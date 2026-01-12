סערת וויקס: מודל העבודה מהבית עומד למבחן

ניר זוהר, נשיא וויקס ומי שאחראי על נושא התפעול בחברה הישראלית, הטיל פצצה בשבוע שעבר כשהכריז שהחברה תחזור לשבוע עבודה מלא מהמשרדים - חמישה ימים בשבוע - ללא עבודה מהבית. "חשבנו לעשות זאת כבר בסוף 2023, אבל הנסיבות אילצו אותנו לדחות את המהלך", אמר, ופירט את התועלת שהוא רואה בעבודה במשרד: "האנרגיה הייחודית, השיחות הקצרות, שיתוף הפעולה והתרבות ההולכת ונבנית של צמיחה אישית וקבוצתית".

בעוד שהוא הכיר בצורך בגמישות במסגרת אירועים לא צפויים ("הילד חולה, או שהחיים פשוט קורים"), חשוב היה לו להוסיף כי "זה לא אומר שזה צריך להכתיב יום מהבית בשבוע לכולם".

● החברה שהחליפה 700 עובדים בבוטים. ואז החזירה את כולם

● המיליונרים החדשים והשקל שמתחזק: גל האקזיטים בהייטק מזרים הון עתק למשק

הפוסט שכתב ברשת לינקדאין בנושא הצית דיונים רבים בין יזמים, מנהלי חברות ומומחים מעולם העבודה שהיו חלוקים ביניהם לגבי השאלה האם הדבר נכון לא רק לוויקס, אלא עשוי לשמש כלפיד לפני המחנה ולהביא חברות נוספות להעלות את מספר ימי העבודה מהמשרד.

ברוב התעשייה עדיין שומרים על היברידיות

ההחלטה של הנהלת וויקס היא יוצאת דופן: הרוב המוחלט של חברות ההייטק הגדולות עדיין מאפשר עבודה היברידית בצורה כזו או אחרת. אילון מאסק היה הראשון להחזיר את החברות שבבעלותו לשבוע עבודה מלא כבר ב־2022, אך לענקיות הטכנולוגיה המגמה טרם חלחלה, למעט לאמזון - שעברה לחמישה ימי עבודה מלאים בתחילת השנה שעברה, למרות שעובדיה בישראל מדווחים על אי־אכיפה בנושא. דל ישראל מאפשרת עבודה מהבית אבל מתמרצת עובדים שמגיעים למשרד חמישה ימים ואילו בחברת ראפיד (Rapyd) שהצטיינה במסיבות לעובדים בימי בועת הטכנולוגיה, מעולם לא ויתרו על חמישה ימי עבודה מהמשרד.

שאר ענקיות הטכנולוגיה הזרות - גוגל, מטא, אפל ומיקרוסופט מאפשרות לעבוד יומיים מהבית, וכך גם מאנדיי הישראלית, בעוד שבמקרים רבים לעובדים יש את החופש לקבוע באיזה יום יתייצבו. סלברייט הישראלית הגדילה לעשות ולהציג לראווה בדיונים בקבוצות ברשתות החברתיות על וויקס, את מדיניות השלושה ימים מהמשרד שלה.

ובכל זאת, כמה חברות החמירו את מדיניות העבודה שלהן מהמשרד. אפלייד מטריאלס, שניהלה לאחרונה סבב קיצוצים עולמי, העלתה את חובת ימי המשרד משלושה לארבעה בשבוע, תוך החרגת העובדים שמתגוררים במרחק של מעל ל־70 ק"מ מהמשרד ברחובות. גם חברת התקשורת דרייבנטס של עידו סוסן העלתה לאחרונה את חובת ימי העבודה מהמשרד לארבעה.

ועם זאת, על פי חברת ההשמה להייטק גוטפרינדס, רוב חברות הייטק שמגייסות כיום עובדים - מנהלות מדיניות מנדטורית של שלושה ימי עבודה מהמשרד (56%) או ארבעה (18%). רק 10% מהמשרות הפתוחות במאגר של החברה מציעות תעסוקה של חמישה ימי עבודה מהמשרד בשבוע.

"זה שוק של מעסיקים, לא של עובדים"

ואולם, וויקס איננה חברה רגילה: החברה מציגה עלייה מרשימה בהכנסות ודיווחה בחודש נובמבר האחרון על זינוק של 15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועל תזרים מזומנים בריא, אך המניה מתקשה להתרומם ורושמת ירידות רצופות כבר שנה שלמה. בשנה האחרונה ירדה המניה ב־57% למחיר של 96 דולר, הרחק מהשיא שנרשם ב־2021, אז עמד מחירה על 362 דולר. למעשה מאז 2021 החברה מתקשה לייצר ערך לעובדים, מלבד אלה שקנו אותה בשפל של 2022 ומכרו בדיוק לפני שנה.

"לפני שמעניקים תנאים מיוחדים לעובדים, כל ארגון צריך לשרוד ולצמוח ולדאוג לכך שהוא מייצר מספיק פעילות עסקית", אומר רז מצנע, מומחה בתחום מיתוג המעסיק. "וויקס נמצאת בתקופה מורכבת שבה היא מחשבת את המסלול שלה מחדש בשל מהפכת ה־AI שמשנה את המודל העסקי שלה. אבל מצד שני, מאגר העובדים שפנוי לעבודה גדול יותר מבעבר. אנחנו נמצאים כבר זמן מה בשוק של מעסיקים ולא של עובדים. וויקס כנראה פונה לאותו מאגר עובדים שמוכן לשלם את המחיר כדי לעבוד בחברה גדולה עם משרדים מזמינים".

