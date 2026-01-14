לאן הולך הכסף של הדור "עם הכי הרבה כוח בידיים", ואיך מגיעים אליו?

בניגוד לרבים מהצעירים של שנות ה-90 ואפילו תחילת שנות ה-2000, הדור הצעיר העכשווי מתעניין מאוד בכלכלה ובשוק ההון, מחפש מידע על השקעות ובמקביל גם מודע ליוקר המחיה - כך עולה מסקר שביצעה סוכנות הפרסום לצעירים teenk בקרב 773 צעירים בני 14-19, כולל החברה הערבית והחרדית, באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטי iPanel.

● "יש מהפך מטורף בתחום": איפה הכי משתלם לפתוח תיק השקעות מתחת לגיל 18?

● הצצה לראש של הצרכנים הבאים שיניעו את הכלכלה הישראלית

● כך תשפיעו על הדור ששולט בכוח קנייה של מאות מיליארדי דולרים

על השאלה האם אתה מתעניין בהשקעות (מניות, קריפטו, קרנות), השיבו 15% כי הם כבר משקיעים (בקרב בני 18-19 השיעור כבר קופץ ל-28%). 33% העידו כי הם מתעניינים, אך טרם השקיעו.

בתשובה לשאלה "אם היה לך סכום כסף פנוי, מה הדבר הראשון שהיית עושה איתו?", השיבו 47% כי היו חוסכים לעתיד. 17% היו משקיעים בבורסה או בקריפטו, 11% מוציאים על אוכל ובילויים, 9% קונים בגדים ונעליים, ו-5% היו קונים גאדג'טים.

כמה כסף בממוצע יש להם להוציא בחודש מדמי כיס, עבודה או מתנות? רק 19% מקבלים דמי כיס של 100 שקל או פחות. 12% מקבלים 200 שקל, ו-13% מקבלים 500. 4% מקבלים 1,500 שקל בחודש. ואיך מתבצע התשלום? כ-45% משלמים באמצעות כרטיס אשראי (בגילאי 18-19 כבר מדובר ב-79%), 32% משלמים במזומן (בקרב דתיים: 47%), 14% משתמשים בכרטיס אשראי של ההורים, ורק 9% בארנק דיגיטלי, כמו פייבוקס יאנג, קאשקאש או מיי MAX.

נתון מעניין נוסף הוא שכ-65% צמצמו בשנה האחרונה רכישות מסוימות (בעיקר מותרות כמו בגדים ובילויים) בעקבות יוקר המחיה. "יש פה דור שחי ומרגיש את האתגרים הכלכליים, ומנסה למצוא פתרונות", מסביר יניב ויצמן, מייסד teenk. "אנחנו רואים בסקר שהם דור שחוסך, וגם מאוד רלוונטי לו השימוש בקופונים - הם מצמצמים עלויות, כי הם מרגישים את יוקר המחיה.

"בצד השני וההפוך, בכל סרטון שלישי שהם צורכים בטיקטוק יש מנטור שאומר להם איך לעשות כסף מהאינטרנט או להשקיע במניות. מי שנותנות לזה דחיפה הן החברות הפיננסיות, שמבינות את הפוטנציאל ויוצרות פלטפורמות ומהלכים שנותנים לצעירים מקום לביטוי".

הירידה של יוטיוב

נתוני הסקר הוצגו לראשונה בכנס השיווק לנוער וצעירים של איגוד השיווק הישראלי בראשות המנכ"לית סיגלית הורן-גלפרין בשיתוף teenk של יניב ויצמן. בין היתר עלה מהם גם כי רוב בני הנוער מעדיפים לבלות יותר בחוץ (56%), ורק 29% בבית. לכן, לא פלא ש-65% מעדיפים לקנות בגדים בקניון או בחנויות פיזיות - ולא באונליין. נתון דומה עלה בקניית טלפון סלולרי וגאדג'טים טכנולוגיים.

הפלטפורמות המובילות בקרב משתתפי הסקר הן אינסטגרם וטיקטוק במידה כמעט שווה (42% ו-40% בהתאמה). במקום השלישי, ובמרחק רב, נמצא יוטיוב (14%). יתר הפלטפורמות זניחות לחלוטין. למעשה, ל-33% אין בכלל פייסבוק, ו-30% נכנסים לפייסבוק בתדירות נמוכה של פחות מפעם בשבוע.

