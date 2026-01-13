היום (ג') מגיע לסיומו אחד הפרקים המטלטלים בתולדות מערכת אכיפת החוק בישראל. בית המשפט המחוזי בירושלים מסר את גזר דינו של עו"ד רונאל פישר: 9 חודשי עבודות שירות וכן מאסר על-תנאי.

בית המשפט בחן את טענות הצדדים בהתאם לשיקולי הענישה הקבועים בחוק, וקבע תחילה כי העונש ההולם ביחס לעבירה שבאישום המרכזי, פרשת אלון חסן, הוא מאסר בפועל לתקופה שבין שנה לשנתיים וחצי, וביחס לאישומים הנוספים - עונשי מאסר קצרים.

בהמשך בחן בית המשפט את ההשפעה של הנסיבות המיוחדות, וקבע כי לאור הצטברות הפעולות הפסולות והכשלים של המחלקה לחקירות שוטרים, עומדת לפישר "הגנה מן הצדק" המצדיקה לחרוג לקולא ממתחם העונש ההולם ולהימנע מלהטיל עליו מאסר ממש.

עוד התחשב בית המשפט בתקופה המשמעותית בה פישר היה נתון במעצר.

התיק התנהל לאורך עשור

זהו ככל הנראה משפט הצווארון הלבן הארוך בתולדות המדינה. ניהול התיק נמתח על פני עשור בשל שילוב של נסיבות חריגות: חילופי סנגורים תכופים, גילוי מאוחר של חומרי חקירה ועיכובים כפויים בשל מגפת הקורונה ומלחמת "חרבות ברזל".

בסוף אוגוסט האחרון בית המשפט הרשיע את פישר במסגרת הסדר טיעון, בו הודה בשלושה מתוך 14 האישומים שהוגשו נגדו. זאת, לאחר שהפרקליטות זיהתה "קשיים ראייתיים מהותיים", בעיקר סביב ניהול התיק בשלביו הראשונים על-ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

במסגרת ההסדר, פישר הודה בעבירות של ניסיון לתיווך בשוחד, שיבוש מהלכי משפט וקבלת נכסים שהושגו בפשע - כולל בפרשת אלון חסן, שבה הציע לשלם שוחד בגובה 150 אלף דולר לקצין משטרה כדי לסגור את התיק נגד יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד.

"לאחות את השברים"

הפרקליטות דרשה לגזור על פישר 18 חודשי מאסר בפועל. התביעה התמקדה בחומרת עבירת השוחד, אשר לפי פסיקת בית המשפט העליון מחייבת מאסר בפועל, למעט במקרים חריגים ביותר.

מנגד, סנגורו של פישר, עו"ד אלי פרי, טען כי מדובר באישום "זניח" ביחס לכתב האישום המקורי. ההגנה ביקשה להימנע מעונש מאסר ממשי ולהסתפק בתקופת המעצר שפישר כבר ריצה, לצד למעלה משנתיים שבהן שהה במעצר באיזוק אלקטרוני. לכל היותר, טען הסנגור, אם בית המשפט יתעקש על ענישה ממשית, עליה להסתכם בעבירות שירות בלבד.

ההגנה ביססה את דבריה על "הגנה מן הצדק", תוך הצבעה על התמשכות ההליכים הבלתי סבירה ועל מה שהגדירה כמחדלי חקירה חמורים: אכיפה בררנית, אי-מסירת חומרי חקירה ולחצים פסולים שהופעלו על עדי המדינה.

הסנגור ביקש מבית המשפט לאפשר לפישר "לחזור לחייו, לשים את האירוע מאחור ולאחות את השברים שנוצרו במשך עשור".

כאמור, הצדדים הגיעו להסדר טיעון - הסכם בין התביעה להגנה שבמסגרתו מודה הנאשם בעובדות כתב האישום וזוכה בתמורה לעונש מופחת. עם זאת, במקרה זה מדובר ב"הסדר טיעון פתוח": ההסכמה כוללת את סעיפי האישום בלבד, בעוד סוגיית הענישה נותרה פתוחה להכרעת השופט, שהתקבלה כאמור היום.

