קבוצת דלק משדרגת את התמלוגים ממאגר לוויתן: 822 מיליון דולר

על רקע העלייה המשמעותית ב"תמלוג-העל" שקבוצת דלק בבעלות יצחק תשובה תקבל מההפקה במאגר לוויתן, הקבוצה מציינת לראשונה במפורש את שווי הנכס שברשותה: 822 מיליון דולר.

מדובר בשווי המהוון של התמלוגים שקבוצת דלק תקבל מההכנסות (ולא מהרווחים) מהפקת הגז, דבר שצפוי החל מהשנה הקרובה להוסיף לה הכנסה משמעותית. על-פי הערכות, בדלק חששו ששווי הנכס הזה לא היה מספיק ברור לאנליסטים עד כה, ובחרו לציין אותו במפורש.

למספר חברות שהיו מהמשקיעות הראשונות בגילוי ובפיתוח מאגר לוויתן יש "זכויות היסטוריות" לתמלוגים משמעותיים מהפקת הגז מהמאגר. בניגוד לבעלים הישירים של המאגר, שנדרשים לקחת על עצמם את הוצאות ההפקה ולהרוויח רק מההפרש - משקיעים אלה, ובראשם קבוצת דלק, נהנים מתמלוג שמגיע היישר מההכנסות; זאת בדומה לתמלוגים (הגדולים בהרבה) שהמדינה מקבלת על ההפקה מהמאגר.

מדובר ב-1.5% מההכנסות, ולאחר החזר השקעה שלוויתן צפוי להגיע אליו בחודשים הקרובים - 6.5%. גם לאחר קיזוז הוצאות "סף הבאר" שבקבוצת דלק מחויבים בהן, מדובר על תמלוג של 1.33% שישתדרג ל-5.75% מההכנסה, ללא הוצאות נוספות כלל.

תחת הנחת היוון של 5%, מדובר בנכס של לא פחות מ-822 מיליון דולר היישר לקבוצת דלק, תוך עקיפה של שאר שותפי לוויתן, לרבות ניו-מד (40% מ"לוויתן") שנמצאת ברובה (54.67%) בבעלות דלק. כולל החלק של דלק מניו-מד, ובאותה הנחת היוון, שווי הנכסים של דלק ב"לוויתן" מגיע כמעט ל-6.2 מיליארד דולר. אך זה כמובן תלוי בהנחות ההיוון, ובהנחה פחות אופטימית (7.5%) הוא מגיע למעט פחות מ-4.8 מיליארד דולר.

כך או כך, מדובר על נכס משמעותי, שאפילו החלק של דלק לבדה בו, בלי קשר לחלקה בניו-מד, מגיע למאות מיליוני דולרים. מדובר בשווי שכולל הן את התמלוגים שיהיו בשיעור הנמוך והן את התמלוגים שיגיעו ל-5.75% עוד במחצית הראשונה של 2026, על-פי דוח העתודות של דלק.

בנוסף, בדוח העתודות של דלק נכתב כי האומדן הטוב ביותר מציין שסך הגז במאגר לוויתן עלה מעט ביחס לשנה שעברה, זאת למרות שאיבה בשנה החולפת. כלומר, למרות השאיבה מהמאגר, הכמויות המוערכות בו בינתיים עולות.