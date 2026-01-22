אחד ההמבורגרים המשובחים שטעמנו נמצא בדיינר עליז בקיבוץ

הדרך לאצבע הגליל בבוקרו של יום חורפי שובצה בחסידות שחורות במעופן, הרים ירוקים וקצוות מושלגים. כמה יפה כאן. לאחר שלוש שנים של מלחמה ופינוי חזרו התושבים לביתם, לעשייה ולפתיחה מחודשת של העסקים. בקיבוץ הגושרים היפהפה כמעט בכל מקום ובכל פינה שומעים את פכפוך נחל דן ונהנים ממראות מפלים ופלגי מים.

● גם אנחנו לא האמנו שב־22:00 יש כזה תור למאפייה באמצע עיר

● היקב בקצה המדבר שמייצר 420 אלף בקבוקים בשנה וזכה במדליות

● באזור התעשייה הזה יש מעדנייה עם אוצר שעולים אליו לרגל מכל הארץ

10:00 | משהו לשתות: משקאות חורף מתובלים בפטריות

בשעת בוקר מאוחרת בית הקפה פילוסופ המה צעירים מהמכללה הסמוכה וחברי קיבוצים מהאזור. הפסקול מהמם והמקומיים יושבים בנעלי בית בינות לספרים, תקליטים וריהוט מהוה בקטע טוב. זו מובלעת תרבות שהחלה כשלוחה צנועה של האוזן השלישית, החנות התל־אביבית שהפכה למוסד. "המלחמה פרצה, המקום נסגר, אבל אני נשארתי בכיתת הכוננות", מספר המייסד אלי חיון, לשעבר מנהל בכיר ודמות מרכזית באוזן, שמאס בחיי העיר הגדולה.

עם חזרת הצעירים לאזור הציע חיון לנועם שלף, נציגת הדור הצעיר, לקחת פיקוד. חיון אחראי על התוכן המוזיקלי העשיר, כולל הופעות של אמנים מוכרים, ושלף על התפריט: מגוון צנוע של סלטים וכריכים, כולם מחקלאי ויצרני הגליל העליון. לצד כריך מנחם לגמנו ממשקאות החורף המחממים, המתובלים בפטריות שלהן מייחסים סגולות בריאותיות - מאצ'ה ירקרקה עם רעמת האריה, קקאו שחום עם ריישי וגולדן לאטה עם קורדיספס ותבלינים.

קפה פילוסופ, הגושרים

12:00 | משהו לעשות: אמנות מקליעים ורסיסי טילים

בחצרות כבר פורחות כלניות ורקפות, והלימון נוצץ מטיפות הגשם. אנחנו בדרך לסטודיו של האמן הרב־תחומי יונתן גל, שבמהלך המלחמה אף הוא נשאר בקיבוץ כחבר כיתת הכוננות.

מרסיסי הטילים שהומטרו על הקיבוץ הוא יצר סדרה יפהפייה של תמונות, ומהקליעים - עפרונות צבעונים. "כמו שנאמר, וכיתתו חרבותם לאתים", הוא מחייך ומזמין אותנו לסדנת רישום קלילה בעיפרון, מבטיח נאמנה שכל אחד יכול.

עבודה של יונתן גל, הגושרים / צילום: יונתן גל

נוסף ליצירות המוצגות בתערוכות מתמחה גל בציורים על קירות.

יונתן גל, הגושרים

13:00 | משהו לראות: פסיפסים מחיי הקיבוץ שמעטרים כל פינה בו

כמו כל חברי הגושרים האמנית יעל קנול ובעלה פונו מביתם. אך בכל שבוע היא הגיעה לביקור חשאי לראות אם הוא עומד על תילו, להשקות את הגינה ולבדוק את עבודות הפסיפס הצבעוניות בסטודיו, בבת עיניה.

קנול נושפת חיים בפיסות צבעוניות שהיא מלקטת ויוצרת פסיפס מרהיב של סיפור הקיבוץ באמצעות עבודותיה. אם נחה עליה הרוח, היא תיקח אתכם לסיור רווי פיקנטריה ברחבי הקיבוץ, ותספר את תולדותיו בלשון ציורית, דרך אמנותה שמעטרת את המכבסה, את חדר האוכל הישן, את הנשקייה ואת בתי הילדים.

סיורי פסיפס עם יעל קנול, הגושרים

14:00 | משהו לנשמה: ברווזים וצמח מים נדיר

מי שמבקש לחוות את הודו של הטבע המתעורר בפריחה מרהיבה בעונה זו של השנה מוזמן לצאת למסלול הליכה קצר ומרחיב נפש, שמתחיל במלון הגושרים. שמורת נחל קורן, הידועה גם בשמה עמק הנהר הנעלם, מציעה מסלול קצר ומעגלי, פראי ויפהפה שמפגיש אותנו עם ברווזים משייטים בנחת וסבך של שבטבטים, צמח מים נדיר ומוגן שנראה כמו חרק ענק תלוי על גבעול.

עמק הנהר הנעלם

15:00 | עוד משהו לראות: מוזיאון האופנועים היחיד בארץ

חמש דקות נסיעה ואנחנו מדלגות לקיבוץ דפנה השכן, שם פתח אלעד קוטון את הסדנא, מוזיאון האופנועים הראשון והיחיד בארץ. במוזיאון, הפתוח רק בסופי שבוע, האספן והרוכב הוותיק מציג לראווה עשרות רבות של אופנועים, כמו סירה רוסי, סדרה נדירה של הונדה שזכתה לשם אופנועי המהפכה ואת הטילון מתוצרת כחול־לבן. ההסבר והסיפור המוצמדים לכל אחד מגלים עולם מרתק. במקום יש גם בית קפה קטן.

אופנועים בסדנא / צילום: ניתאי גרסיה

16:00 | משהו לאכול: המבורגר, קריספי צ'יקן וגזוז

במתחם הבילוי והקולינריה דפנהלה, שפתיחתו התעכבה בשל המלחמה, המבקרים הרבים מתלבטים בין פיצה להמבורגר ומקנחים בקפה או בגלידה בוזה הידועה. על מדפי חנות המפעל של טבע נאות מככבות נעלי הבית המשובצות המיתולוגיות.

המבורגר בקלומפוס / צילום: אורן אלחנתי

על גבי קירות הפיצה טראק ציוריו של יונתן גל, האמן מהגושרים. כך גם בקלומפוס, ההמבורגרייה הוותיקה של המסעדנים איל ואילת אלחנתי, שחזרה בגרסת דיינר עליז שנפתח בימים אלה להרצה.

טעמנו את אחד ההמבורגרים המשובחים שבאו אל פינו, לחמניית ענק שחפנה קריספי צ'יקן ברוטב מעושן, סלט קיסר ענק וגזוז משמש לזכר ימים של תום ושמש.

קלומפוס, מתחם דפנהלה