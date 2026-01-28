אם עד כה לא היו מתוחים מספיק היחסים בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ליו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג'רום פאוול - ההערכה שהריבית תישאר על כנה גם בהחלטת הריבית הקרובה עלולה להוסיף עוד דלק למדורה.

על רקע מדדי מחירים שמעידים על אינפלציה רוחבית ודביקה והתייצבות בשוק העבודה, הצפי הוא שהפד יפסיק הפעם עם רצף הורדות הריבית שלו. מספר גורמים - ובכללם כאלה המקורבים ליו"ר פאוול - אותתו לבלומברג שלדעתם הריביות נמצאות כעת במקום הנכון (3.5%-3.75% לאחר שלוש הורדות רצופות) כדי לתמוך בתעסוקה ועדיין לשמור על לחץ כלפי מטה על האינפלציה.

נכון לעכשיו, השווקים מגלמים צפי לפחות משתי הפחתות ריבית השנה - כך שבסוף התהליך הריבית חזויה לעמוד על 3.2%. כרגע, החוזים בוול סטריט משקפים ציפייה שהורדת הריבית הבאה תהיה רק ביולי, עם פוטנציאל לקיצוץ נוסף לקראת סוף השנה.

כל זה, כמובן, מתרחש בצל היחס העוין לפאוול מצד טראמפ, כאשר האחרון לא מסתיר את חוסר שביעות רצונו מהרמה הגבוהה מדי, לשיטתו, של הריבית. למעשה, מסיבת העיתונאים של פאוול לאחר כינוס הריבית תהיה המפגש הציבורי הראשון שלו עם כתבים מאז שקיבל זימונים הקשורים לחקירה של משרד המשפטים של שיפוצי בניין הפד ושל עדותו של פאוול בקונגרס בנוגע אליהם.