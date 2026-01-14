בזכות המבצעים: תל אביב מובילה במכירת הדירות החדשות

תל אביב מובילה במכירת דירות חדשות עם 699 דירות חדשות שנמכרו בחודשים ספטמבר-נובמבר 2025, וזאת ככל הנראה על רקע מבצעים רבים של יזמי נדל"ן, מה שהביא להתנפלות של רוכשים ואף להקטנת היצע הדירות בעיר, שירד לראשונה ממאי האחרון אל מתחת ל-10,000 דירות חדשות לא מכורות; כך עולה מסקירת העסקאות הנדל"ן של הלמ"ס. חיפה מוסיפה להוביל את שוק הדירות יד שנייה.

בחודשים של חגי תשרי החלו יזמי נדל"ן שפועלים בתל אביב במבצעים משמעותיים, כולל בפרויקטים של התחדשות עירונית ברובע 4, שממקדים חלק משמעותי מהיצע הדירות החדשות העירוני, וכלה בפרויקטים המגה-יוקרתיים בשדה דב.

מבצעים אלה הקפיצו ככל הנראה רוכשי דירות אמידים, שהגדילו את הרכישות שלהם בחודשים ספטמבר-נובמבר שנה שעברה בכ-40% ל-699 דירות שנרכשו באותה תקופה - דבר שהציב את העיר במקום הראשון בארץ בדירוג מכירת הדירות החדשות.

ואולם למען הפרופורציה - לפני 4 שנים, כמות כזו של דירות הייתה מגיעה רק למקום הרביעי, ובספטמבר-נובמבר 2021 בתל אביב ובירושלים נמכרו למעלה מ-1,000 דירות חדשות. הדבר יכול להעיד עד כמה שוק הדירות הנוכחי הוא חלש.

קצב רכישות נמוך

עניין זה של שוק במשבר בא לידי ביטוי גם בשיא בן מספר שנים של הזמן שבו ימוצה היצע הדירות הנוכחי, שמגיע לכ-84 אלף. לראשונה בעשור הנוכחי לפחות חצה המדד הזה את רף ה-30 חודשים, וזאת עקב קצב הרכישות הנמוך, שירד ב-7.5% לעומת מספר הדירות שנרכשו בחודשים יוני-אוגוסט 2025, ומלאי הדירות הגדל, שעולה בקצב של 1.4% בחודש. ב-11 החודשים הראשונים של 2025 נרשמה ירידה של כמעט 25% בכמות הדירות החדשות שנרכשה, וזה כולל דירות מסובסדות שנרכשות במסגרת "דירה בהנחה".

משקלן של אלה הולך וגדל בתוך העסקאות של דירות חדשות, וכיום הוא מגיע לכמעט 40% מכלל העסקאות על דירות חדשות שמבוצעות.

תל אביב הוסיפה להוביל את היצע הדירות בחודש נובמבר האחרון עם מלאי של 9,812 דירות חדשות לא מכורות, וזאת, אחרי שבמשך 5 חודשים ברציפות, מלאי זה עלה על 10,000 דירות. אחריה מגיעה ירושלים עם מלאי של 8,287 דירות, בת ים עם מלאי של 4,750 דירוץ, אשדוד עם 3,565 ונתניה עם 3,559 דירות חדשות לא מכורות.