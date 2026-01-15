צבי לוי מטבריה, בעל השליטה בחברת ארית תעשיות , החברה האם של רשף, יצרנית המרעומים לתעשייה הביטחונית משדרות, מנצל את הזינוק העצום במניית החברה ומוכר 7% ממניות החברה תמורת 396 מיליון שקל. בכך הוא מנצל את הזינוק העצום במניית החברה - 6,630% תוך שלוש שנים ו-430% בשנה האחרונה.

המכירה מתבצעת במחיר של 56.5 שקלים למניה, הנחה של 8% על מחיר המניה, מה שמפיל היום את המניה בבורסה ב-7%. גם לאחר המכירה לוי ימשיך להיות בעל המניות הגדול בחברה עם החזקה של 39.2% מהמניות (במקום 46.2% לפניה) בשווי על הנייר של כ-2.5 מיליארד שקל.

לגלובס נודע כי הרוכשים הגדולים בעסקה הם משקיעים זרים גדולים וכן חברת ביטוח גדולה שעד כה לא החזיקה בחברה, כשעל פי ההערכות בשוק ככל הנראה מדובר על חברת מנורה מבטחים. לצידם נודע לגלובס כי גם חברת הביטוח הפניקס ובית ההשקעות מור, שכבר מחזיקים במניות החברה רכשו עוד מניות והגדילו את החזקתם.

בסביבת ארית, שבניהולו של חיים שטפלר, מציינים כי "מדובר בצעד של הבעת אמון, הן מצד משקיעים חדשים והן מצד בעלי עניין ובפוטנציאל הצמיחה העסקי של החברה" ומוסיפים כי "העסקה בוצעה ביום רביעי בערב, רגע לפני המועד הקובע לעדכון משקולות מדדים בבורסה בת"א, כך שמכירה בעיתוי זה תגדיל את שיעור אחזקות הציבור בחברה לקראת עדכון המדדים הקרוב, אפקט שצפוי להגביר את הסחירות במניה ויחייב את קרנות הסל והקרנות הביטחוניות לרכוש בתחילת פברואר עוד מניות של החברה".

לוי חיכה 20 שנה

זהו המימוש השני של לוי בחברה. בשנה שעברה לוי ביצע את המימוש הראשון שלו אי פעם במניות החברה ומכר מניות תמורת 50 מיליון שקל. אז המחיר עמד על 23.5 שקלים ומאז המניה הספיקה לזנק בכמעט פי 3 נוספים.

הזינוק הגדול במניית ארית הגיע על רקע מלחמת רוסיה אוקראינה ולאחריה מלחמת חרבות ברזל, כשהביקוש בצה"ל לחידוש המלאי זינק וכן כאשר בעולם חוששים מרוסיה ולכן מדינות אירופה מגדילות משמעותית את תקציבי הביטחון שלהן.

נזכיר כי לוי האמין בארית גם אחרי שהחברה החליפה מספר דו ספרתי של בעלים ואף עמדה בפני קריסה מספר פעמים. הוא נכנס לחברה ב-2006 ושנה לאחר מכן הפך לבעל השליטה, תמורת מיליוני שקלים בודדים.

כדי ליהנות מהרווח העצום של השנים האחרונות ולהפוך למיליארדר, לוי היה צריך להמתין יותר מ-20 שנה ולא למהר לממש.