את פעילותה לתחומי הרובוטיקה וה-Physical AI - ענפים בהם יש האצה באימוץ בינה מלאכותית ולצמצם את ההשקעה במספר תחומים אחרים שמאמצים את הטכנולוגיה בצורה איטית יותר. בהתאם אנו מבצעים התאמות במבנה הארגוני, כך שיתמוך במיקוד העסקי ובהמשך הצמיחה של החברה ויכלול בין היתר צמצום נקודתי מינימלי במספר העובדים. כחלק מהמהלך, החברה צפויה לגייס הון משמעותי שיאפשר לה לממש את התוכנית האסטרטגית.