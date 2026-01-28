ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם בצל הדולר והמתח מול טראמפ: הפד צפוי לעצור את הפחתת הריבית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ריבית ארה"ב

בצל היחלשות הדולר והמתח מול טראמפ: הפד צפוי לעצור את הפחתת הריבית

בעקבות מדדי מחירים שמעידים על אינפלציה רוחבית, הפד צפוי להפסיק הפעם עם רצף הורדות הריבית שלו • ברקע, היחסים המתוחים בין נשיא ארה"ב ליו"ר הבנק המרכזי והדולר שממשיך לאבד גובה

יובל אינהורן 05:46
ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

אם עד כה לא היו מתוחים מספיק היחסים בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ליו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג'רום פאוול - ההערכה שהריבית תישאר על כנה גם בהחלטת הריבית הקרובה עלולה להוסיף עוד דלק למדורה.

התודות לטראמפ: הודו ואירופה חתמו על "אם כל העסקאות" לסחר חופשי
עסקאות ב־2.2 מיליארד שקל: החברות הביטחוניות שוברות שיאים, והשנה רק התחילה

על רקע מדדי מחירים שמעידים על אינפלציה רוחבית ודביקה והתייצבות בשוק העבודה, הצפי הוא שהפד יפסיק הפעם עם רצף הורדות הריבית שלו. מספר גורמים - ובכללם כאלה המקורבים ליו"ר פאוול - אותתו לבלומברג שלדעתם הריביות נמצאות כעת במקום הנכון (3.5%-3.75% לאחר שלוש הורדות רצופות) כדי לתמוך בתעסוקה ועדיין לשמור על לחץ כלפי מטה על האינפלציה.

נכון לעכשיו, השווקים מגלמים צפי לפחות משתי הפחתות ריבית השנה - כך שבסוף התהליך הריבית חזויה לעמוד על 3.2%. כרגע, החוזים בוול סטריט משקפים ציפייה שהורדת הריבית הבאה תהיה רק ביולי, עם פוטנציאל לקיצוץ נוסף לקראת סוף השנה.

כל זה, כמובן, מתרחש בצל היחס העוין לפאוול מצד טראמפ, כאשר האחרון לא מסתיר את חוסר שביעות רצונו מהרמה הגבוהה מדי, לשיטתו, של הריבית. למעשה, מסיבת העיתונאים של פאוול לאחר כינוס הריבית תהיה המפגש הציבורי הראשון שלו עם כתבים מאז שקיבל זימונים הקשורים לחקירה של משרד המשפטים של שיפוצי בניין הפד ושל עדותו של פאוול בקונגרס בנוגע אליהם.