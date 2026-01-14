בזמן שהעיד בתיק 4000: מאחורי אקזיט הסייבר של אילן ישועה

אילן ישועה בילה את מרבית חייו המקצועיים כמנכ"ל שכיר. הוא עמד בראש חברות כמו אנציקלופדיה בריטניקה ישראל ואתר וואלה, ואף הוביל את עסקת המכירה של יד2 לאקסל שפרינגר הגרמנית תמורת כ־800 מיליון שקל. אלא שרק בגיל 64 עבר ישועה לראשונה לצד של היזמים.

יחד עם מומחה הסייבר אביחי כהן, הקים ישועה את "סראפיק סקיוריטי" (Seraphic Security). אתמול (ג') הגיע האקזיט המיוחל: החברה נמכרה, לפי ההערכות, בכ־420 מיליון דולר.

ישועה הקים את החברה בעיצומה של עדותו בפרשת בזק־וואלה (תיק 4000). בעודו מתייצב בבית המשפט, הצליח במקביל לגייס מיליוני דולרים לסטארט־אפ. מקורביו מתארים אדם ש"היה חבוט בשל הפרשה והמציא את עצמו מחדש". כעת, בגיל 69, הוא הופך לבכיר בענקית הסייבר האמריקאית קראודסטרייק (CrowdStrike), הנסחרת בשווי של כ־118 מיליארד דולר ומגלגלת הכנסות שנתיות של כ־4 מיליארד דולר.

המייסד השותף, אביחי כהן, נחשב לחוקר סייבר מבריק שפעל כיועץ עצמאי לבדיקת חדירות בארגונים. הקשר עם ישועה נוצר כאשר כהן סיפק שירותים אלו לאתר וואלה, שם הציג בפניו פרצת אבטחה קריטית שזיהה בארגונים רבים: הדפדפן. השימוש של עובדים בדפדפנים דוגמת כרום ואדג' לצורך גישה ליישומים ארגוניים רגישים (כמו סיילספורס ואאוטלוק), הפך את הדפדפן לאחת מנקודות התורפה המרכזיות בארגונים.

עם הקמת החברה, חילקו השניים את הסמכויות: כהן מוביל את הצד הטכנולוגי ומנהל עשרות מפתחים בוגרי יחידות סייבר מובחרות, בעוד ישועה אמון על הפיתוח העסקי, בניית הצוותים, גיוס המשקיעים ויצירת השותפויות האסטרטגיות.

3 נקודות על אילן ישועה - היזם שמאחורי האקזיט של סראפיק שורשים בקיבוץ

גדל והתחנך בקיבוץ גבעת חיים איחוד מנכ"ל חברת אינציקלופדיות

הוביל ב"בריטניקה" את המעבר ההיסטורי מהכרכים המודפסים לתקליטורים ולרשת מעבר ליזמות בגיל 64

לאחר עשורים כמנכ"ל שכיר הקים סטארט־אפ, שהגיע לאקזיט של כ־420 מיליון דולר

המוציא והמביא

אף שישועה הוא דמות ותיקה ומוכרת בזירה המקומית, סראפיק כמעט שלא גייסה הון מישראל, למעט יזם הביומד מוטי ביאר. עם זאת, הזיקה לישראל נשמרה דרך המשקיעה הראשונה ובעלת המניות הגדולה בחברה - הקרן השוויצרית פלנבן (Planven), בה משמש הישראלי ערן וסטמן כשותף מנהל.

לפי PitchBook, פלנבן הובילה את סיבוב הסיד של החברה, בו גויסו חצי מיליון דולר לפי שווי של 4.5 מיליון דולר בלבד. הקרן, שמתמחה בהשקעות בטכנולוגיה אירופית וישראלית, בחרה במיזם של ישועה וכהן לאחר שבחנה מספר חברות בתחום אבטחת הדפדפנים.

"ישועה הוא אחד המנכ"לים החדים בתעשייה", מספר מקורב. "אף שאינו מגיע מעולמות הסייבר ואינו עונה על הפרופיל הקלאסי של יזם בתחום, הוא מביא עמו ניסיון בינלאומי עשיר. הוכחת היכולת שלו הייתה מכירת יד2 לאקסל שפרינגר - עסקה שהוא הוביל תחת קבוצת בזק־וואלה, ושהסתיימה במכפיל של פי ארבעה על סכום הרכישה המקורי".

בכיר אחר בתעשייה עומד על הייחוד שבחיבור בין המייסדים: "בסטארט־אפים שיוצאים מיחידות הצבא, היזמים הם בדרך כלל בעלי הכשרה טכנולוגית ש'מגרילים' ביניהם את התפקידים - מי יהיה מנכ"ל, מי סמנכ"ל הטכנולוגיות ומי מנהל מוצר. אצל כהן וישועה, החלוקה הייתה ברורה מהיום הראשון. ישועה הוא המנכ"ל וה'מוציא והמביא', האיש שבונה את הארגון מבפנים ומייצר את השותפויות האסטרטגיות בחוץ".

ההימור השתלם

ההימור של ישועה וכהן על תחום אבטחת הדפדפנים קיבל משנה תוקף בסוף 2023, כאשר פאלו אלטו נטוורקס רכשה את טאלון (Talon) הישראלית תמורת 600 מיליון דולר. יחד עם איילנד, סימנה טאלון את הטרנד הצומח של דפדפנים ארגוניים מאובטחים. אולם סראפיק הציעה גישת ביניים שזכתה לאהדה בשוק: בניגוד למתחרותיה, היא לא דרשה מהארגון להחליף את הקיים, אלא השתלבה כרובד אבטחה בתוך הדפדפנים המוכרים דוגמת כרום ואדג'.

המומנטום בתחום איפשר לסראפיק לגייס 29 מיליון דולר נוספים (לפי שווי של 64 מיליון דולר), בסבב שאותו הובילה הקרן האמריקאית GreatPoint Ventures (GPV). בחירתה של GPV לא הייתה מקרית: הקרן מחזיקה בקשרים הדוקים עם ענקית הסייבר קראודסטרייק, שנכנסה בעצמה להשקעה ולשותפות אסטרטגית בחברה.

בקראודסטרייק זיהו את ההצטיידות של המתחרה הגדולה, פאלו אלטו, בטכנולוגיות הגנה על רשתות ארגוניות ואבטחת דפדפנים, וחיפשו פתרון משלהן. בהמשך הצטרפה לשותפות גם ענקית התקשורת אקמאי (Akamai). המשא ומתן להפיכת השותפות לרכישה הבשיל בחודשים האחרונים, עד להכרזה הרשמית אמש של מנכ"ל קראודסטרייק, ג'ורג' קורץ, על העסקה.

סכום הרכישה, שנחשף במגזין "פורבס", משקף לסראפיק פרמייה של פי 6.5 על שווי החברה לפני כשנה בלבד. המרוויחים הגדולים מהעסקה הם הקרנות המרכזיות פלנבן וגרייט פוינט, ולצדן שני המייסדים הישראלים - ישועה וכהן. אף שהשניים אינם מחזיקים בשליטה בחברה, הם צפויים לשלשל לכיסם, לפי ההערכות, סכום של 50-100 מיליון דולר כל אחד. היזמים יחלקו את תמורת האקזיט עם עובדי החברה ועם המייסד השלישי, האמריקאי סורש באצ'ו, שהצטרף לסראפיק ב־2023.

