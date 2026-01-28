הערב (ה') התקיים טקס הסמכה לעריכת דין בבנייני האומה בירושלים, במסגרתו הוסמכו 1,550 עורכי דין, מתוכם 939 נשים. אחד מהנואמים בטקס היה נשיא העליון, השופט יצחק עמית שהביע ביקורת על המתקפות נגד בית המשפט ועל התבטאויות של חלק מחברי הממשלה שלא לקיים פסק דין או הכרעות בבג"ץ.

"לצערי, מערכת המשפט הישראלית נתונה בימים אלה תחת מתקפה של ממש, אשר חורגת הרבה מעבר לגדרי הביקורת הלגיטימית", אמר. "אנו עדים לניסיונות להחליש את הרשות השופטת, לפגוע בעצמאותה, ולשחוק את שופטיה המסורים והמקצועיים אשר מקדישים את עצמם לשירות הציבור. אנו עדים להתעלמות בוטה מכללי הדין, ולהתייחסות לפסקי דין מחייבים כאל המלצה בלבד. המחויבות לדין ולקיום החלטות שיפוטיות היא תנאי בסיסי לקיומה של חברה דמוקרטית מתפקדת. כאשר אישי ציבור מתעלמים מפסקי דין שאינם לרוחם - וכי איזה מסר נובע מכך לציבור בכללותו?".

השופט עמית המשיך ואמר כי "אם מי שנמצא בעמדת כוח או השפעה מרשה לעצמו להתעלם מהכרעה שיפוטית שאינה לרוחו, מדוע שאזרח מן היישוב יראה עצמו מחויב לה? מדוע שנתבעים יסכימו לשלם פיצויים שבהם חויבו? מדוע שהורים ישלמו מזונות? מדוע שאסירים יתייצבו לריצוי מאסרם? זוהי חתירה תחת עצם הרעיון של מערכת דינים שווה ושוויונית, המחייבת את כל אחד ואחת מתושבי המדינה. המסר הוא פשוט: אם החוק אינו שווה לכולם, החוק אינו שווה כלום".