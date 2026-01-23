גם ותיקי ענף הבנקאות בישראל לא זוכרים הסתערות כה נרחבת של הבנקים הגדולים על גיוסים בחו"ל. בנק מזרחי-טפחות הודיע היום (ו') כי לאור הצלחה גדולה בגיוס אג"ח מסוג קוקו (כתבי התחייבות נדחים) בסך של 2.4 מיליארד שקל (750 מיליון דולר) לפני שבועיים, הוא חזר לבצע גיוס נוסף אתמול. הפעם מדובר בגיוס של אג"ח דולריות (בחוב בכיר) בסך של 2.2 מיליארד שקל (700 מיליון דולר).

שתי ההנפקות זכו לביקושים גדולים משמעותית מהיקפן: הראשונה 2.5 מיליארד דולר והשנייה כעת - 2.6 מיליארד דולר. כמו בהנפקה הקודמת, גם את ההנפקה שהתבצעה אתמול הובילה החטיבה הפיננסית במזרחי-טפחות, בראשות עדי שחף ובסיוע הדוק של גורמי מקצוע מחטיבות נוספות בבנק. החתמים בשתי ההנפקות היו גולדמן זאקס, ג'פריס ו-HSBC. מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות משה לארי, אמר לאחר ההנפקה כי ההנפקות הבינלאומיות יסייעו לבנק "לגוון ולהרחיב את מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו".

מגמה רחבה יותר

המהלך של מזרחי-טפחות הוא חלק ממגמה מעניינת שמתרחשת מתחילת החודש. שלושה מהבנקים הגדולים במשק, לאומי, הפועלים ומזרחי-טפחות מגייסים אג"ח בעולם, תוך שימוש בחברות חיתום בינלאומיות, והשתתפות ערה של משקיעים מכל העולם.

לפני שבוע וחצי היה זה בנק לאומי שהשלים גיוס אגרות חוב ראשוני מסוגו (בחו"ל) - כאשר הן מגובות משכנתאות ממשקיעים אירופאים בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל (כ-750 מיליוני אירו). לראשונה נושים באירופה יחזיקו כבטוחה בדירות מגורים של הציבור בארץ לצורך גביית חובות הבנק. מדובר היה אז בגיוס ראשון מסוגו שזכה לביקושי שיא בהיקף של 4.6 מיליארד אירו.

בתחילת החודש הודיע גם בנק הפועלים על גיוס סדרת אג"ח בהיקף של 6.3 מיליארד שקל (2 מיליארד דולר) ממשקיעים מוסדיים. האג"ח של הפועלים היו אג"ח "רגילות", ללא גיבוי במשכנתאות כמו במהלך שבא לאחר מכן על ידי בנק לאומי, אך זכו לביקושים ערים במיוחד של 7 מיליארד דולר. הן הוצעו למשקיעים מוסדיים בעיקר באירופה וארה"ב על ידי חתמים בינלאומיים. צעד דומה ביצע בנק מזרחי-טפחות בשבוע החולף כאשר גייס גם הוא אג"ח מסוג קוקו (כתבי התחייבות נדחים) בהיקף של 750 מיליון דולר.