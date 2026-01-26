קבוצת הפרסום והתקשורת אדלר־חומסקי פותחת שלוחה חדשה בגליל העליון שתתרכז בקריאייטיב, במרכז היזמות Hubayta של תנועת "הביתה חוזרים לגליל", אשר ממוקם באגמון מרקט (סמוך לאגמון החולה).

מרכז היזמות Hubayta הוקם בהשקעה של כ־8 מיליון שקל. מדובר בקומפלקס המשתרע פני כ־1,800 מ"ר, ומטרתו לאפשר לחברות ממרכז הארץ בתחומי הטכנולוגיה, השיווק והפרסום, וכן לחברות שפונו במהלך המלחמה, להקים פעילות עסקית בגליל.

כבר עם פתיחתו עומד המתחם על כ־80% תפוסה. כ־20 חברות נוספות צפויות להתחיל את פעילותן במהלך החודש. בתוך כשנתיים צפוי המתחם להכיל עד כ־200 עובדים.

עבור אדלר־חומסקי מדובר במהלך המשתלב בתפיסת עולם שלפיה חיזוק מעמד יצירתי עשוי להוות מנוע צמיחה מיידי ולהגביר פעילות כלכלית. הרציונל הוא שתחומי הפרסום, הקריאייטיב והתוכן מאפשרים יצירת תעסוקה איכותית בזמן קצר, משיכת צעירים ואנשי מקצוע חזרה לגליל ובניית תשתית כלכלית בת־קיימא.

בראש משרד הפרסום של אדלר־חומסקי עומד המנכ"ל והשותף אורי עיני. בין יוזמי המהלך נמנה יובל פרחי, שמשמש כמנהל קריאייטיב במשרד ומתגורר בקיבוץ כפר סאלד.

"המהלך של 'הביתה' מחבר בין עשייה מקצועית חזקה לבין ציונות כלכלית, חיזוק התעסוקה, הכלכלה והקהילה בצפון, ואנחנו גאים להיות חלק ממנו", אומר עיני. "השלוחה בגליל תאפשר לנו גם לשלב עובדים כחלק מהעשייה השוטפת של המשרד. חשוב לנו להגיד תודה גדולה ליובל שחיבר אותנו למיזם, דחף, האמין, ובזכותו אנחנו שם. הוא יעבוד מהשלוחה בגליל ויהיה חלק משמעותי מהעשייה במקום".