מצנע מוסיף ואומר כי "וויקס מייצרת תחושה של דחיפות, מצלצלת בפעמון ואומרת לעובדים 'תתעוררו, אנחנו פה, ואנחנו צריכים לעבוד עכשיו יחד'. זה גם מייצג שיח מסוים שהולך ומתגבר בתעשייה, ולכן אני צופה שחברות שהתלבטו וישבו על הגדר יעשו צעד דומה. מצד שני על הנהלת החברה מוטלת חובת ההוכחה שהמדיניות החדשה באמת מביאה ליצירתיות וחדשנות".

"אנחנו שומעים על סטארט־אפים וחברות גדולות שהולכים לרכוב על הגל הזה ולחזור לחמישה ימי עבודה בשבוע", אומר אייל סולומון, מנכ"ל חברת ההשמה להייטק אתוסיה. "בחברות שעיקר העבודה בהן הוא במעבדות עם ציוד חומרה, לפעמים היה צריך למצוא לעובדים עיסוק מיוחד לעשות מהבית כדי לשמר את ההיברידיות. זה לא מחזיק עבור חלקן, ורובן הבינו שהקורונה הפעילה טריגר שפגע בפרודוקטיביות ובאופי העבודה היצירתי של אנשים במשרד, אז הן חוזרות או יחזרו לחמישה ימי עבודה מהמשרד".

אבל, מבהיר סולומון, "חברות כאלה גם משלמות את המחיר בדמות נשירה של 15%-20% מהעובדים מיד לאחר מכן. כבר עכשיו אנחנו מתחילים לראות עניין מעובדי וויקס בחיפוש עבודה. היברידיות היא תנאי סף עבור עובדים שמחפשים עבודה היום, ומאוד קשה לגייס לחברות שלא מציעות את התנאי הזה".

האינטרס של וויקס ומה חושבים העובדים

לוויקס יש כ־5,300 עובדים, רבים מהם אומרים לגלובס שכבר היום הם מרגישים קושי להתנהל עם נסיעות יומיות לגלילות - בתחבורה ציבורית או ברכב - בעיקר ההורים לילדים קטנים שנזקקים לצאת באמצע היום כדי להוציא את הילדים מהמסגרות. לצד העובדה שמניית החברה בירידה, כך שכל עובד שנשכר לעבוד בה בשנה האחרונה מצא את עצמו עם חבילת מניות שהשווי שלה מצטמק, לא מפתיע שכבר יש עובדים שפתוחים לשמוע הצעות עבודה חדשות. מאחר שמדיניות של עבודה מלאה מהמשרד היא כאמור ייחודית ולא מקובלת ברוב הענף, מי שעבודה היברידית מהווה עבורו הטבה חשובה ודאי יוכל למצוא את עצמו במקום אחר.

עובדים אחרים שאיתם שוחחנו מתקשים להתרגש: גם המדיניות הקודמת שחייבה ארבעה ימי עבודה בשבוע מהמשרד לא נאכפה, לדבריהם. אחרים מציינים לטובה את הקמפוס המושקע של וויקס שכולל סביבת עבודה קהילתית ומכנים אותו "שכונה" או "עיר קטנה" עם מסעדות, בתי קפה, חנויות נוחות, פארקים וחללי עבודה ומפגשים שלא ניתן למצוא במגדלי ההייטק של תל אביב או פתח תקווה.

ובעיקר - הם מטילים ספק בכך שמטרת המדיניות של וויקס היא ללחוץ על החלשים לעזוב: הרי החברה נדרשת להשקיע ביותר שאטלים להסעות עובדים, בהחזרי נסיעות ובהאכלת יותר עובדים במסעדות שלה.

"זו הורדה משמעותית של איכות החיים ופגיעה בהטבה בסיסית - ובהתאם לכך אנחנו מקבלים פניות מעובדים בכל פעם שחברות מבצעות מהלך כזה", אומרת לגלובס שירי וקס, מנכ"לית חברת ההשמה להייטק גוטפרינדס, "העובדים צריכים לבלות יותר זמן על הכביש ולראות פחות את ילדיהם והם לוקחים את זה קשה".

וקס מעידה על קושי לגייס עובדים לחברות ללא מסגרת עבודה היברידית, "עד כדי כך שבסקר מצאנו שיותר עובדים מוכנים שיקצצו להם 5% מהשכר מאשר שיכריחו אותם להגיע למשרד כל יום. בסקר נוסף מצאנו שרק 10% מהעובדים מוכנים לעבודה חדשה שיש בה חמישה ימי עבודה בשבוע. אין לי ספק שההנהלה של וויקס יודעת מה היא עושה וייתכן שזה משרת את המטרות שלה, ואולי גם יעלה את הלכידות בחברה, אבל אני לא בטוחה שזה הפתרון הטוב ביותר עבור חברה שמחפשת להשתדרג".