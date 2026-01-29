רובוטים במקום מכוניות: טסלה תפסיק את ייצור דגמי היוקרה שלה

חברת טסלה הודיעה כי תפסיק לייצר ברבעון השני של 2026 שניים מתוך חמשת הדגמים החשמליים שלה, מכונית המנהלים טסלה S והקרוס-אובר המשפחתי טסלה X. בציוץ של אלון מאסק ב-X נמסר כי החברה עתידה להסב את שטח הייצור של שני כלי הרכב בקליפורניה, עבור המפעל לייצור הרובוט דמוי האדם Optimus, שהחברה מתכוונת למסחר בשנים הקרובות. לדבריו "זהו חלק מהמעבר הכללי שלנו לעתיד אוטונומי". הוא כינה את הרובוט העתידי "המוצר הגדול ביותר של זמננו".

מודל S הוא הדגם הוותיק ביותר של החברה, שעדיין נמצא בייצור, והוא הושק לראשונה כבר ב-2012 ועבר מאז מספר עדכונים. החברה שיווקה לאחרונה את המכונית בישראל ב-2025, במחירים שנעו בין כ-603 ל-623 אלף שקל. רק עשרות יחידות של הרכב עלו עד היום על כבישי הארץ. הקרוס-אובר המפואר מודל X, עם דלתות צד מתרוממות, עלה בשנה שעברה בין כ-638 אלף שקל ל-676 אלף שקל גם ממנו נמכר מספר מצומצם מאד של יחידות.

שני דגמי היוקרה של טסלה חוו בשנים האחרונות ירידה משמעותית במכירותיהם בעולם, בין השאר בשל התחרות הקשה מצד תעשיית הרכב הסינית, ותפסו פחות מ-3% מכלל המסירות של טסלה. בחלק מהשווקים, כולל השוק הישראלי, הופסקה האפשרות להזמין אותם כבר לפני מספר חודשים. הדגם החדש השלישי של טסלה, חווה קשיים וב-2025 יוצרו ממנו כ-20 אלף יחידות, בהשוואה לכושר ייצור שנתי של עד 250 אלף יחידות שעבורו תוכנן פס הייצור שלו.

המסירות של שאר דגמי טסלה מתקשות כיום לשמור על המומנטום והשבוע דיווחה טסלה כי הכנסותיה צנחו ב-16% בשלושת החודשים האחרונים של 2025. הרווח הנקי שלה ירד השנה בכ-46%. בין השאר תרמה לכך הפסקת הסבסוד לרכב חשמלי בארצות הברית.