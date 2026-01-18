ועדת השרים אישרה את החוק שיאפשר לאובר לפעול בישראל

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את הצעת חוק התחבורה השיתופית של חברי הכנסת משה פסל ואיתן גינזבורג. לפי נוסח ההצעה, החוק נועד להסדיר את פעילותם של שירותי הסעה שיתופיים בישראל, המבוססים על פלטפורמות טכנולוגיות. המודל מתייחס לשירותים הפועלים באמצעות אפליקציות דיגיטליות כמו בולט ואובר המחברות בין נהגים פרטיים לנוסעים, בדומה למודלים הפועלים במדינות אחרות.

בהצעת החוק נכללת התייחסות לאיזון בין פעילות שירותי התחבורה השיתופית לבין ענף המוניות, וכן להיבטי בטיחות. על פי ההצעה, תחול רגולציה בנושאי סינון נהגים, ביטוח ופיקוח על כלי הרכב. בנוסף נכללת התייחסות למנגנונים שנועדו ללוות את ענף המוניות במסגרת יישום ההסדרה.

זה לא אומר שאובר מגיעה עכשיו לישראל, אבל כן אומר שלראשונה יש מסלול חוקי שמאפשר לה ולשירותים דומים לפעול כאן בעתיד, אם החוק יעבור בכנסת.

לצד קידום החקיקה, בענף המוניות נשמעת התנגדות למהלך. ארגוני נהגי מוניות מתריעים מפני פגיעה בפרנסתם וטוענים כי פתיחת השוק לשירותים שיתופיים, ללא השוואת תנאים רגולטוריים, תיצור תחרות שאינה שוויונית.

יש הטוענים כי אחד המניעים לקידום המהלך הוא ניסיון של שרת התחבורה להכשיר ולהסדיר את פעילותם של נהגים פרטיים הפועלים כיום מחוץ למסגרת חוקית מוסדרת, המכונים בענף "דרייברים". פעילות זו מזוהה בעיקר עם המגזר החרדי, שבו התפתחו בשנים האחרונות מערכי הסעה פרטיים הפועלים באמצעות קבוצות ווטסאפ ופלטפורמות דיגיטליות לא רשמיות.

בתגובה לקידום החוק בוועדת השרים לחקיקה, אומר זוהר גולן, יו"ר התאגדות נהגי המוניות בפורום העצמאיים: "מאחורי סיסמת ה‘אובר’ מסתתר מהלך שפוגע ישירות בנהגים הפועלים כחוק. מדובר במחטף שמקודם ללא שיח אמיתי עם נציגי הענף, ומעיד על הכנה שקטה להכשרת ‘דרייברים’ פרטיים שיסיעו נוסעים בתשלום בניגוד לחוק - תוך פגיעה חמורה בפרנסת עשרות אלפי נהגי מוניות בישראל. מחקרים מראים שמחירי הנסיעה הגבוהים נובעים מרגולציה ומיסוי כבדים, ואם הממשלה מבקשת להוזיל את העלויות לציבור - עליה להקל על נהגי המוניות החוקיים שעברו הכשרה ושילמו מאות אלפי שקלים בעבור הרישוי המקצועי. זהו מהלך ציני של ‘כלכלת בחירות’, שנועד להתחנף לבייס פוליטי, ואנו לא נאפשר פגיעה ברבבות הנהגים שנותנים שירות לציבור כחוק, בצורה בטוחה".