"אין ספק שיוטיוב מאוד נחלשת בתחרות על הזמן של בניית הנוער", אומר ויצמן. "בסוף יש היום שתי ענקיות ששואבות את תשומת-הלב שלהם. יוטיוב מצריך סבלנות לתוכן ארוך או רצון בהאזנה למוזיקה. בגילאים מאוד צעירים יש עולם הגיימינג, שעדיין חזק, אך השאלה היא האם הילדים האלה יישארו ביוטיוב או יעברו לאינסטגרם ולטיקטוק. כרגע השורטס שיוטיוב משקיעה בו לא מעט לא מצליח לתת פייט".

השימוש באינסטגרם נמצא בעלייה, כאשר אם ב-2024 74% מבני הנוער היו שם לפחות פעם ביום, כיום כבר מדובר ב-81%. גם השימוש בטיקטוק בעלייה אך נמוך יותר: ב-2024 56% נכנסו לפחות פעם ביום, ואילו כעת מדובר ב-66% (בקרב המין הנשי מדובר ב-78%).

נקודה מעניינת נוספת היא ש-70% רכשו או ניסו השנה מוצר בעקבות המלצה של חבר או מכר ברשת, ו-57% רכשו או ניסו מוצר בעקבות המלצה של מפורסם או משפיען רשת.

בשנתיים האחרונות התחזק מעמדם של ערוצי הוואטסאפ, פיצ'ר המאפשר לארגונים, לגופי תקשורת או למובילי דעה לתקשר עם הקהל שלהם בדרך שמרגישה נגישה יותר. לפי הסקר, 71% מבני הנוער נכנסים ומתעדכנים בהם, אם כי רק 17% עושים זאת מדי יום. "זו הפלטפורמה הכי חזקה, ופייסבוק מבינה את זה, והיא גם רוצה להשאיר אותם שם", מציין ויצמן.

לדבריו, "כמעט כל גוף תוכן היום מייצר ערוץ עבור בני נוער, וגם המשפיענים מבינים שזו דרך לפגוש קהל יותר צעיר ולמסחר עוד פלטפורמה. בתחום המסחרי, סופר-פארם ומקדונלד'ס מאוד חזקים".

בעיקר בידור וטרנדים

אחד הממצאים המעניינים קשור ליצירת תוכן ברשתות החברתיות וביוטיוב, שבעבר הייתה פופולרית יותר, ואילו כעת נראה כי רבים מעדיפים להישאר מחוץ לבמה, ומתנהלים כצופים "מהצד". 41% לא מעלים תכנים כלל, 21% מעלים תכנים לעתים רחוקות. רק 17% מעלים לפחות פעם בשבוע. כאשר הם נשאלו מה הסיבה לכך, מחציתם השיבו כי הדבר פשוט לא מעניין אותם. 22% פחדו מתגובת אנשים שהם מכירים, ל-16% אין מה להגיד, ול-11% אין זמן.

"זה הדור עם הכי הרבה כוח בידיים, ומצד שני הוא הכי משותק ונאלם", אומר ויצמן. "יש להם פחד להיכנס לזירת הסושיאל ולהשאיר טביעות אצבע ברשת, הם כבר לא רוצים להיות יוטיוברים בנימוק של 'מה יגידו' או מפחדים לצאת טיפשים. זה הקונפליקט הכי גדול של הדור הזה".

נקודה שעשויה לעניין את מנהלי השיווק קשורה לסוגי התוכן שמעניינים את הצעירים. במקום הראשון נמצאים בידור וטרנדים, ולאחר מכן ספורט ואורח חיים פעיל, אופנה ולייף סטייל, מוזיקה וריקוד, גיימינג וטכנולוגיה. אקטואליה ופוליטיקה חולקים את המקום האחרון יחד עם העצמה עצמית.

אי-אפשר לסיים בלי בינה מלאכותית, למרות שנראה כי היא לא מסעירה את הדור הצעיר: הרוב (56%) מקדישים לשיחה עם הצ'אט עד שעה ביום. 20% לא משתמשים בכלי ה-AI בכלל. 5% מתקשרים עם הכלי מעל 3 שעות. תכני השיחה העיקריים הם ידע כללי, חומר לימודי ושיעורים, פתרון בעיות טכניות והתייעצות על דברים אישיים. עם זאת, תמיכה נפשית נמצאת במקום נמוך יחסית.