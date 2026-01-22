מגמה חיובית באסיה; הקוספי נוגע בשיא, הניקיי מזנק בהובלת סופטבנק

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

על רקע הצהרות טראמפ מאמש, המסחר באסיה מתנהל הבוקר ברובו בעליות. מדד הקוספי חצה מוקדם יותר, לראשונה, את רף 5,000 הנקודות. כעת, העליות בדרום קוריאה מעט התמתנו ועומדות על כ-0.9%. זאת, בהובלת יצרנית הסוללות סמסונג SDI שמזנקת בכ-18%.

במקביל, הניקיי מזנק בכ-1.8%, בהובלת מניות קרן ההשקעות סופטבנק שעולות בכ-12%. נראה כי העלייה בקרן, שמשקיעה בבינה המלאכותית, מגיעה לאחר נאומו של מנכ"ל אנבידיה ג’נסן הואנג בדאבוס, שם הגדיר את ה-AI כ"תשתית לאומית חיונית".

גם בשנגחאי רושמים עליות של כ-0.1%, והמדד היחיד שהולך נגד המגמה הוא ההנג סנג שרושם בשעה זו ירידות של כ-0.1%, בעיקר במניות חומרי גלם בסיסיים.

כמו כן, ביפן פורסמו הלילה נתוני הסחר לחודש האחרון של 2025, לפיהם כלכלת המדינה התכווצה בכ-0.3% בין אוקטובר לדצמבר. התמ"ג ביפן צמח בסך הכל ב-1.5% ב-2025, בעוד שהצמיחה הכלכלית השנתית כולה הואטה ל-1%, החלשה ביותר מאז 2020.

בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית קלה, כשהמדדים המובילים רושמים עליות קלות של 0.1%-0.3%. גם אירופה, כך נראה, תצטרף לגל החיובי הבוקר: במסחר המוקדם מדד הדאקס מזנק בכ-1% (לאחר שאתמול רשם ירידות של כ-0.6%), הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק נסחר ביציבות.

אמש, בסיומו של יום עמוס בחדשות בגזרה הגאופוליטית, וול סטריט ננעלה בעליות שערים, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע למתווה מסגרת עם נאט"ו לגבי גרינלנד , וכי המכסים שאיים להטיל על מדינות אירופה יורדים מן השולחן.

שלושת המדדים המובילים, הנאסד"ק, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס, סיימו את היום עם עליות של כ-1.2%. זאת, לאחר שביום שלישי, אז הבורסה בניו יורק הגיבה לראשונה לאיומי המכסים החדשים של טראמפ, המדדים רשמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז אוקטובר האחרון, עם ירידות של מעל 2%.

עם זאת, ברמה השבועית, המדדים עדיין נסחרים בטריטוריה שלילית: הדאו ג'ונס עם ירידה של 0.6%, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק עם ירידות של כ-1%. מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה בכ-2% לשיא חדש של כל הזמנים, והשלים 13 ימים רצופים במהלכם הציג ביצועים חזקים יותר מה-S&P 500 - הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2008.

מניית אינטל , שתפרסם היום את תוצאותיה הכספיות בסיום יום המסחר, בלטה לחיוב עם זינוק של מעל 11%, לשיא מאז ינואר 2022. ב-CNBC דיווחו כי חלק ניכר מהאופטימיות לגבי המניה קשור למכירות החזקות של שבבי השרתים החדשים ביותר של אינטל, שלדברי אנליסטים נהנים מהעלייה בהוצאות על תשתיות AI.

מנגד, מניית חברת המזון קראפט היינץ בלטה לשלילה וצנחה במעל 5%. זאת, לאחר שהחברה הודיעה בדיווח רגולטורי כי בעלת המניות הגדולה ביותר שלה - ברקשייר האת'ווי - עשויה למכור כמעט את כל 325 מיליון מניותיה. למעשה, אם אכן המהלך ייצא לפועל, מדובר בצעד המשמעותי הראשון של המחליף של וורן באפט, גרג אייבל. בשנים האחרונות קראפט היינץ התקשתה, ובספטמבר הודיעה החברה כי תתפצל לשניים, לאחר מיזוג הענק שנעשה בשנת 2015. באפט עצמו, אגב, אמר בסתיו שעבר שהוא מאוכזב מתוכניתה של קראפט היינץ לפצל את החברה לשניים, ושני נציגיה של ברקשייר התפטרו מדירקטוריון קראפט באביב שעבר.

לצד ההתאוששות בשוק המניות האמריקאי, גם מחירי האג"ח רשמו עליות ניכרות, בעיקר בחלק הארוך־טווח של העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.25%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה בכ-4.5 נקודות בסיס לרמה של 4.87%. הבוקר, התשואה לעשר שנים נותרה זהה, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה לרמה של של 4.86%.

הדרמה הגדולה בשוק האג"ח מתרחשת בימים האחרונים ביפן, אחד השווקים היציבים בעולם. התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל־40 שנה זינקה לשיא היסטורי 4.213% (מאז, התשואות התאוששו). זאת על רקע חששות המשקיעים שקיצוץ מוצע במס המכירות על מזון, עלול להרע את מצבה הפיסקלי של המדינה. יפן תקיים בחירות בזק ב־8 בפברואר, מה שמגביר את הדאגות לתנודתיות חריפה נוספת בהמשך.

בשוק הסחורות, מחירי המתכות היקרות, אשר מהוות נכסי "מקלט בטוח", נסוגו מעט מהשיאים שלהם. הזהב, שנסחר בשיא במחיר של כ-4,880 דולר לאונקיה, סיים את היום בעלייה מתונה יותר, סביב מחיר של 4,820 דולר. הבוקר המגמה התהפכה כאשר הזהב ירד בכ-0.6% וכעת עומד סביב מחיר של 4,805.

הכסף, שחצה ביממה האחרונה את רף ה-95 דולר לאונקיה, ירד אתמול במעל 2% ונסחר סביב 92 דולר לאונקיה. הבוקר, רושם הכסף עלייה של כ-1%, ועומד על 93.6 דולר לאונקיה.

בגזרת המט"ח, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את ערכו מול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, מחק את הירידות שרשם בפתח יום המסחר החולף, ועלה בכ-0.2%. השקל הגיב, בין היתר, להתאוששות של שוק המניות בוול סטריט, והתחזק מול הדולר בכ-0.8%, כך ששערו נעמד, גם הבוקר, על 3.14 שקלים.