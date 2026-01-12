פרשת רונאל פישר: לאחר עשור של דיונים, גזר הדין יינתן השבוע

השבוע יגיע לסיומו אחד הפרקים המטלטלים בתולדות מערכת אכיפת החוק בישראל. בית המשפט המחוזי בירושלים ימסור את גזר דינו של עו"ד רונאל פישר, בפרשה שהאירה את כשלי מערכת המשפט. פישר עצמו סיכם את הציפייה לקראת הכרעת השופט במילים: "13 בינואר זה היום שכל זה נגמר, שהולכים הביתה".

● חקירת ברוורמן הסתיימה אחרי 13 שעות; הורחק מלשכת רה"מ ל-15 יום

● הבגידה, ההחמצה והמיליונים: פרקליט־העל חושף את הסודות

זהו ככל הנראה משפט הצווארון הלבן הארוך בתולדות המדינה. ניהול התיק נמתח על פני עשור בשל שילוב של נסיבות חריגות: חילופי סנגורים תכופים, גילוי מאוחר של חומרי חקירה, ועיכובים כפויים בשל מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.

בסוף אוגוסט בית המשפט הרשיע את פישר במסגרת הסדר הטיעון, בו הודה בשלושה מתוך 14 האישומים שהוגשו נגדו. זאת, לאחר שהפרקליטות זיהתה "קשיים ראייתיים מהותיים", בעיקר סביב ניהול התיק בשלביו הראשונים על ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש). במסגרת ההסדר, הודה פישר בעבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע - כולל בפרשת אלון חסן, שבה הציע לשלם שוחד בגובה 150 אלף דולר לקצין משטרה כדי לסגור את התיק נגד יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד.

"לאחות את השברים"

הפרקליטות דרשה לגזור על פישר 18 חודשי מאסר בפועל. התביעה התמקדה בחומרת עבירת השוחד, אשר לפי פסיקת בית המשפט העליון מחייבת מאסר בפועל, למעט במקרים חריגים ביותר. מנגד, סנגורו של פישר, עו"ד אלי פרי, טען כי מדובר באישום "זניח" ביחס לכתב האישום המקורי. ההגנה ביקשה להימנע מעונש מאסר ממשי ולהסתפק בתקופת המעצר שפישר כבר ריצה, לצד למעלה משנתיים שבהן שהה במעצר באיזוק אלקטרוני. לכל היותר, טען הסנגור, אם בית המשפט יתעקש על ענישה ממשית, עליה להסתכם בימי שירות בלבד.

ההגנה ביססה את דבריה על "הגנה מן הצדק", תוך הצבעה על התמשכות ההליכים הבלתי סבירה ועל מה שהגדירה כמחדלי חקירה חמורים: אכיפה בררנית, אי־מסירת חומרי חקירה ולחצים פסולים שהופעלו על עדי המדינה. הסנגור ביקש מבית המשפט לאפשר לפישר "לחזור לחייו, לשים את האירוע מאחור ולאחות את השברים שנוצרו במשך עשור".

הסדר טיעון פתוח

כאמור, הצדדים הגיעו להסדר טיעון - הסכם בין התביעה להגנה שבמסגרתו מודה הנאשם בעובדות כתב האישום וזוכה בתמורה לעונש מופחת. עם זאת, במקרה זה מדובר ב"הסדר טיעון פתוח": ההסכמה כוללת את סעיפי האישום בלבד, בעוד סוגיית הענישה נותרה פתוחה להכרעת השופט.

עו"ד ערן שחם־שביט, שותף במשרד הרצוג ומומחה לעבירות צווארון לבן וכלכליות, מסביר כי קשה להתנבא לגבי רכיבי הענישה שיוטלו על פישר: "יהיה מעניין לראות כיצד בית המשפט ישקלל את חלוף הזמן החריג והממושך שבו נוהל התיק, ואת הפער העצום בין כתב האישום המקורי לבין מה שנותר ממנו בסופו של יום".