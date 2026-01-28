מניעים את הכלכלה: התמונות והרגעים מכנס תשתיות לעתיד

כנס תשתיות לעתיד של גלובס נפתח עם סרטון מרגש המסכם את השנה החולפת, ואחריו הוצגה לקהל שאלה - "כמה זמן לקח לכם להגיע", כמדד למצב תשתיות התחבורה במרכז הארץ. הנושא שב ועלה על ידי הדוברים במהלך הכנס, שהתקיים זו השנה השלישית, כשהפעם עמדו במרכז הפרויקטים והמיליארדים שמניעים את כלכלת ישראל.

בכנס, שנערך במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בהשתתפות כ-200 אורחים, נידונו סוגיות תחבורה, תעשייה, אנרגיה וחדשנות, וכן היבטי מדיניות, תכנון ומימון הקשורים אליהן. מושב מיוחד ניתח לעומק את פרויקט הענק של הקמת המטרו בגוש דן, וכן נבחנו סוגיות שנויות במחלוקת, כמו הקמת בסיס פעילות קבוע של חברת התעופה וויזאייר בנתב"ג וכניסת אובר לישראל.

היין שהוגש למשתתפים הוא מיקב סנילביץ', יקב בוטיק משפחתי בנווה ירק, פרי חקלאות ישראלית. באי הכנס נהנו מגבינות המיוצרות ב"מחלבה הקטנה" מקיבוץ גבעת חיים איחוד, ומשוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שייסד את השוקולד-קפה במועצה האזורית אשכול ונרצח במתקפת ה-7 באוקטובר בביתו בקיבוץ רעים. ביציאה חולק למשתתפים "דאון טאון" - משחק חשיבה ברוח נושאי הכנס.

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק הפועלים, ובחסות פלאפון ו-yes, דוראל, חברת נתיבי ישראל, כאף, קבוצת בזן, רציו אנרגיות, נת"ע, קרן ג'נריישן, מוריה חברה לפיתוח ירושלים ובהשתתפות חברת חשמל