בהתאם לתחזיות המוקדמות השיקה אמש טסלה בישראל את השיווק המוקדם של גרסת הבסיס המוזלת החדשה של מכונית הסדאן החשמלית מודל 3. הגרסה החדשה מכונה "סטנדרט" והיא מוצעת במחיר של כ-194 אלף שקל כולל אגרת רישוי, כ-30 אלף שקל פחות מגרסת הבסיס הקודמת של המכונית.

● עמדות טעינה לרכבים חשמליים בעשרות חניונים: המהלך החדש של שופרסל

● מהאמירויות ומסין: המהלכים שמאפשרים יבוא דגמים מוזלים חדשים לשוק הרכב

המכונית מצוידת במערכת הנעה מקבילה לזו של גרסת הבסיס היוצאת עם מנוע חשמלי אחורי בהספק 283 כ"ס וסוללה של 64 קילוואט-שעה, שמספקת טווח של עד 534 ק"מ ב-WLTP.

רמת האבזור נמוכה יותר וכוללת ריפוד בד במקום ריפוד עור מלאכותי, ויתור על מסך המולטימדיה האחורי ועל חימום המושבים האחורי וחישוקים שונים. המכונית עדיין מצוידת בגג זכוכית ושאר האבזור המוכר. בענף מעריכים כי טסלה תנסה לבצע עם הדגם החדש מהלך אסטרטגי בציי הרכב והליסינג בישראל. על פי הערכות בקרוב גם תתחיל החברה לשווק את גרסת הבסיס המוזלת של טסלה Y.