הפרשות

כתב האישום המקורי ייחס לפישר מעשים חמורים בלב פרשות רגישות, והציב אותו כסמל למפגש הבעייתי בין כוח, מידע ושלטון החוק. אלא שלאורך השנים נתגלו קשיים ראייתיים בתיק, ותיקים נגד נאשמים אחרים הסתיימו.

במרכז פרשת פישר עומדים קשריו עם רב-פקד לשעבר ערן מלכה, שהיה קצין ביחידה הארצית לחקירות כלכליות בלהב 433. מלכה הודה כי העביר לפישר מידע סודי על חקירות רגישות, כך שפישר יכול היה לסחור בו.

לטענת המדינה, פישר פנה למי שנגדם נוהלו החקירות הסמויות והציע לייצג אותם, ובכמה מקרים הבטיח להם שיוכל לגרום לסגירת התיקים תמורת שוחד לקציני משטרה. במקרים אחרים, נטען, פברקו מלכה ופישר חקירות, כך שפישר "ייצג" את הלקוחות, קיבל שכר-טרחה, התחלק בו עם מלכה ואז הודיע להם שהתיק נסגר.

אחד מהאישומים נגע לכך שמלכה הדליף לפישר את החשדות נגד הקבלן יאיר ביטון בנוגע לקשריו עם העבריין יצחק אברג'יל (פרשה שבה הורשע ביטון חלקית) ואת השאלות שתכננו חוקריו להציג לו. לטענת התביעה, פישר ועו"ד רות דוד, שהייתה שותפתו של פישר במשרד עורכי הדין, נפגשו עם ביטון בהונגריה ותדרכו אותו לקראת החקירה. מאוחר יותר מסר פישר לביטון את מועד מעצרו המתוכנן, הוא התאשפז, ומעצרו נדחה. בפרשה זו, האישום נגד רות דוד עומד על כנו.

הפרשה השנייה עוסקת גם היא בשיבוש מהלכי משפט. באפריל 2014 אירח פישר בביתו פגישה לילית שבה השתתפו גם רות דוד וע"י, העוזרת האישית שלו, שהייתה לעדת מדינה. על-פי כתב האישום, השלושה נפגשו לאחר שבטעות קיבלו סנגוריה של ע"י החלטה של בית המשפט, המתירה למשטרה לעיין בתוכן הטלפונים הסלולריים שלה ושל פישר. ע"י הביעה חשש מהחדירה הצפויה, והמשתתפים דנו באפשרות שהיא תעזוב את הארץ, ודוד הדריכה אותה כיצד להתנהג בחקירתה.

פרשה מרכזית אחר קשורה לאלון חסן, לשעבר יו"ר ועד עובדי התפעול בנמל אשדוד. פישר ייצג אותו בעת החקירה נגדו (שהסתיימה בזיכויו מרוב העבירות). לטענת כתב האישום, על בסיס הדלפות שקיבל ממלכה על הסגירה הצפויה של חלק מהתיקים, הציע לחסן להעביר דרכו שוחד לחוקרים כדי "להרוג את הפרשה". לאחר מעצרו של חסן אמר לו פישר כי תמורת 150 אלף דולר - ידאג שלא יועמד לדין בשתיים מהפרשות. חסן פנה למח"ש, חוקריה תיעדו את מסירת מזוודת הכסף לפישר, וכך החלה הפרשה. פישר טען כי היה זה סיפור בדים שנועד להוציא מחסן את שכר-הטרחה שהגיע לו.

בסופו של דבר, המדינה ופישר הגיעו כאמור להסדר טיעון, הכולל הודאה בשלוש עבירות: פישר הודה "באישום ביטון" בעבירה של שיבוש מהלכי משפט ובעבירה של קבלת נכסים שהושגו שלא כדין; ב"אישום חסן" הודה פישר בעבירה של ניסיון תיווך לשוחד ועבירה של שיבוש מהלכי משפט; ובאישום "הפגישה הלילית" - בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.