ברחוב ירמיהו הנביא בשכונת הנביאים במודיעין, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 87 מ"ר עם מרפסת בשטח של כ־8 מ"ר תמורת 2.39 מיליון שקל. לדירה יש חניה ויש בה ממ"ד והיא זקוקה לשיפוץ יסודי.

מחיר השיווק של הדירה החל ב־2.79 מיליון שקל, תוקן בהתאם למצב השוק כעבור כחודשיים ל־2.59 מיליון שקל והמשיך לרדת עד למחיר שבו נמכרה הדירה בסופו של דבר.

המוכרים החזיקו בנכס מספר שנים, אך לא גרו בו והקונה מתכוונת לשפץ את הנכס ולהתגורר בו.

דירה במודיעין / צילום: הילה דגן

"שיווק 'אולד סקול'"

רונית אלעד, זכיינית רימקס יוניק, מספרת כי "מדובר בדירה בבניין בוטיק ללא מעלית בגישה של קומה וחצי. הדירה סבלה בעבר מבעיות רטיבות אך העניין טופל וסודר. הנחנו שבגלל ההיקף המסיבי של השיפוץ שנדרש בה - הדירה תירכש על ידי משקיע. בפועל מי שקנה את הדירה היא אישה שהתגוררה בעיר עד עכשיו בשכירות, וזה הנכס הראשון שהיא רוכשת.

"מה שהיה נחמד בעסקה הזו זה שבגלל שהדירה לא הייתה פוטוגנית, התעקשנו במשרד לשווק אותה 'אולד סקול'. למרות דרישה חוזרת של קונים פוטנציאליים ומתווכים לשלוח להם פרטים ותמונות כפי שמקובל היום, התעקשנו לתת תיאור כללי ולהזמין לסיור עם הכנה מינימלית - בכדי לאפשר לקונים לראות את הדירה כפי שהיא ולזהות את הפוטנציאל שלה.

"אפשר להגיד שמרגישים שינוי בעקבות ירידת הריבית. יש יותר פניות וגם נסגרות יותר עסקאות. אין עדיין שינוי במחירים, אבל הסנטימנט משתנה. מוקדם עוד להבין לאן זה הולך. השוק במודיעין מוצף כרגע בדירות 4 חדרים - גם בשכונות החדשות וגם בישנות - כך שעדיין מדובר בשוק של קונים".

תיווכה בעסקה המתווכת הילה דגן.

דירה במודיעין / צילום: הילה דגן

דירות יד שנייה שנמכרו

נתניה

ברחוב בן יהודה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 93 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, ב־1.62 מיליון שקל.

בשדרות האגמים, דירת 6 חדרים, 156 מ"ר, בקומה 14 מתוך 16, עם חניה כפולה, ב־2.9 מיליון שקל.

בשדרות גולדה מאיר בקרית נורדאו, דירת 5 חדרים, 113 מ"ר, בקומה 9 מתוך 10, עם חניה, ב־2.33 מיליון שקל.

ברחוב שלמה המלך קרוב לים, דירת 3 חדרים, 61 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, עם חניה, ב־1.81 מיליון שקל.

מעלות תרשיחא

ברחוב קהילת יהדות צרפת, בית בן 6 חדרים, 170 מ"ר, שני מפלסים, נמכר ב־2.28 מיליון שקל.

ברחוב שז"ר זלמן, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־660 אלף שקל.

ראשון לציון

ברחוב שולמית אלוני בנחלת יהודה, דירת 5 חדרים, 133 מ"ר, בקומה 3 מתוך 18, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־3.35 מיליון שקל.

ברחוב קרית ספר במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, נמכרה ב־1.63 מיליון שקל.

ברחוב אריאב חיים ברמת אליהו, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, נמכרה ב־2.37 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב יהלום בנימין בכפר גנים א', דירת 2.5 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־1.87 מיליון שקל.

ברחוב רוטשילד במרכז העיר, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 6 מתוך 21, עם חניה ומעלית, נמכרה ב־2.72 מיליון שקל.

ברחוב קהילת פראג, דירת 5 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־1.9 מיליון שקל.

בדרך מנחם בגין, דירת 5 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 13 מתוך 14, עם חניה, נמכרה ב־3.34 מיליון שקל.

בדרך הבשמים, דירת 4 חדרים, 117 מ"ר, בקומה 5 מתוך 22, עם שתי חניות, נמכרה ב־3.89 מיליון שקל.

בת חפר

ברחוב האשל, בית בן 6 חדרים, 188 מ"ר חצר בשטח 451 מ"ר, עם חניה, ב־4.12 מיליון שקל.

ברחוב בית קשת, בית בן 5 חדרים, 173 מ"ר, עם חצר בשטח 62 מ"ר, עם חניה, ב־3.2 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהחודש האחרון