עם פסקול נוסטלגי: הבר הקטן בקיבוץ שמגיש המבורגר מבשר מקומי

החורף מחמיא לחוף הכרמל. גבי המים מלאים, הירוק ירוק מתמיד והנוף עוצר נשימה. בין ים להר זה אחד האזורים התיירותיים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר בארץ. בימים אלה מתגבשות תוכניות לבנייתם של בתי מלון ומיזמי תיירות מפתיעים בלב הטבע. אבל כבר עכשיו יש כאן מה לגלות ולחוות.

● המבורגר מהמשובחים שבאו אל פינו: המסעדה הוותיקה חוזרת בגרסת דיינר

● גם אנחנו לא האמנו שב־22:00 יש כזה תור למאפייה באמצע עיר

10:00 | משהו לאכול: כריך סלק אבוקדו ותה הרים

פודטראק לב השביל 26, בליבו של כרם זיתים סמוך לעין הוד, הוא לא בדיוק עגלת קפה. זה מתחם שלם שסביבו טרסות ושבילים, חלק מתוואי שביל ישראל. אין כאן תפריט קבוע. בביקורנו היו עלי גפן טעימים על לאבנה, מאפה עלי זעתר וגבינה, סלטים מתפקעים מעושר וכריך סלק ואבוקדו נהדר. תה הרים התאים למזג האוויר הסוער והיו בו תבלינים וצמחים שלוקטו באי יווני.

משקה צבעוני בלב השביל / צילום: יעל שמואלי

על המקום ועל לבו הפועם מופקדים בתיה והד שמואלי. היא עלתה מאתיופיה כילדה והוא בן למשפחת אמנים, שטייל בעולם וחזר לכפר. הוא יוצר ועובד בסטודיו הסמוך, והיא מארחת במקום קבוצות להרצאה ולארוחה אתיופית.

קינחנו בעוגת פרג עסיסית ופנינו לטייל בין העצים והטרסות.

לב השביל 26, עין הוד, כשר

11:00 | משהו לנשמה: חממות אננס ובריכות דגים

יער עופר הוא לטעמי אחד היפים בארץ. לאן אשר פנינו ראינו פריחה נהדרת של רקפות וכלניות בשלל צבעים. לאחרונה נסלל ביער כביש חדש, שביל הבריחה. טיפסנו ברכב במעלה ההר, כשתחתינו נפרסים מטעי הבננות המפורסמים של האזור, חממות האננס ובריכות הדגים. השביל הסלול משובץ ספסלים ועמדות תצפית, וממנו מתפצלים שבילים, מצפורים ומסלולים לרוב.

מצפור השייטת, יער עופר

12:00 | משהו לראות: משתלה שהיא יקום מלא הפתעות

ביישוב כרם מהר"ל היפהפה, שבמרכזו שרידי הר געש, ביקרנו ב"זרעים מציון", בית לצמחי בר, מרפא, תבלין, פקעות ושתילים.

רק כשמסיטים את וילון הכניסה מתגלה הממלכה שהקים ציון סימן טוב, חקלאי ואיש אשכולות ידען וססגוני. אם תקבעו איתו מראש הוא יפליג בסיפורים על סגולות הצמחים ויסייר אתכם בעולם שכולל מבוכים, בריכות דגים ומפלים, פינת חיות (שם חזינו בארנב ענק במיוחד) וחדר אנרגיה.

ישבנו בדממה, מקשיבות לפכפוכי המים וסופגות את אנרגיית הצמחים.

זרעים מציון, כרם מהר"ל

14:00 | עוד משהו לראות: פסלי מתכת בין טוקיו לעין הוד

סדנאות האמנים של קיבוץ עין כרמל היו מאז ומעולם אחד ממיזמי האמנות המסקרנים בארץ. תמיד נחמד לשוטט במתחם ולהציץ אל היצירות - פסלים, קרמיקה, תכשיטים.

את הביקור הקדשנו למפגש מיוחד עם נובויה ימגוצ'י, פסל ומוזיקאי שנולד בטוקיו ועלה לארץ ב־1992. מאז הוא גר בעין הוד ויוצר למרגלות הכפר.

נובויה ימגוצ'י עם עבודותיו / צילום: חגית אברון

הביקור בסדנה שלו הוא כמו קפיצה קטנה לעיר הולדתו. פסלי המתכת שלו מוצגים בתערוכות בארץ וגם ביפן והוא משלב בעבודותיו נפחות מסורתית עם עולם הצלילים.

מפגש עמו הוא שעה מהפנטת של שקט, צלילים שמפיקים מכלים שהוא יוצר בעצמו ויופי צרוף.

נובויה ימגוצ'י, סדנאות האמנים, עין כרמל

15:00 | משהו לקנות: "שמתי לב שיש הרבה יוצרות קיבוצניקיות"

יפעת לוי היא מעצבת אופנה שנהגה למכור את עבודותיה בירידים והתיידדה עם הסוחרות הנוספות. "שמתי לב שיש הרבה יוצרות שהן קיבוצניקיות, כמוני", היא מספרת. לפני כמה חודשים היא פתחה את החנות "קיבוצניקית" במתחם של עין כרמל. "התחלתי לקבץ וללקט מוצרים ומתנות שמייצרות נשים, מרביתן אמהות מוכשרות".

בין שלל האוצרות: מוצרי טיפוח ריחניים, פריטי אופנה ועוד לקט נהדר ממוצריהן של כ־15 יוצרות ברחבי הארץ.

הקיבוצניקית, סדנאות האמנים, עין כרמל

17:00 | עוד משהו לאכול: קציצת בקר ממרעה טבעי

ועם כל אהבתנו לתרבות ולאמנות השמש נטתה לשקוע ועימה החלה לכרסם תחושת הרעב.

בית הקפה שהיה כאן התחלף בבר שמציע המבורגרים מעולים בליווי בירה, באווירה נינוחה ופסקול נוסטלגי ונהדר של תקליטים. הבשר המשובח של הקציצות מגיע מחוות קפנדה - עדר מקומי של בקר ממרעה טבעי.

את סדנא 8 פתח בן הקיבוץ יפתח זרי, בחלל ששימש בעבר כסדנת ריתוך. הקירות ישמשו לתערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים וכעת מציגה תערוכה של לילך ליברייך.

סדנא 8, סדנאות האמנים, עין כרמל