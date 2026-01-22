ממשל תאגידי | מה הסיכוי: איכשהו דווקא "הבנים של" הם תמיד הכי מתאימים מה הסיכוי של צעיר בישראל להפוך לראש הממשלה או אסטרונאוט? קיים, אך שואף לאפס. זה גם בערך הסיכוי של כל אדם לזכות בלוטו. באותה מידה, זה הסיכוי שממש במקרה דווקא הילדים של בעלי שליטה בחברות ציבוריות הם הצעירים הכי מתאימים להתקבל כעובדים ואחר כך להתקדם במהירות לתפקידי ניהול בחברות של הוריהם, יותר מכל שאר הצעירים בישראל שיוצאים איתם לשוק העבודה. ובכל זאת, פעם אחר פעם חברות ציבוריות מתנהגות כמו חברות לסידור עבודה בשביל "הבן של", ונותנות הזדמנות דווקא להם. התירוץ הקבוע הוא שמדובר בצעירים מוכשרים בצורה יוצאת דופן, מתאימים מאוד לתפקיד. עם יד על הלב, הסיכוי ש"הבנים של" המתאימים ביותר לתפקיד, אפילו סטטיסטית בלבד, הוא נמוך מאוד. הדוגמה האחרונה, אבל ממש לא היחידה, הוא איתי ויזל, הבן של הראל ויזל, בעל השליטה במעצמת אופנה - פוקס, טרמינל איקס, שילב, אמריקן איגל ועוד. איתי הצטרף לחברה של אבא שלו בתפקיד ראשון אחרי הצבא. בתוך 4 שנים בלבד היה לסמנכ"ל מכירות בחברה-הבת איתי ברנדס, בגיל 25 בלבד ובלי תואר. שכרו קפץ ב-126% ל-34.5 אלף שקל (לא כולל בונוס). בכך איתי הצטרף לשני אחיו, לבן דודו ולבן זוגה של אחותו, כולם, איכשהו, הכי מתאימים לתפקיד. ברשימה דומה נמצאים צאצאי הבעלים של חברות כמו דמרי, אאורה, הכשרת היישוב, רמי לוי, תדיראן, איסתא, קסטרו, מבטח שמיר ועוד ועוד. זכותה של חברה להעסיק את מי שהיא רוצה כמובן. אבל יש כאלה שצריכים לעבוד קשה בשביל הזדמנות, ויש כאלה שנולדו עם מסלול מקוצר להצלחה. הפרקטיקה הזו הייתה נהוגה שנים גם בבית המשפט העליון. באופן אולי מפתיע, בכנסת נלחמו בה ואסרו על קיומה. אולי כדאי להעתיק את המודל הזה למקומות נוספים. נתנאל אריאל קראו עוד

שוק ההלוואות | המלכודת השקטה של כרטיסי האשראי אנשים רבים מגלים באיחור כי הם נמצאים במסלול של "אשראי מתגלגל" - על פניו כלי נוח לשליטה בתזרים המזומנים, אך בפועל מנגנון שהוא אחת ההלוואות היקרות ביותר במשק. במסגרת זו, הלקוח קובע סכום קבוע שיירד מחשבונו בכל חודש (למשל 3,000 שקל). אם ההוצאות בפועל גבוהות יותר, היתרה אינה נעלמת; היא פשוט נדחית לחודש הבא וצוברת ריבית גבוהה במיוחד, שיכולה להגיע ל–14% ויותר. הבעיה העיקרית היא חוסר המודעות: צרכנים רציונליים ומאורגנים מגלים לעתים בדיעבד כי אישרו את המסלול מבלי להבין את משמעותו המלאה. רק צלילה לפירוט החיובים באתר חברת האשראי חושפת את המציאות: חוב יקר שנצבר על הוצאות שוטפות ובסיסיות כמו מזון ודלק. התמונה המאקרו-כלכלית מאששת את התרחבות התופעה. בעוד שכ-87% מהאשראי הצרכני נושא הריבית (לא כולל משכנתאות) מורכב מהלוואות לזמן קצוב, כ-13% מוגדר כ"אשראי גמיש" - הכולל אשראי מתגלגל ומסגרות עו"ש. האשראי המתגלגל לבדו מהווה כ-4.6% מסך האשראי הצרכני. חברות כרטיסי האשראי הן השחקן הכמעט בלעדי בזירה הזו: הן העמידו מעל 90% מהיקף האשראי המתגלגל. השורה התחתונה: אשראי מתגלגל הוא הלוואה לכל דבר ועניין. אם גיליתם במקרה שאתם במסלול כזה, מומלץ לפעול לסגירת החוב בהקדם ולפנות לחברת האשראי כדי לבטל את מנגנון ה"גלגול". בסוף הוא עלול להתגלגל עליכם בחזרה. הלית ינאי-לויזון קראו עוד

מחירי הדיור | במקום לשלוף מהשרוול נדרשת בדיקה עקבית מדד מחירי הדיור האחרון היה מפתיע יחסית, עם עלייה חודשית לאחר שמונה חודשים רצופים של ירידות. במשך זמן רב נראה היה שהירידות "הוסתרו" בידי הקבלנים והיזמים בעזרת מבצעי מימון (שלמו 10% עכשיו ו-90% בעת המסירה). אלה סבסדו את רכישת הדירה כדי למכור אותה יותר בזול - בלי להצהיר על כך באופן מפורש. מאז שבנק ישראל הגביל משמעותית את מבצעי המימון הללו, הפופולריות שלהם החלה לדעוך, כך נראה, והמחירים החלו לרדת בהתאם. אך בעקבות המדד האחרון, באוצר חשדו שמשהו לא תקין, ו"פתחו את החוזים". הם גילו שבמקרים רבים, הקבלנים פשוט עוקפים את המגבלות בעזרת סבסוד המשכנתאות. חמור מכך, הם בכלל מוסיפים למחיר את שווי ההטבה כאילו הם העניקו מוצר נוסף. בכך, לכאורה, באוצר יישבו את התיאוריה לפיה מחירים אמורים לרדת, עם הנתונים האמפיריים מהשטח. אך למעשה, זו בדיקה חלקית שלא עומדת במבחן המציאות. אולי גם בחודשים הקודמים, שבהם המחירים ירדו, הקבלנים רשמו הטבות כאלה? את זה משרד האוצר לא בדק. זה בדיוק ההבדל בין בדיקה שיטתית לבין שליפה מהשרוול. בשביל להבין מה באמת קורה בשוק הדיור, צריך עקביות והשוואה של תפוחים לתפוחים. אחרת, נישאר רק עם השערות. עידן ארץ קראו עוד