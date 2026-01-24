ברחוב סר ג'ון מונש 30 בשכונת יד אליהו בתל אביב נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 80 מ"ר, בקומה שנייה ללא מעלית, תמורת 2.4 מיליון שקל.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.69 מיליון שקל והדירה הייתה כחודש וחצי על המדף.

המוכרת היא אישה מבוגרת שרצתה לעבור לדירה עם נגישות טובה יותר והקונים הם זוג צעיר שרכש את הדירה למגורים.

הדירה ברחוב סר ג'ון מונש 30 בשכונת יד אליהו בתל אביב / צילום: עומר לוי

"מחיר השיווק התחיל מעט גבוה"

עומר לוי, הבעלים של סוכנות Dirotlv, מספר כי "מחיר השיווק של הדירה התחיל מעט גבוה, אבל אחרי שלושה שבועות הורדנו את המחיר ל־2.55 מיליון שקל ובסוף סגרנו על 2.4 מיליון שקל. המוכרת הייתה לחוצה כי המגורים בקומה שנייה ללא מעלית היו כבר קשים לה. נוסף לכך, הדירה ישנה וזקוקה לשיפוץ יסודי.

"כמו בכל הארץ, השוק כרגע הוא שוק של קונים ומי שלא צריך למכור - לא מוכר. בחודשיים האחרונים אני מרגיש שיש התעוררות ויד אליהו היא שכונה עם הרבה מאוד פוטנציאל. מגיעים אליה זוגות צעירים, משפחות צעירות, ועכשיו כשיש בה הרבה הזדמנויות יש גם התעניינות גוברת של משקיעים.

"יש בשכונה גם לא מעט בנייה חדשה - כרגע לדעתי יש לפחות ארבעה פרויקטים שנמצאים כבר בביצוע ויש עוד כאלה שעובדים עליהם. העניין בפרויקטים האלו הוא שהמחירים בהם גבוהים ביחס לדירות יד שנייה - גם כשלוקחים בחשבון את מבצעי המימון של הקבלנים.

"יש גם הרבה התחדשות עירונית בשכונה. מי שקונה דירה בבניין ישן מביא בחשבון שסביר להניח שתהיה בו התחדשות בשלב מסוים. ברור שכל מקרה לגופו, וכל בניין מתקדם בקצב של הדיירים שלו, אבל יש תנופה משמעותית של התחדשות עירונית בשכונה ואני מאמין שהיא תמשיך".

הבניין ברחוב סר ג'ון מונש 30 בשכונת יד אליהו בתל אביב / צילום: עומר לוי

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב בית אל בנווה שרת, דירת 4 חדרים, 76 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, נמכרה ב־2.82 מיליון שקל.

ברחוב אבן גבירול, דירת 2 חדרים, 38 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה

ב־2.58 מיליון שקל.

ברחוב שולמית בלב העיר, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־5.15 מיליון שקל.

ברחוב אביגדור המאירי בנאות אפקה, דירת 3.5 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 3 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־4.1 מיליון שקל.

עתלית

ברחוב אנפה, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, נמכרה

ב־2.19 מיליון שקל.

ברחוב האשל, קוטג' בן 5 חדרים, 156 מ"ר, עם חצר בשטח 65 מ"ר,

עם חניה כפולה, נמכר לפי שווי של 3.45 מיליון שקל.

בית שמש

ברחוב אביי ברמת בית שמש ד', דירת 3 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־1.93 שקל.

ברחוב הרב עמרם ברמת בית שמש ד', דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־2.43 מיליון שקל.

ברחוב רב עמרם ברמת בית שמש ד', דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 8 מתוך 7, עם חניה, נמכרה ב־3.03 מיליון שקל.

נוף הגליל

בדרך אריאל שרון, דירת 3 חדרים, 73 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה

ב־850 אלף שקל.

ברחוב יזרעאל, דירת 3 חדרים, 60 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־720 אלף שקל.

ברחוב עצמון, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־950 אלף שקל.

באר יעקב

ברחוב ספיר, דירת 5 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 7 מתוך 14, עם שתי חניות, מעלית, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב חושן, דירת 5 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 13 מתוך 15, עם חניה כפולה, מעלית ומרפסת, נמכרה ב־3.59 מיליון שקל.

מזכרת בתיה

בשדרות רפאל סויסה, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־3.23 מיליון שקל.

בשדרות רפאל סויסה, דירת 4 חדרים, 97 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־3.08 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה