AI21: "מכחישים משא ומתן על רכישה על ידי אנבידיה"

חברת הסטארט-אפ הישראלית AI21 של הפרופ' אמנון שעשוע פרסמה הכחשה רשמית על כל אפשרות של משא ומתן לרכישתה על ידי אנבידיה בעקבות שלל הפרסומים בתקשורת. "AI21 מעריכה את אנבידיה כשותפה עסקית וכמשקיעה, אבל הדיווחים על משא ומתן על רכישה אפשרית אינם נכונים. החברה לא ניהלה עם אנבידיה דיונים על רכישה".

את ההצהרה הזו פרסמה החברה באיחור מסוים, שכן לפני שבועיים היא או אנבידיה לא פעלו להכחיש באופן רשמי משא ומתן שכזה והעדיפו שלא להגיב לפרסומים. יתר על כן, גם המנכ"ל גושן וגם המייסד שעשוע התבטאו באופן פומבי לגבי משא ומתן עם אנבידיה, אם כי לא היה ברור מדבריהם האם מדובר על משא ומתן לרכישה, גיוס השקעה או סוג אחר של עסקה.

מיד לאחר הפרסומים בתקשורת הישראלית על מכירה אפשרית לאנבידיה לפני כשבועיים כתב גושן במייל פנימי שהגיע לידי גלובס כי: "הידיעה הוכחשה הן על ידינו והן על ידי אינבידיה, אך הכתב בחר לפרסם אותה בכל זאת. כפי ששיתפנו - אנחנו בשיחות עם מספר גופים פוטנציאליים, כולל אנבידיה. זהו תהליך מתמשך ודיסקרטי והוא לא מעיד על עסקה ספציפית או על שינוי מידי כלשהו. אם וכאשר יהיה משהו קונקרטי לשתף אתם תהיו הראשונים לדעת, בשקיפות מלאה ובאופן מסודר".

למה ההכחשה הגיעה דווקא עכשיו?

AI21 מצידה הייתה ממשיכה לשמור על שתיקה רשמית, לולא ראיון שנתן באחרונה פרופ' שעשוע לבלומברג במסגרת מסע יחסי הציבור של החברה בעת הכרזותיה בכנס האלקטרוניקה CES. ביום רביעי התראיין שעשוע לבלומברג ואישר כי "AI21 ניהלה שיחות עם אנבידיה וחברות נוספות, אבל אין איזו עסקה שקרובה לבשלות. יש שיחות עם אנבידיה ועם אחרות אבל שום דבר איננו קרוב מספיק כדי לדבר על כך בתקשורת".

רק לאחר דבריו של שעשוע, דאגו ב-AI21, חברה שהוא עצמו נמנה על מייסדיה, לפרסם הכחשה כי היא מעולם לא נשאה ונתנה עם אנבידיה על רכישה. יש טעם להתעכב על הניסוח של החברה שמתמקד במונח "רכישה" - וזאת בשל העובדה שבשנה האחרונה ענקיות טכנולוגיה אינן רוכשות חברות, אלא פונות למבנה אלטרנטיבי של שכירת כל העובדים או חלקם במקביל לחתימה על הסכם שימוש במוצר שלהן, כפי שאנבידיה רכשה את גרוק, וגוגל רכשה את קרקטר.

בנוסף, ידוע כי השתיים נשאו ונתנו על סיבוב השקעת הון בגובה 300 מיליון דולר יחד עם גוגל, אך הגיוס לא הושלם. זה מותיר את AI21 כחברה רזה יחסית שגייסה מאז הקמתה לא יותר מ- 336 מיליון דולר. אין ספק שהחברה על המדף, כפי שנחשף בגלובס, ובהתחשב בכך שהמנכ"ל הדגיש כי לא התקיים משא ומתן למכירה על ידי אנבידיה - אין פירוש שאין משא ומתן עם חברה אחרת. עם כ- 200 עובדים, הכנסות של עשרות בודדות של מיליוני דולרים וכאשר מאחוריה סך גיוסים נמוך יחסית, AI21 תוכל לקבל הצעות מחיר שיחזירו את ההשקעה בה ואולי אף יישאו תשואה מסוימת.