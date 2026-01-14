השר דוד אמסלם סיפר על ההיסטוריה של המשרד שלו. ומה באמת קרה?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: המשרד לשיתוף פעולה אזורי נוצר לטובת שמעון פרס מה נכון:

● המשרד הוקם ב-1999, ופרס היה השר הראשון שכיהן בראשו מה לא נכון:

● המשרד נסגר ב-2003, ומי שהקימה אותו מחדש הייתה ממשלת נתניהו ב-2009 הציון: לא מדויק

השבוע נפוץ ברשתות החברתיות קטע מתוך ראיון בפודקאסט "הכול פוליטי" של דורון בלוך, בו השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם מתבקש לציין הישג אחד מכהונתו במשרד. השר אמסלם לא ניפק הישג כזה, והסביר זאת בכך שמדובר במשרד קטן ודל תקציב. אז למה הוא קיים? גם לזה היה לאמסלם הסבר. לדבריו, המשרד "נבנה בזמנו עבור שמעון פרס, כדי שיטייל קצת בעולם". בדקנו עד כמה התיאור הזה נאמן למציאות.

● המהומות בתראבין: מי המפלגה שזכתה לתמיכה מפתיעה ביישוב?

● נתניהו סיפר שהשופטים ייחסו לתביעה מניעים פוליטיים. זה לא קרה

נתחיל ממה שנכון. בהתאם לדברי אמסלם, המשרד אכן הוקם על ידי ממשלה בראשות אהוד ברק ב־1999 - והשר הראשון שכיהן בו היה שמעון פרס. פרס עצמו כיהן במשרד במשך פחות משנתיים, ואחריו ירשה אותו למספר חודשים ציפי לבני, ואחריה רוני מילוא.

אבל כאן מתחיל פרק שאמסלם לא הזכיר בדבריו. ב־2003, ממשלת ישראל בראשות אריאל שרון החליטה לסגור את המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אז מתי הוא הוקם שוב מחדש? זה קרה רק כעבור שש שנים, כשבנימין נתניהו הקים את הממשלה ה־32 בשנת 2009. באותה החלטה נקבע שאיש הליכוד, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל - השר סילבן שלום - יכהן גם בתפקיד השר לשיתוף פעולה אזורי.

מה הוטל אז על המשרד לשיתוף פעולה אזורי? ההחלטה קבעה שהמשרד "יעסוק בקידום שיתוף הפעולה הכלכלי עם מדינות האזור והרשות הפלסטינית ובמימוש פרויקטים כלכליים משותפים באזור, במטרה ליצור תנאים לקידום רווחה כלכלית ויציבות באזור". כמו כן, הוחלט ש"המשרד יפעל מול הגורמים העוסקים בפיתוח אזורי, לרבות גיוס משאבים ועידוד השקעות, במטרה לקדם שיתוף פעולה כלכלי אזורי" וש"המשרד יופקד על תיאום בין משרדי הממשלה הרלוונטיים בנושאים לעיל".

על הנקודה הזאת בדיוק מבקר המדינה העיר לפני כשנה בדוח שעסק במשרד לשיתוף פעולה אזורי (שעסק גם בתקופה שלפני אמסלם): "הגדרת תפקיד ללא מתן סמכויות ברורות גורמת לכך שקידום חלק מהפרויקטים על ידי המשרד תלוי במשרדי הממשלה האחרים, ואין לו עצמאות בנושא". המשרד עצמו, אגב, לא חלק על הקביעה הזאת, והשיב: "המשרד מסכים עם הצורך בהסדרת סמכויות המשרד על מנת שיוכל לממש את ייעודו".

המשימות שלא ייושמו מעולם

אבל זאת לא הייתה ההערה היחידה של המבקר. הדוח מצביע על בעיות באיוש תפקידים, שעמד על ממוצע 84% בין השנים 2017־2023, עם מחסור משמעותי בתפקידים המקצועיים (חשוב לציין שב-2023 עלה שיעור האיוש מ־73% ל־91%).

בנוסף, נמצאו מדדי הצלחה נמוכים ביישום משימות בשנים 2019 ו-2022 - סביב 40% (כאשר בשנים 2020־2021 לא היו מטרות יעד ברורות); אי־יישום משימות מדינתיות מול ירדן במשך יותר מעשור; השקעת מיליונים בתכניות עם התקדמות מועטה; שימוש של כ־40% בלבד מהתקציב המיועד למשרד בשנים 2018־2023 - כאשר חלק גדול יותר הופנה לתפעול המשרד מאשר פרויקטים עצמם.

מהשר לשיתוף פעולה דוד אמסלם לא נמסרה תגובה. 

השורה התחתונה: דברי אמסלם לא מדויקים. המשרד לשיתוף פעולה אזורי אכן הוקם לראשונה ב־1999, ושמעון פרס עמד בראשו. אבל ממשלת שרון סגרה אותו, וממשלת נתניהו הקימה אותו שוב.

תחקיר: עדין קליין.