ראשי הקואליציה חתמו: לא לציית לפסיקת בג"ץ

ראשי הקואליציה פרסמו הודעה משותפת היום (ג') ובה קראו שלא לכבד את פסיקת בג"ץ אם יקבע להדיח את איתמר בן גביר מתפקידו כשר לביטחון לאומי. בדרך למשבר החוקתי ההיסטורי, חתמו ראשי המפלגות על ההצהרה החריגה.

ראשי הקואליציה החתומים על המכתב (יו"ר הקואליציה אופיר כץ, והשרים גדעון סער, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'), קראו: "דוחים בתוקף את חוות הדעת של עוה"ד גלי בהרב-מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר".

"ניסיונה של היועמ"שית המודחת לפטר שר בכיר בממשלה הינו ניסיון הפיכה נגד הדמוקרטיה", מסרו החותמים. "נעמוד כחומה בצורה נגד הדחה חסרת בסיס של שר בממשלה. אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה ובפרט כאשר אפילו לא הוגש נגדו כתב אישום. לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון, ורק העם יחליט בקלפי מיהם נבחריו".

הבוקר הגיב השר לביטחון לאומי על העתירות שדרשו לבחון את הדחתו מתפקידו - ו בחר להשתלח ביועמ"שית גלי בהרב-מיארה . בן גביר טען כי "אין אח ורע בתולדות הדמוקרטיות המערביות להדחת שר מכהן באמצעות צו שיפוטי", וחזר על טענתו שההחלטה של היועמ"שית נובעת בשל קריאתו לפטר אותה: "לא עלה בידי בהרב-מיארה למנוע את מדיניות השר בכלים שבידיה".

ראשי המפלגות החרדיות אומנם לא חתמו על המכתב, אך זה לאחר שכבר הודיעו כי יתמכו בכל הצעדים שמקדמת הממשלה נגד מערכת המשפט. כך למשל יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני, התראיין לקול ברמה הבוקר ו קרא שלא לכבד את פסיקות בג"ץ : " לא צריך להתחשב בהחלטות בג"ץ, באופן גורף. יש להם אג'נדה, כל מה שנוגע להחלטות הממשלה והכנסת, הם פוסלים. אם הייתי במקום נתניהו הייתי מורה כך לכל השרים".

ההצהרה של ראשי מפלגות הקואליציה מצטרפת להמשך המלחמה של הממשלה במערכת המשפט, ולחוקי המהפכה המשפטית שהיא מקדמת. כך למשל הודיעה הקואליציה אתמול על קידום הצעת חוק לביטול עבירת המרמה והפרת האמונים , ובשעות הערב הצליחה לאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק להוצאת מח"ש מהפרקליטות.

נזכיר כי השבוע דיווחנו ב"צ'אט הכתבים" כי הקואליציה התכוונה להעלות לסדר היום של הכנסת הצהרה ולפיה הח"כים לא מכירים בצווים של בג"ץ בנוגע לחוקי יסוד וביטול עילת הסבירות. להצעה אומנם אין משמעות משפטית, אך היא חלק ממשי מהמשבר החוקתי.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12